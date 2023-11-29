На Украине похвастались безуспешной атакой дрона на Горловку - 29.11.2023 Украина.ру
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На Украине похвастались безуспешной атакой дрона на Горловку
На Украине похвастались безуспешной атакой дрона на Горловку - 29.11.2023 Украина.ру
На Украине похвастались безуспешной атакой дрона на Горловку
Телеграмм-канал одесского радикала, убийцы, вымогателя, активиста Евромайдана и бывшего главы одесского "Правого сектора" * Сергея Стерненко опубликовал видеоролик на котором запечатлён промах оператора украинского дрона. Около трассы в Горловке БПЛА повредил только дерево, сообщает мэр города Иван Приходько
2023-11-29T20:05
2023-11-29T20:05
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Недолёт беспилотника преподносится как очередная победа украинской армии. Стерненко пишет, что украинский FPV-камикадзе якобы поразил машину ВС России, однако видеоролик обрывается. Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Ростовской областью. *"Правый сектор" признан террористической организацией в России
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новости, всу, сво, горловка, днр, приходько
Новости, ВСУ, СВО, Горловка, ДНР, Приходько

На Украине похвастались безуспешной атакой дрона на Горловку

20:05 29.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Телеграмм-канал одесского радикала, убийцы, вымогателя, активиста Евромайдана и бывшего главы одесского "Правого сектора" * Сергея Стерненко опубликовал видеоролик на котором запечатлён промах оператора украинского дрона. Около трассы в Горловке БПЛА повредил только дерево, сообщает мэр города Иван Приходько
Недолёт беспилотника преподносится как очередная победа украинской армии. Стерненко пишет, что украинский FPV-камикадзе якобы поразил машину ВС России, однако видеоролик обрывается.
"А знаете почему не показали до конца? Правильно. Не попали. Снесли шикарный тополь. А наши ребята круасавчики! Ушли от атаки", – уточнил мэр Горловки.
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Ростовской областью.
*"Правый сектор" признан террористической организацией в России
 
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