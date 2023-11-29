https://ukraina.ru/20231129/1051603214.html

Майкл Макфол: "Если Украина победит, США сэкономит на оборонке"

Майкл Макфол: "Если Украина победит, США сэкономит на оборонке" - 29.11.2023 Украина.ру

Майкл Макфол: "Если Украина победит, США сэкономит на оборонке"

Экс-посол США в РФ поразмышлял, каким бы стал мир в случае победы Украины. Свои умозаключения он опубликовал в блоге на Substack

2023-11-29T19:13

2023-11-29T19:13

2023-11-29T19:13

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По мнению экс-посола США в РФ Майкла Макфола, у США есть четыре "убедительных реально-политических" причины продолжать вкладывать миллиарды в Украину и стремиться к её победе. Зато потом, по его мнению, получится сэкономить:Все эти слова написаны для Конгресса США с призывом выделить денег на поддержку Украины. А меж тем Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей и сесть за стол переговоров.

https://ukraina.ru/20231129/1051578941.html

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новости, новости украины, владимир зеленский, сша, поддержка, военная помощь, украина, макфол