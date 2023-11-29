Хакеры взломали сайт горадминистрации Донецка - 29.11.2023 Украина.ру
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Хакеры взломали сайт горадминистрации Донецка
Хакеры взломали сайт горадминистрации Донецка - 29.11.2023 Украина.ру
Хакеры взломали сайт горадминистрации Донецка
После сообщений СМИ о присвоении Адаму Кадырову звания почётного гражданина Донецка, глава города Алексей Кулемзин сообщил о взломе сайта администрации
2023-11-29T20:12
2023-11-29T20:12
новости
донецк
днр
сайт
атака
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Страница, на которой была опубликована информация о присвоении нового звания Адаму Кадырову и на которую ссылались журналисты, сейчас недоступна. Официальной информации по данному вопросу официальные лица ДНР не давали.
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новости, донецк, днр, сайт, атака
Новости, Донецк, ДНР, сайт, атака

Хакеры взломали сайт горадминистрации Донецка

20:12 29.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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После сообщений СМИ о присвоении Адаму Кадырову звания почётного гражданина Донецка, глава города Алексей Кулемзин сообщил о взломе сайта администрации
"Сегодня был взломан официальный сайт администрации города Донецка. На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины", – написал мэр в телеграм-канале.
Страница, на которой была опубликована информация о присвоении нового звания Адаму Кадырову и на которую ссылались журналисты, сейчас недоступна.
Официальной информации по данному вопросу официальные лица ДНР не давали.
 
НовостиДонецкДНРсайтатака
 
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