Гладков вручил медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны"
© belregion.ruВячеслав Гладков
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 ноября посетил раненых бойцов местной самообороны, получивших накануне ранения в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера ВСУ в белгородском хуторе Климовое
"У одного бойца, Сергея Владимировича, множественные осколочные ранения правой кисти. Медиками выполнена хирургическая обработка ран. В настоящее время состояние стабильное, угрозы для жизни нет. По прогнозам врачей, еще четыре дня пробудет в больнице. У второго пострадавшего бойца, Кирилла Геннадьевича, – минно-взрывная травма, осколочные ранения лица и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь также оказана. В ближайшие дни он будет переведен на амбулаторное лечение", - рассказал губернатор в своём ТГ-канале.
Он сообщил также, что после заключения медиков будут оформлены документы о выплатах. По словам Гладкова, независимо от того, кто получил ранение – военнослужащий, мирный житель или участник территориальной самообороны, – все положенные меры поддержки будут оказаны. При нанесении здоровью среднего или тяжкого урона пострадавшему выплачивается 500 тысяч рублей.
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"В прошедшую субботу, когда чествовали наших бойцов территориальной самообороны, Сергею Владимировичу была вручена наша региональная медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны". А Кириллу Геннадьевичу с большим уважением вручил эту награду сегодня в больнице", - сообщил губернатор.
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"В прошедшую субботу, когда чествовали наших бойцов территориальной самообороны, Сергею Владимировичу была вручена наша региональная медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны". А Кириллу Геннадьевичу с большим уважением вручил эту награду сегодня в больнице", - сообщил губернатор.
Пожелав скорейшего выздоровления теробороновцам, Гладков констатировал: "Ещё раз убедился в том, что у нас уникальная, боеспособная самооборона, которая продолжает защищать Белгородчину от врага!"
Губернатор ранее сообщил о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 28 ноября. Населённые пункты обстреливались из артиллерии, гранатомётов, миномётов и дронов-камикадзе. При этом в Борисовском районе на хуторе Климовое с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, от которого пострадали два бойца местной самообороны.
Вчера, 10:56ВСУ обстреляли село в Белгородской области шесть раз за сутки - ГладковУкраинские военные за прошедшие сутки обстреляли село в Белгородской области шестью снарядами и атаковали дроном-камикадзе, над другим селом был сбит украинский БПЛА самолётного типа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 28 ноября сообщает в своём телеграм-канале