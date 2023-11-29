https://ukraina.ru/20231129/1051603491.html

Украинские уклонисты платили до $10 тыс за бегство в Молдавию

Украинские уклонисты платили до $10 тыс за бегство в Молдавию - 29.11.2023 Украина.ру

Украинские уклонисты платили до $10 тыс за бегство в Молдавию

В Черновицкой области задержана группа местных жителей, спасавшая соотечественников от мобилизации в ВСУ и переправлявшая их в Молдавию. Об этом 29 ноября сообщила Нацполиция Украины

2023-11-29T19:39

2023-11-29T19:39

2023-11-29T19:39

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"Злоумышленники помогали мужчинам, которые подлежат мобилизации, пересекать границу в Молдавию вне официальных пунктов пропуска. Стоимость такой услуги колебалась от 2500 до 10000 долларов США", - сказано в официальном сообщении.Канал нелегальной миграции организовали местные жители. Они выявляли желающих сбежать с Украины и предлагали "помощь с оформлением фиктивных документов, инструктаж относительно места встречи, передачи средств и правил пересечения границы".Полицейские поймали членов группы на перевозке трёх уклонистов на автомобиле в сторону украинско-молдавской границы. "За содействие в беспрепятственном выезде за границу уклонисты согласились заплатить от 8500 до 10 000 долларов США с человека", - отметили полицейские.Мероприятия по пресечению каналов бегства уклонистов с Украины полиция проводила совместно с СБУ. Процессуальное руководство по уголовному делу осуществляет Черновицкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

https://ukraina.ru/20231128/1051562353.html

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