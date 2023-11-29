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Гражданин России арестован в Германии по подозрению в терроризме

Гражданин России арестован в Германии по подозрению в терроризме - 29.11.2023 Украина.ру

Гражданин России арестован в Германии по подозрению в терроризме

Два иностранца арестованы 29 ноября немецкой федеральной спецслужбой по защите Конституции: 15-летнего афганца и 16-летнего россиянина подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает немецкое издание Bild

2023-11-29T20:50

2023-11-29T20:50

2023-11-29T20:51

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"Двое молодых исламистов, вероятно, хотели совершить теракт в Кельне в следующую пятницу", - сказано в публикации.По информации издания, при разработке подростка афганского происхождения следователи быстро выяснили его тесный контакт с гражданином России и пользователем Telegram Расулом М. из Виттстока (Бранденбург)."Он известен как сторонник террористической организации "Исламское государство"* и известен полиции за распространение террористической пропаганды. Поэтому М. классифицируется как так называемое "соответствующее лицо" в Бранденбурге, т.е. подозреваемый в терроризме", - сообщило издание.По его информации, подростки якобы желали "совершить нападение с использованием самодельных зажигательных устройств или небольшого грузовика" на ярмарку или синагогу в Кёльне. Следователи обыскали жилища подростков и арестовали их как подозреваемых в планировании совершения террористического преступления.*организация, деятельность которой запрещена в России

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новости, фрг, терроризм, мид рф, спецслужба, исламисты, игил, ес