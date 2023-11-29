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Хакеры взломали сайт горадминистрации Донецка

Хакеры взломали сайт горадминистрации Донецка - 29.11.2023 Украина.ру

Хакеры взломали сайт горадминистрации Донецка

После сообщений СМИ о присвоении Адаму Кадырову звания почётного гражданина Донецка, глава города Алексей Кулемзин сообщил о взломе сайта администрации

2023-11-29T20:12

2023-11-29T20:12

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Страница, на которой была опубликована информация о присвоении нового звания Адаму Кадырову и на которую ссылались журналисты, сейчас недоступна. Официальной информации по данному вопросу официальные лица ДНР не давали.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецк, днр, сайт, атака