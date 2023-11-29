Майкл Макфол: "Если Украина победит, США сэкономит на оборонке"
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкПосол США в России Майкл Макфол в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы"
Экс-посол США в РФ поразмышлял, каким бы стал мир в случае победы Украины. Свои умозаключения он опубликовал в блоге на Substack
По мнению экс-посола США в РФ Майкла Макфола, у США есть четыре "убедительных реально-политических" причины продолжать вкладывать миллиарды в Украину и стремиться к её победе. Зато потом, по его мнению, получится сэкономить:
- 1Победа Украины существенно уменьшит угрозу со стороны России, и это что позволит сократить США расходы на европейскую оборону и отправлять меньше солдат на базы НАТО в странах Балтии.
- 2Победа Украины заставит председателя КНР Си Цзиньпина подумать, стоит ли начинать военные действия на Тайване.
- 3Победа Украины станет победой для всех тех, кто хочет сохранить основанный на правилах международный порядок, созданный и поддерживаемый США после окончания Второй мировой войны.
- 4Победа Украины продвинет демократические идеи по всему миру, в том числе в России и Беларуси, а "в нашей великодержавной конкуренции с Китаем и Россией в XXI веке наши демократические ценности являются одним из наших самых больших преимуществ".
Все эти слова написаны для Конгресса США с призывом выделить денег на поддержку Украины. А меж тем Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей и сесть за стол переговоров.
12:02Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целейВремя не поможет одержать победу в битве Давида и Голиафа, считает соучредитель и бывший гендиректор Международной организации по праву развития (IDLO). Свое мнение он опубликовал в американском журнале "CounterPunch"