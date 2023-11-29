Гражданин России арестован в Германии по подозрению в терроризме - 29.11.2023 Украина.ру
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Гражданин России арестован в Германии по подозрению в терроризме
Гражданин России арестован в Германии по подозрению в терроризме - 29.11.2023 Украина.ру
Гражданин России арестован в Германии по подозрению в терроризме
Два иностранца арестованы 29 ноября немецкой федеральной спецслужбой по защите Конституции: 15-летнего афганца и 16-летнего россиянина подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает немецкое издание Bild
2023-11-29T20:50
2023-11-29T20:51
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"Двое молодых исламистов, вероятно, хотели совершить теракт в Кельне в следующую пятницу", - сказано в публикации.По информации издания, при разработке подростка афганского происхождения следователи быстро выяснили его тесный контакт с гражданином России и пользователем Telegram Расулом М. из Виттстока (Бранденбург)."Он известен как сторонник террористической организации "Исламское государство"* и известен полиции за распространение террористической пропаганды. Поэтому М. классифицируется как так называемое "соответствующее лицо" в Бранденбурге, т.е. подозреваемый в терроризме", - сообщило издание.По его информации, подростки якобы желали "совершить нападение с использованием самодельных зажигательных устройств или небольшого грузовика" на ярмарку или синагогу в Кёльне. Следователи обыскали жилища подростков и арестовали их как подозреваемых в планировании совершения террористического преступления.*организация, деятельность которой запрещена в России
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новости, фрг, терроризм, мид рф, спецслужба, исламисты, игил, ес
Новости, ФРГ, терроризм, МИД РФ, спецслужба, Исламисты, ИГИЛ, ЕС

Гражданин России арестован в Германии по подозрению в терроризме

20:50 29.11.2023 (обновлено: 20:51 29.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода мира. Кельн
Города мира. Кельн - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Два иностранца арестованы 29 ноября немецкой федеральной спецслужбой по защите Конституции: 15-летнего афганца и 16-летнего россиянина подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает немецкое издание Bild
"Двое молодых исламистов, вероятно, хотели совершить теракт в Кельне в следующую пятницу", - сказано в публикации.
По информации издания, при разработке подростка афганского происхождения следователи быстро выяснили его тесный контакт с гражданином России и пользователем Telegram Расулом М. из Виттстока (Бранденбург).
"Он известен как сторонник террористической организации "Исламское государство"* и известен полиции за распространение террористической пропаганды. Поэтому М. классифицируется как так называемое "соответствующее лицо" в Бранденбурге, т.е. подозреваемый в терроризме", - сообщило издание.
По его информации, подростки якобы желали "совершить нападение с использованием самодельных зажигательных устройств или небольшого грузовика" на ярмарку или синагогу в Кёльне. Следователи обыскали жилища подростков и арестовали их как подозреваемых в планировании совершения террористического преступления.
*организация, деятельность которой запрещена в России
Андрей Серенко
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Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененнаяРуководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру пояснил, почему рано праздновать победу над «Исламским государством» (ИГИЛ, организация запрещена в РФ) и «джихадистским исламом» в целом, а также обозначил потенциальные зоны риска для России и других республик бывшего СССР
 
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