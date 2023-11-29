Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы - 29.11.2023 Украина.ру
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Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы
Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы - 29.11.2023 Украина.ру
Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы
В Одесской области ликвидирован канал контрабанды сигарет из Пакистана. Груз поставлялся контейнерами через Ренийский морской торговый порт на Дунае, сообщил 29 ноября офис украинского генпрокурора
2023-11-29T18:56
2023-11-29T18:56
новости
новости украины
одесская область
рени
порт
контрабанда
криминал
офис генпрокурора
сигареты
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"В ходе досудебного расследования получена информация о ввозе на таможенную территорию Украины табачных изделий "контрабандным" путем без марок акцизного налога. К Ренийскому морскому торговому порту из Исламской Республики Пакистан на судне прибыл контейнер с сигаретами", - сказано в официальном сообщении.Обнаруженная в контейнере контрабанда - более 400 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора, оценена в более чем 32 млн гривен (более 78 млн рублей).Порты Одесской области участвовали в реализации "зерновой сделки", из которой Россия вышла летом 2023 года ввиду несоблюдения условий этой сделки. С прекращением действия схемы рухнули объёмы экспорта украинского зерна и, как утверждают военные аналитики – тайного оборота оружия и взрывчатки.Киев пытается завлечь иностранных судовладельцев в порты Одесской области различными "гарантиями". При этом обеспечить порты достаточным прикрытием ПВО и средств разминирования от украинских же мин ВСУ не в состоянии.
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новости, новости украины, одесская область, рени, порт, контрабанда, криминал, офис генпрокурора, сигареты
Новости, Новости Украины, Одесская область, Рени, порт, контрабанда, криминал, Офис генпрокурора, сигареты

Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы

18:56 29.11.2023
 
© pixabay.comпорт Рени Украина Дунай
порт Рени Украина Дунай
© pixabay.com
Читать в
В Одесской области ликвидирован канал контрабанды сигарет из Пакистана. Груз поставлялся контейнерами через Ренийский морской торговый порт на Дунае, сообщил 29 ноября офис украинского генпрокурора
"В ходе досудебного расследования получена информация о ввозе на таможенную территорию Украины табачных изделий "контрабандным" путем без марок акцизного налога. К Ренийскому морскому торговому порту из Исламской Республики Пакистан на судне прибыл контейнер с сигаретами", - сказано в официальном сообщении.
Обнаруженная в контейнере контрабанда - более 400 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора, оценена в более чем 32 млн гривен (более 78 млн рублей).
Порты Одесской области участвовали в реализации "зерновой сделки", из которой Россия вышла летом 2023 года ввиду несоблюдения условий этой сделки. С прекращением действия схемы рухнули объёмы экспорта украинского зерна и, как утверждают военные аналитики – тайного оборота оружия и взрывчатки.
Киев пытается завлечь иностранных судовладельцев в порты Одесской области различными "гарантиями". При этом обеспечить порты достаточным прикрытием ПВО и средств разминирования от украинских же мин ВСУ не в состоянии.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
16 августа, 12:19
Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому КиевомИз одесского порта по открытому Киевом временному коридору в Черном море 16 августа уплыло первое судно с более чем 30 тысячами тонн груза на борту. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в соцсетях
 
НовостиНовости УкраиныОдесская областьРенипортконтрабандакриминалОфис генпрокурорасигареты
 
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