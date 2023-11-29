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Гладков вручил медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны"

Гладков вручил медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны" - 29.11.2023 Украина.ру

Гладков вручил медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 ноября посетил раненых бойцов местной самообороны, получивших накануне ранения в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера ВСУ в белгородском хуторе Климовое

2023-11-29T20:33

2023-11-29T20:33

2023-11-29T20:33

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"У одного бойца, Сергея Владимировича, множественные осколочные ранения правой кисти. Медиками выполнена хирургическая обработка ран. В настоящее время состояние стабильное, угрозы для жизни нет. По прогнозам врачей, еще четыре дня пробудет в больнице. У второго пострадавшего бойца, Кирилла Геннадьевича, – минно-взрывная травма, осколочные ранения лица и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь также оказана. В ближайшие дни он будет переведен на амбулаторное лечение", - рассказал губернатор в своём ТГ-канале.Он сообщил также, что после заключения медиков будут оформлены документы о выплатах. По словам Гладкова, независимо от того, кто получил ранение – военнослужащий, мирный житель или участник территориальной самообороны, – все положенные меры поддержки будут оказаны. При нанесении здоровью среднего или тяжкого урона пострадавшему выплачивается 500 тысяч рублей.⠀"В прошедшую субботу, когда чествовали наших бойцов территориальной самообороны, Сергею Владимировичу была вручена наша региональная медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны". А Кириллу Геннадьевичу с большим уважением вручил эту награду сегодня в больнице", - сообщил губернатор.Пожелав скорейшего выздоровления теробороновцам, Гладков констатировал: "Ещё раз убедился в том, что у нас уникальная, боеспособная самооборона, которая продолжает защищать Белгородчину от врага!"Губернатор ранее сообщил о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 28 ноября. Населённые пункты обстреливались из артиллерии, гранатомётов, миномётов и дронов-камикадзе. При этом в Борисовском районе на хуторе Климовое с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, от которого пострадали два бойца местной самообороны.

https://ukraina.ru/20231128/1051450811.html

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новости, белгородская область, тероборона, вячеслав гладков, социальная справедливость, социальная политика, социальное государство