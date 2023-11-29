Украинские уклонисты платили до $10 тыс за бегство в Молдавию - 29.11.2023 Украина.ру
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Украинские уклонисты платили до $10 тыс за бегство в Молдавию
Украинские уклонисты платили до $10 тыс за бегство в Молдавию - 29.11.2023 Украина.ру
Украинские уклонисты платили до $10 тыс за бегство в Молдавию
В Черновицкой области задержана группа местных жителей, спасавшая соотечественников от мобилизации в ВСУ и переправлявшая их в Молдавию. Об этом 29 ноября сообщила Нацполиция Украины
2023-11-29T19:39
2023-11-29T19:39
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западная украина
молдавия
уклонисты
сбу
нацполиция
украинские беженцы
пересечение границы
государственная граница
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"Злоумышленники помогали мужчинам, которые подлежат мобилизации, пересекать границу в Молдавию вне официальных пунктов пропуска. Стоимость такой услуги колебалась от 2500 до 10000 долларов США", - сказано в официальном сообщении.Канал нелегальной миграции организовали местные жители. Они выявляли желающих сбежать с Украины и предлагали "помощь с оформлением фиктивных документов, инструктаж относительно места встречи, передачи средств и правил пересечения границы".Полицейские поймали членов группы на перевозке трёх уклонистов на автомобиле в сторону украинско-молдавской границы. "За содействие в беспрепятственном выезде за границу уклонисты согласились заплатить от 8500 до 10 000 долларов США с человека", - отметили полицейские.Мероприятия по пресечению каналов бегства уклонистов с Украины полиция проводила совместно с СБУ. Процессуальное руководство по уголовному делу осуществляет Черновицкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
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новости, новости украины, западная украина, молдавия, уклонисты, сбу, нацполиция, украинские беженцы, пересечение границы, государственная граница, восточное партнерство, всу
Новости, Новости Украины, Западная Украина, Молдавия, уклонисты, СБУ, Нацполиция, украинские беженцы, пересечение границы, государственная граница, Восточное партнерство, ВСУ

Украинские уклонисты платили до $10 тыс за бегство в Молдавию

19:39 29.11.2023
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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В Черновицкой области задержана группа местных жителей, спасавшая соотечественников от мобилизации в ВСУ и переправлявшая их в Молдавию. Об этом 29 ноября сообщила Нацполиция Украины
"Злоумышленники помогали мужчинам, которые подлежат мобилизации, пересекать границу в Молдавию вне официальных пунктов пропуска. Стоимость такой услуги колебалась от 2500 до 10000 долларов США", - сказано в официальном сообщении.
Канал нелегальной миграции организовали местные жители. Они выявляли желающих сбежать с Украины и предлагали "помощь с оформлением фиктивных документов, инструктаж относительно места встречи, передачи средств и правил пересечения границы".
Полицейские поймали членов группы на перевозке трёх уклонистов на автомобиле в сторону украинско-молдавской границы. "За содействие в беспрепятственном выезде за границу уклонисты согласились заплатить от 8500 до 10 000 долларов США с человека", - отметили полицейские.
Мероприятия по пресечению каналов бегства уклонистов с Украины полиция проводила совместно с СБУ. Процессуальное руководство по уголовному делу осуществляет Черновицкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
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