Времьевский фронт. Сил наступать у ВСУ тут больше нет. Армия России начала медленное продвижение вперед
20:08 29.11.2023 (обновлено: 20:13 29.11.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Русским неприятности доставляют дроны-камикадзе, из-за которых можно передвигаться только в темное время суток, и местные мыши, кусающие бойцов ДНР по ночам
В 2022 году армия России после освобождения Волновахи и Мариуполя начала продвигаться на север и восток на стыке Запорожской области (Великоновоселковский район) и ДНР (Волновахский район). Фронт тогда замер в районе села Времевка (Великоновоселковский район).
Получилось так, что именно в этом месте российские подразделения продвинулись дальше, чем весь остальной фронт. Получился небольшой выступ (примерно в десять сел), который и получил своё название по имени вышеуказанного населенного пункта – Времьевский/Времевский выступ. Там тогда с ВСУ сражалась так называемая Цхинвальская пехота.
Вчера, 17:05Авдеевский фронт. Солдаты ВСУ сходят с ума в подвалах Коксохима из-за круглосуточной работы авиации РФПосле того, как в прошедшую субботу Авдеевская промзона ("промка"), важный украинский оборонительный рубеж на юге Авдеевки, полностью перешла под контроль донецких подразделений, российская армия взяла оперативную паузу. Сейчас ее бойцы там окапываются и успешно отражают контратаки ВСУ
Сейчас в этом месте фронт держат подразделения ДНР – ОБТФ "Каскад" (ветераны-ополченцы 2014 года – бывшие "востоковцы", дети ополченцев ДНР и части ВВ), которым командует глава МВД ДНР Алексей Дикий, мобилизованные из Горловки-Енакиево и подразделения 37-й армии.
Российское командование, понимая, что ВСУ в ходе своего "контрнаступа" попытается сточить выступ, укрепило фронт тремя "рядами" "линии Суровикина", не считая укреплений перед ней.
Украинцы делали ставку на то, что, наступая на стыке зон ответственности непосредственно российской армии и 1-ого корпуса ДНР, российская оборона будет разобщена, так как подразделения подчиняются разным командирам – российским и донецким, а поэтому не сможет выступить единым фронтом.
Но украинцы просчитались. За шесть месяцев боев им не только не удалось сточить Времьевский выступ (потеряно только несколько более-менее крупных сел – Урожайное, Приютное, Старомайорское), но сама российская армия время от времени отвоевывает обратно небольшие участки потерянной территории.
О ситуации в этом районе боевых действий рассказал изданию Украина.ру вернувшийся на днях оттуда донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:
"Главной целью ВСУ во время "контрнаступа" было прорваться к Волновахе, перерезав трассу, соединяющую Донецк с Мариуполем, и захватить сам Мариуполь. Захват последнего отрезал бы российскую группировку в Херсонской и Запорожской области от материковой России.
От времьевского фронта до Волновахи по прямой всего лишь где-то 20 км. Но по прямой там ехать нельзя: дорог практически нет или они разбиты, и к тому же там постоянно работает вражеская артиллерия и летают FPV-дроны. Поэтому надо ехать в объезд через Ивановку и Новотатаровку, а это 100 км.
При этом, передвигаясь по Времьевскому выступу, надо учитывать то, что по диагонали его пересекает речка Мокрые Ялы. Она в одном месте может быть небольшая – несколько метров в ширину в овражке, а в других – разлилась в ширину до одного километра. И в этом месте надо переправляться уже на барже и то только в темное время суток – иначе укропы накроют артиллерией или дроном.
Проверка на блок-постах очень серьезная: для местных – паспорт с местной пропиской, для военных - с собой надо иметь БР (боевое распоряжение)".
По словам Матюшина, тамошние села практически оставлены гражданами, но все же то там, то здесь еще живут люди. Некоторые даже умудряются привозить хлеб и другие продукты из Волновахи и продавать местным. Передвигаются строго в темное время суток, затемняют окна, чтобы не пробивался свет, что очень опасно. Украинский ночной дрон-разведчик может засечь свет. Его дроновод, подумав, что это русские, может сообщить координаты артиллерии и туда прилетит.
Почему лучше передвигаться по ночам? У дронов-камикадзе нет тепловизоров, так как это дорогое удовольствие их устанавливать. Тепловизоры есть на украинских тяжелых БПЛА "Баба-Яга", которые просто сбрасывают взрывные устройства, но у них плохая оптика, обычно "тепловик" установлен на сопровождающих "Бабу-Ягу" мавиках. Из-за сложности боевого применения ударные дроны по ночам редко летают – поэтому можно успеть проскочить.
25 ноября, 19:14Авдеевский фронт. Третья волна наступления: кассетные авиабомбы изгоняют ВСУ из Авдеевской промкиРоссийская армия третий день давит на противника со всех сторон, не давая ему, перевести дух. Украинцы начали массово оставлять позиции на юге и уходить в город, поняв, что кассетные боеприпасы, которыми активно бьют по ним, не дают никаких шансов на спасение
"Я был свидетелем того, как два украинских дрона атаковали машину мобилизованных из Горловки. Один, видимо, разрядился и просто упал на уазик, другой, когда он летел прямо на нас, расстрелял из калаша комбат горловцев Андрей Иванович.
У укров там еще есть немецкие мины на дистанционном управлении. Они выстреливаются, а потом спускаются на парашюте. Все они с антеннами и реагируют на металл. Например, на бронежилет. Поражающие элементы разлетаются на 200 метров. Поэтому уничтожают мину при обнаружении с расстояния в 300 м.
В этом районе действовали до недавнего времени "Брэдли" и "Леопарды". Обстреливают наших кассетными снарядами. Среди них попадаются некачественные, поэтому взрываются кассеты не сразу, а через какое-то время. Один раз так погибла одна из наших штурмовых групп. Первая, по которой били, прошла, а когда шла вторая, произошел взрыв", - рассказал Матюшин.
У горловцев, которые воюют уже год, начиная с херсонского фронта, есть "буханка", которую прозвали "Донбасс". На ней происходит ротация, вывозят раненных, везут на передовую боекомплекты (БК) и сухпайки. Она вся побитая, вся в дырах от осколков, вся латанная-перелатанная, в том числе и железными листами, вырезанными из холодильника "Донбасс". Отсюда и название.
Матюшин рассказал об одной проблеме в жизни российских военных на Времьевском выступе:
"Большая проблема как на передовой, так и прифронтовых сёлах - это мыши. Они везде, в окопах, в блиндажах, в домах, и спасения от них нет. Людей они абсолютно не бояться. Более того, когда ты ложишься спать они бегают по тебе, а если попытаешься во сне смахнуть их рукой, то могут и укусить".
На времьевском фронте уже не может быть никакого украинского наступления – сил для этого нет. Несколько месяцев назад ВСУ, поняв, что перспективы наступления тут никакие, перебросило резервы в район Работино, чем ослабило фронт. Теперь этим пользуются российские боевые подразделения, время от времени проводя небольшие наступательные операции, освобождая раннее оставленные территории.