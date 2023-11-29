Генетика, как и искусственный интеллект, будут в основе прогресса – Путин
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Генетика – это наиболее перспективное, чрезвычайно важное направление исследований, которое наряду с искусственным интеллектом ляжет в основу прогресса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных в среду, 29 ноября
По словам российского лидера, подход к изучению генетики в РФ значительно изменился со времен Советского Союза. Теперь науке определена большая роль.
"Действительно — также, как искусственный интеллект — (прим. ред. – генетика) будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека. Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные качественные конкурентные преимущества поколенческого характера. Судьбоносные. Поэтому здесь нам нельзя ни в коем случае ничего пропустить важного. Будем работать обязательно", – отметил Путин на встрече с учёными.
Ранее Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных заявлял, что Россия слезает с западной технологической иглы.