https://ukraina.ru/20231129/1051603739.html

Времьевский фронт. Сил наступать у ВСУ тут больше нет. Армия России начала медленное продвижение вперед

Времьевский фронт. Сил наступать у ВСУ тут больше нет. Армия России начала медленное продвижение вперед - 29.11.2023 Украина.ру

Времьевский фронт. Сил наступать у ВСУ тут больше нет. Армия России начала медленное продвижение вперед

Русским неприятности доставляют дроны-камикадзе, из-за которых можно передвигаться только в темное время суток, и местные мыши, кусающие бойцов ДНР по ночам

2023-11-29T20:08

2023-11-29T20:08

2023-11-29T20:13

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В 2022 году армия России после освобождения Волновахи и Мариуполя начала продвигаться на север и восток на стыке Запорожской области (Великоновоселковский район) и ДНР (Волновахский район). Фронт тогда замер в районе села Времевка (Великоновоселковский район).Получилось так, что именно в этом месте российские подразделения продвинулись дальше, чем весь остальной фронт. Получился небольшой выступ (примерно в десять сел), который и получил своё название по имени вышеуказанного населенного пункта – Времьевский/Времевский выступ. Там тогда с ВСУ сражалась так называемая Цхинвальская пехота.Сейчас в этом месте фронт держат подразделения ДНР – ОБТФ "Каскад" (ветераны-ополченцы 2014 года – бывшие "востоковцы", дети ополченцев ДНР и части ВВ), которым командует глава МВД ДНР Алексей Дикий, мобилизованные из Горловки-Енакиево и подразделения 37-й армии.Российское командование, понимая, что ВСУ в ходе своего "контрнаступа" попытается сточить выступ, укрепило фронт тремя "рядами" "линии Суровикина", не считая укреплений перед ней.Украинцы делали ставку на то, что, наступая на стыке зон ответственности непосредственно российской армии и 1-ого корпуса ДНР, российская оборона будет разобщена, так как подразделения подчиняются разным командирам – российским и донецким, а поэтому не сможет выступить единым фронтом.Но украинцы просчитались. За шесть месяцев боев им не только не удалось сточить Времьевский выступ (потеряно только несколько более-менее крупных сел – Урожайное, Приютное, Старомайорское), но сама российская армия время от времени отвоевывает обратно небольшие участки потерянной территории.О ситуации в этом районе боевых действий рассказал изданию Украина.ру вернувшийся на днях оттуда донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:"Главной целью ВСУ во время "контрнаступа" было прорваться к Волновахе, перерезав трассу, соединяющую Донецк с Мариуполем, и захватить сам Мариуполь. Захват последнего отрезал бы российскую группировку в Херсонской и Запорожской области от материковой России.От времьевского фронта до Волновахи по прямой всего лишь где-то 20 км. Но по прямой там ехать нельзя: дорог практически нет или они разбиты, и к тому же там постоянно работает вражеская артиллерия и летают FPV-дроны. Поэтому надо ехать в объезд через Ивановку и Новотатаровку, а это 100 км. При этом, передвигаясь по Времьевскому выступу, надо учитывать то, что по диагонали его пересекает речка Мокрые Ялы. Она в одном месте может быть небольшая – несколько метров в ширину в овражке, а в других – разлилась в ширину до одного километра. И в этом месте надо переправляться уже на барже и то только в темное время суток – иначе укропы накроют артиллерией или дроном. Проверка на блок-постах очень серьезная: для местных – паспорт с местной пропиской, для военных - с собой надо иметь БР (боевое распоряжение)".По словам Матюшина, тамошние села практически оставлены гражданами, но все же то там, то здесь еще живут люди. Некоторые даже умудряются привозить хлеб и другие продукты из Волновахи и продавать местным. Передвигаются строго в темное время суток, затемняют окна, чтобы не пробивался свет, что очень опасно. Украинский ночной дрон-разведчик может засечь свет. Его дроновод, подумав, что это русские, может сообщить координаты артиллерии и туда прилетит.Почему лучше передвигаться по ночам? У дронов-камикадзе нет тепловизоров, так как это дорогое удовольствие их устанавливать. Тепловизоры есть на украинских тяжелых БПЛА "Баба-Яга", которые просто сбрасывают взрывные устройства, но у них плохая оптика, обычно "тепловик" установлен на сопровождающих "Бабу-Ягу" мавиках. Из-за сложности боевого применения ударные дроны по ночам редко летают – поэтому можно успеть проскочить."Я был свидетелем того, как два украинских дрона атаковали машину мобилизованных из Горловки. Один, видимо, разрядился и просто упал на уазик, другой, когда он летел прямо на нас, расстрелял из калаша комбат горловцев Андрей Иванович.У укров там еще есть немецкие мины на дистанционном управлении. Они выстреливаются, а потом спускаются на парашюте. Все они с антеннами и реагируют на металл. Например, на бронежилет. Поражающие элементы разлетаются на 200 метров. Поэтому уничтожают мину при обнаружении с расстояния в 300 м.В этом районе действовали до недавнего времени "Брэдли" и "Леопарды". Обстреливают наших кассетными снарядами. Среди них попадаются некачественные, поэтому взрываются кассеты не сразу, а через какое-то время. Один раз так погибла одна из наших штурмовых групп. Первая, по которой били, прошла, а когда шла вторая, произошел взрыв", - рассказал Матюшин.У горловцев, которые воюют уже год, начиная с херсонского фронта, есть "буханка", которую прозвали "Донбасс". На ней происходит ротация, вывозят раненных, везут на передовую боекомплекты (БК) и сухпайки. Она вся побитая, вся в дырах от осколков, вся латанная-перелатанная, в том числе и железными листами, вырезанными из холодильника "Донбасс". Отсюда и название.Матюшин рассказал об одной проблеме в жизни российских военных на Времьевском выступе:"Большая проблема как на передовой, так и прифронтовых сёлах - это мыши. Они везде, в окопах, в блиндажах, в домах, и спасения от них нет. Людей они абсолютно не бояться. Более того, когда ты ложишься спать они бегают по тебе, а если попытаешься во сне смахнуть их рукой, то могут и укусить".На времьевском фронте уже не может быть никакого украинского наступления – сил для этого нет. Несколько месяцев назад ВСУ, поняв, что перспективы наступления тут никакие, перебросило резервы в район Работино, чем ослабило фронт. Теперь этим пользуются российские боевые подразделения, время от времени проводя небольшие наступательные операции, освобождая раннее оставленные территории.

https://ukraina.ru/20231128/1051523474.html

https://ukraina.ru/20231125/1051329957.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, украина, вс рф, всу