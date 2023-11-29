Гладков вручил медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны" - 29.11.2023 Украина.ру
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Гладков вручил медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны"
Гладков вручил медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны" - 29.11.2023 Украина.ру
Гладков вручил медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 ноября посетил раненых бойцов местной самообороны, получивших накануне ранения в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера ВСУ в белгородском хуторе Климовое
2023-11-29T20:33
2023-11-29T20:33
новости
белгородская область
тероборона
вячеслав гладков
социальная справедливость
социальная политика
социальное государство
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"У одного бойца, Сергея Владимировича, множественные осколочные ранения правой кисти. Медиками выполнена хирургическая обработка ран. В настоящее время состояние стабильное, угрозы для жизни нет. По прогнозам врачей, еще четыре дня пробудет в больнице. У второго пострадавшего бойца, Кирилла Геннадьевича, – минно-взрывная травма, осколочные ранения лица и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь также оказана. В ближайшие дни он будет переведен на амбулаторное лечение", - рассказал губернатор в своём ТГ-канале.Он сообщил также, что после заключения медиков будут оформлены документы о выплатах. По словам Гладкова, независимо от того, кто получил ранение – военнослужащий, мирный житель или участник территориальной самообороны, – все положенные меры поддержки будут оказаны. При нанесении здоровью среднего или тяжкого урона пострадавшему выплачивается 500 тысяч рублей.⠀"В прошедшую субботу, когда чествовали наших бойцов территориальной самообороны, Сергею Владимировичу была вручена наша региональная медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны". А Кириллу Геннадьевичу с большим уважением вручил эту награду сегодня в больнице", - сообщил губернатор.Пожелав скорейшего выздоровления теробороновцам, Гладков констатировал: "Ещё раз убедился в том, что у нас уникальная, боеспособная самооборона, которая продолжает защищать Белгородчину от врага!"Губернатор ранее сообщил о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 28 ноября. Населённые пункты обстреливались из артиллерии, гранатомётов, миномётов и дронов-камикадзе. При этом в Борисовском районе на хуторе Климовое с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, от которого пострадали два бойца местной самообороны.
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новости, белгородская область, тероборона, вячеслав гладков, социальная справедливость, социальная политика, социальное государство
Новости, Белгородская область, тероборона, Вячеслав Гладков, социальная справедливость, социальная политика, социальное государство

Гладков вручил медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны"

20:33 29.11.2023
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 ноября посетил раненых бойцов местной самообороны, получивших накануне ранения в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера ВСУ в белгородском хуторе Климовое
"У одного бойца, Сергея Владимировича, множественные осколочные ранения правой кисти. Медиками выполнена хирургическая обработка ран. В настоящее время состояние стабильное, угрозы для жизни нет. По прогнозам врачей, еще четыре дня пробудет в больнице. У второго пострадавшего бойца, Кирилла Геннадьевича, – минно-взрывная травма, осколочные ранения лица и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь также оказана. В ближайшие дни он будет переведен на амбулаторное лечение", - рассказал губернатор в своём ТГ-канале.
Он сообщил также, что после заключения медиков будут оформлены документы о выплатах. По словам Гладкова, независимо от того, кто получил ранение – военнослужащий, мирный житель или участник территориальной самообороны, – все положенные меры поддержки будут оказаны. При нанесении здоровью среднего или тяжкого урона пострадавшему выплачивается 500 тысяч рублей.

"В прошедшую субботу, когда чествовали наших бойцов территориальной самообороны, Сергею Владимировичу была вручена наша региональная медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны". А Кириллу Геннадьевичу с большим уважением вручил эту награду сегодня в больнице", - сообщил губернатор.
Пожелав скорейшего выздоровления теробороновцам, Гладков констатировал: "Ещё раз убедился в том, что у нас уникальная, боеспособная самооборона, которая продолжает защищать Белгородчину от врага!"
Губернатор ранее сообщил о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 28 ноября. Населённые пункты обстреливались из артиллерии, гранатомётов, миномётов и дронов-камикадзе. При этом в Борисовском районе на хуторе Климовое с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, от которого пострадали два бойца местной самообороны.
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 10:56
ВСУ обстреляли село в Белгородской области шесть раз за сутки - ГладковУкраинские военные за прошедшие сутки обстреляли село в Белгородской области шестью снарядами и атаковали дроном-камикадзе, над другим селом был сбит украинский БПЛА самолётного типа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 28 ноября сообщает в своём телеграм-канале
 
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