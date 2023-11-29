https://ukraina.ru/20231129/1051604644.html

Генетика, как и искусственный интеллект, будут в основе прогресса – Путин

Генетика, как и искусственный интеллект, будут в основе прогресса – Путин - 29.11.2023 Украина.ру

Генетика, как и искусственный интеллект, будут в основе прогресса – Путин

Генетика – это наиболее перспективное, чрезвычайно важное направление исследований, которое наряду с искусственным интеллектом ляжет в основу прогресса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных в среду, 29 ноября

2023-11-29T20:27

2023-11-29T20:27

2023-11-29T20:27

новости

владимир путин

ученые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051248513_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdea6c0ba3d948b0877e190dd0f5f057.jpg

По словам российского лидера, подход к изучению генетики в РФ значительно изменился со времен Советского Союза. Теперь науке определена большая роль.Ранее Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных заявлял, что Россия слезает с западной технологической иглы.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, ученые