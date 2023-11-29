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На Украине похвастались безуспешной атакой дрона на Горловку

На Украине похвастались безуспешной атакой дрона на Горловку - 29.11.2023 Украина.ру

На Украине похвастались безуспешной атакой дрона на Горловку

Телеграмм-канал одесского радикала, убийцы, вымогателя, активиста Евромайдана и бывшего главы одесского "Правого сектора" * Сергея Стерненко опубликовал видеоролик на котором запечатлён промах оператора украинского дрона. Около трассы в Горловке БПЛА повредил только дерево, сообщает мэр города Иван Приходько

2023-11-29T20:05

2023-11-29T20:05

2023-11-29T20:05

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Недолёт беспилотника преподносится как очередная победа украинской армии. Стерненко пишет, что украинский FPV-камикадзе якобы поразил машину ВС России, однако видеоролик обрывается. Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Ростовской областью. *"Правый сектор" признан террористической организацией в России

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, сво, горловка, днр, приходько