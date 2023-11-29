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Россия слезает с западной технологической иглы – Путин

Россия слезает с западной технологической иглы – Путин - 29.11.2023 Украина.ру

Россия слезает с западной технологической иглы – Путин

Западные партнёры надеялись, что Россия никогда не слезет с их технологической иглы, однако это происходит и довольно быстро. Об этом на Конгрессе молодых учёных заявил президент РФ Владимир Путин

2023-11-29T19:41

2023-11-29T19:41

2023-11-29T19:41

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Кроме того Владимир Путин сообщил, что власти страны работают над повышением стипендий аспирантам. Российский лидер также упомянул выплату в 75 тысяч рублей за приоритетные исследования. По словам президента, в РФ появился рынок сбыта продукции у наших производителей приборов. Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября и является одним из ключевых в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ в 2022 году. Мероприятие объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов РФ, научных и образовательных организаций, органов власти, лидеров отечественной науки, а также молодых учёных, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. В этом году на конгрессе собрались почти пять тысяч участников из более чем 25-ти стран.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, россия, ученые, разработки