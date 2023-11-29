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Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы

Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы - 29.11.2023 Украина.ру

Контрабанду пакистанских сигарет пресекли в порту Одессы

В Одесской области ликвидирован канал контрабанды сигарет из Пакистана. Груз поставлялся контейнерами через Ренийский морской торговый порт на Дунае, сообщил 29 ноября офис украинского генпрокурора

2023-11-29T18:56

2023-11-29T18:56

2023-11-29T18:56

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"В ходе досудебного расследования получена информация о ввозе на таможенную территорию Украины табачных изделий "контрабандным" путем без марок акцизного налога. К Ренийскому морскому торговому порту из Исламской Республики Пакистан на судне прибыл контейнер с сигаретами", - сказано в официальном сообщении.Обнаруженная в контейнере контрабанда - более 400 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора, оценена в более чем 32 млн гривен (более 78 млн рублей).Порты Одесской области участвовали в реализации "зерновой сделки", из которой Россия вышла летом 2023 года ввиду несоблюдения условий этой сделки. С прекращением действия схемы рухнули объёмы экспорта украинского зерна и, как утверждают военные аналитики – тайного оборота оружия и взрывчатки.Киев пытается завлечь иностранных судовладельцев в порты Одесской области различными "гарантиями". При этом обеспечить порты достаточным прикрытием ПВО и средств разминирования от украинских же мин ВСУ не в состоянии.

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