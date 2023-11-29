Хакеры взломали сайт горадминистрации Донецка
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
После сообщений СМИ о присвоении Адаму Кадырову звания почётного гражданина Донецка, глава города Алексей Кулемзин сообщил о взломе сайта администрации
"Сегодня был взломан официальный сайт администрации города Донецка. На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины", – написал мэр в телеграм-канале.
Страница, на которой была опубликована информация о присвоении нового звания Адаму Кадырову и на которую ссылались журналисты, сейчас недоступна.
Официальной информации по данному вопросу официальные лица ДНР не давали.