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Россия слезает с западной технологической иглы – Путин
Россия слезает с западной технологической иглы – Путин - 29.11.2023 Украина.ру
Россия слезает с западной технологической иглы – Путин
Западные партнёры надеялись, что Россия никогда не слезет с их технологической иглы, однако это происходит и довольно быстро. Об этом на Конгрессе молодых учёных заявил президент РФ Владимир Путин
2023-11-29T19:41
2023-11-29T19:41
2023-11-29T19:41
новости
владимир путин
россия
ученые
разработки
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Кроме того Владимир Путин сообщил, что власти страны работают над повышением стипендий аспирантам. Российский лидер также упомянул выплату в 75 тысяч рублей за приоритетные исследования. По словам президента, в РФ появился рынок сбыта продукции у наших производителей приборов. Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября и является одним из ключевых в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ в 2022 году. Мероприятие объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов РФ, научных и образовательных организаций, органов власти, лидеров отечественной науки, а также молодых учёных, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. В этом году на конгрессе собрались почти пять тысяч участников из более чем 25-ти стран.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, россия, ученые, разработки
Новости, Владимир Путин, Россия, ученые, разработки
Россия слезает с западной технологической иглы – Путин
Западные партнёры надеялись, что Россия никогда не слезет с их технологической иглы, однако это происходит и довольно быстро. Об этом на Конгрессе молодых учёных заявил президент РФ Владимир Путин
"Наши так называемые – во всяком случае так мы их называли – партнёры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу, и мы никогда с неё не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро", – отметил президент.
Кроме того Владимир Путин сообщил, что власти страны работают над повышением стипендий аспирантам. Российский лидер также упомянул выплату в 75 тысяч рублей за приоритетные исследования.
По словам президента, в РФ появился рынок сбыта продукции у наших производителей приборов.
"А если рынок появился, то появился экономический стимул производить", – добавил он.
Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября и является одним из ключевых в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ в 2022 году. Мероприятие объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов РФ, научных и образовательных организаций, органов власти, лидеров отечественной науки, а также молодых учёных, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. В этом году на конгрессе собрались почти пять тысяч участников из более чем 25-ти стран.