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Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы
Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы - 29.11.2023 Украина.ру
Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы
В Одесской области ликвидирован канал контрабанды сигарет из Пакистана. Груз поставлялся контейнерами через Ренийский морской торговый порт на Дунае, сообщил 29 ноября офис украинского генпрокурора
2023-11-29T18:56
2023-11-29T18:56
2023-11-29T18:56
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одесская область
рени
порт
контрабанда
криминал
офис генпрокурора
сигареты
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"В ходе досудебного расследования получена информация о ввозе на таможенную территорию Украины табачных изделий "контрабандным" путем без марок акцизного налога. К Ренийскому морскому торговому порту из Исламской Республики Пакистан на судне прибыл контейнер с сигаретами", - сказано в официальном сообщении.Обнаруженная в контейнере контрабанда - более 400 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора, оценена в более чем 32 млн гривен (более 78 млн рублей).Порты Одесской области участвовали в реализации "зерновой сделки", из которой Россия вышла летом 2023 года ввиду несоблюдения условий этой сделки. С прекращением действия схемы рухнули объёмы экспорта украинского зерна и, как утверждают военные аналитики – тайного оборота оружия и взрывчатки.Киев пытается завлечь иностранных судовладельцев в порты Одесской области различными "гарантиями". При этом обеспечить порты достаточным прикрытием ПВО и средств разминирования от украинских же мин ВСУ не в состоянии.
https://ukraina.ru/20230816/1048722007.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, одесская область, рени, порт, контрабанда, криминал, офис генпрокурора, сигареты
Новости, Новости Украины, Одесская область, Рени, порт, контрабанда, криминал, Офис генпрокурора, сигареты
Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы
В Одесской области ликвидирован канал контрабанды сигарет из Пакистана. Груз поставлялся контейнерами через Ренийский морской торговый порт на Дунае, сообщил 29 ноября офис украинского генпрокурора
"В ходе досудебного расследования получена информация о ввозе на таможенную территорию Украины табачных изделий "контрабандным" путем без марок акцизного налога. К Ренийскому морскому торговому порту из Исламской Республики Пакистан на судне прибыл контейнер с сигаретами", - сказано в официальном сообщении.
Обнаруженная в контейнере контрабанда - более 400 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора, оценена в более чем 32 млн гривен (более 78 млн рублей).
Порты Одесской области участвовали в реализации "зерновой сделки", из которой Россия вышла летом 2023 года ввиду несоблюдения условий этой сделки. С прекращением действия схемы рухнули объёмы экспорта украинского зерна и, как утверждают военные аналитики – тайного оборота оружия и взрывчатки.
Киев пытается завлечь иностранных судовладельцев в порты Одесской области различными "гарантиями". При этом обеспечить порты достаточным прикрытием ПВО и средств разминирования от украинских же мин ВСУ не в состоянии.