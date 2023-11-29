Призывы певицы Наргиз бомбить Донецк, беспилотники, Кулеба в Брюсселе. Итоги 29 ноября - 29.11.2023 Украина.ру
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Призывы певицы Наргиз бомбить Донецк, беспилотники, Кулеба в Брюсселе. Итоги 29 ноября
Призывы певицы Наргиз бомбить Донецк, беспилотники, Кулеба в Брюсселе. Итоги 29 ноября - 29.11.2023 Украина.ру
Призывы певицы Наргиз бомбить Донецк, беспилотники, Кулеба в Брюсселе. Итоги 29 ноября
Певица Наргиз рассказала пранкерам о любви к Бандере и бомбардировках Донбасс; над российскими регионами сбиты беспилотники; в Брюсселе прошло совещание глав МИД стран НАТО
2023-11-29T18:18
2023-11-29T18:19
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
донецк
украина
беспилотники
нато
дмитрий кулеба
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Признания "бандеровки" Наргиз "Зеленскому"В среду, 29 ноября, российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с певицей Наргиз (Закировой), которая думала, что говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским."Зеленский" сказал ей: "Мы сегодня будем стрелять по Донецку. Мы можем на ракетах написать ваше имя, если хотите".В ответ Наргиз предложила ему написать на ракетах свое имя:"Я, конечно, в хороших русских очень мало верю. Хороший русский – это мёртвый русский, скажем так. Но мой супруг, он вообще инопланетянин у меня. Сейчас мы ждём, пока он получит паспорт. Мы его сожжём, российский паспорт, прилюдно, а потом мы отсюда [из Узбекистана] уже свалим. То есть у нас есть определённые такие планы поэтапно. Пока мы просто так притаились и потихонечку мочим. А потом мы просто свалим.""Зеленского" возмутила причастность певицы к российскому фильму "Крым". Наргиз, в свою очередь, начала всё отрицать. Песни, по ее словам, без её согласия разрешил использовать продюсер Максим Фадеев.Людей, поддерживающих российские власти, Наргиз назвала "идиотами", а лидера Украинской повстанческой армии* Степана Бандеру – сексуальным и "своим героем". Певица показала свою татуировку на руке с украинским гербом:"Зеленский" в благодарность за это пообещал ей гражданство Украины."Горжусь, что я бандеровка", - призналась Наргиз.На откровения певицы уже отреагировал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить Закирову и призвал признать певицу иноагентом.По информации Бородина, публикации артистки в соцсетях также проверят на фейки о российских военнослужащих.Фадеев назвал слова бывшей коллеги экстремизмом:"Она просит, чтобы её имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк и которыми будут убивать наших людей. Одно дело, что эту красную черту она давно перешла в отношениях со мной, но в данном случае это уже слишком серьёзно. Я это расцениваю как экстремизм и призывы к массовым убийствам."Обстрелы и беспилотникиВ результате обстрела Пологов Запорожской области пострадала женщина, сообщил во вторник в своем телеграм-канале председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.Женщина, получившая ранение, находится в тяжелом состоянии, уточнил Рогов.Один дом разрушен, еще 11 жилых объектов были повреждены.Губернатор Ростовской области Василий Голубев днем сообщил о сбитом над регионом беспилотнике:"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", – подтвердили в Минобороны РФ."Цель уничтожена. Последствия на земле уточняются. Прошу сохранять спокойствие", – добавил Голубев.В сводке военного ведомства также сказано о 38 уничтоженных за сутки беспилотниках в зоне боевых действий:"Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новооленовка Донецкой Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Белогоровка, Новоникольское, Верхнекаменка, Кременная Луганской Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области, Ульяновка и Романовское Запорожской области."Главы МИД стран НАТО в БрюсселеНа совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг призвал государства-членов НАТО поддерживать Киев не только на словах, но и в делах, причём не просто сохранять помощь, а наращивать её.Однако, программа сотрудничества НАТО и Украины на следующий год не включает поставки летального оружия.В заявлении глав МИД альянса по итогам встречи в формате "НАТО-Украина", в которой участвовал Кулеба, говорится: "НАТО продолжает предоставлять Украине срочно необходимую нелетальную помощь".Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заверил, что на встрече глав МИД НАТО не увидел "признаков усталости" от поддержки Украины.В целом позиция и Европы, и Соединённых Штатов, и НАТО относительно ситуации на Украине остаётся прежней – мы будем помогать столько, сколько потребуется, - но в то же время и ведущие СМИ, и политики начали открыто говорить о проблемах ВСУ на фронте и иссякающих возможностях Запада поддерживать Украину на том же уровне, что и прежде, а также они признают, что вооружение НАТОвских образцов не смогли переломить ход боевых действий в пользу украинских войск, и отмечают превосходства ВС РФ по целому ряду направлений, резюмировала в материале для издания Украина.ру обозреватель Евгения Кондакова по результатам совещания.*современная организация с таким же названием запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20220811/1037571194.html
https://ukraina.ru/20231129/1051599818.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир зеленский, донецк, украина, беспилотники, нато, дмитрий кулеба
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Донецк, Украина, беспилотники, НАТО, Дмитрий Кулеба

Призывы певицы Наргиз бомбить Донецк, беспилотники, Кулеба в Брюсселе. Итоги 29 ноября

18:18 29.11.2023 (обновлено: 18:19 29.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Певица Наргиз рассказала пранкерам о любви к Бандере и бомбардировках Донбасс; над российскими регионами сбиты беспилотники; в Брюсселе прошло совещание глав МИД стран НАТО
Признания "бандеровки" Наргиз "Зеленскому"
В среду, 29 ноября, российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с певицей Наргиз (Закировой), которая думала, что говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Зеленский" сказал ей: "Мы сегодня будем стрелять по Донецку. Мы можем на ракетах написать ваше имя, если хотите".
В ответ Наргиз предложила ему написать на ракетах свое имя:
"Я, конечно, в хороших русских очень мало верю. Хороший русский – это мёртвый русский, скажем так. Но мой супруг, он вообще инопланетянин у меня. Сейчас мы ждём, пока он получит паспорт. Мы его сожжём, российский паспорт, прилюдно, а потом мы отсюда [из Узбекистана] уже свалим. То есть у нас есть определённые такие планы поэтапно. Пока мы просто так притаились и потихонечку мочим. А потом мы просто свалим."
"Зеленского" возмутила причастность певицы к российскому фильму "Крым". Наргиз, в свою очередь, начала всё отрицать. Песни, по ее словам, без её согласия разрешил использовать продюсер Максим Фадеев.
Людей, поддерживающих российские власти, Наргиз назвала "идиотами", а лидера Украинской повстанческой армии* Степана Бандеру – сексуальным и "своим героем". Певица показала свою татуировку на руке с украинским гербом:
"А портрет Бандеры я собираюсь сделать ещё одну татуировку", - добавила она.
"Зеленский" в благодарность за это пообещал ей гражданство Украины.
"Горжусь, что я бандеровка", - призналась Наргиз.
На откровения певицы уже отреагировал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить Закирову и призвал признать певицу иноагентом.
По информации Бородина, публикации артистки в соцсетях также проверят на фейки о российских военнослужащих.
Фадеев назвал слова бывшей коллеги экстремизмом:
"Она просит, чтобы её имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк и которыми будут убивать наших людей. Одно дело, что эту красную черту она давно перешла в отношениях со мной, но в данном случае это уже слишком серьёзно. Я это расцениваю как экстремизм и призывы к массовым убийствам."
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Обстрелы и беспилотники
В результате обстрела Пологов Запорожской области пострадала женщина, сообщил во вторник в своем телеграм-канале председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Пологам. Нацисты атаковали частный сектор города – улицы Толстого, Запорожская, Грибоедова и Осипенко. Одна из пяти ракет не взорвалась. На месте её обнаружения будут работать саперы", - написал он.
Женщина, получившая ранение, находится в тяжелом состоянии, уточнил Рогов.
Один дом разрушен, еще 11 жилых объектов были повреждены.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев днем сообщил о сбитом над регионом беспилотнике:
"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", – подтвердили в Минобороны РФ.
"Цель уничтожена. Последствия на земле уточняются. Прошу сохранять спокойствие", – добавил Голубев.
В сводке военного ведомства также сказано о 38 уничтоженных за сутки беспилотниках в зоне боевых действий:
"Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новооленовка Донецкой Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Белогоровка, Новоникольское, Верхнекаменка, Кременная Луганской Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области, Ульяновка и Романовское Запорожской области."
Главы МИД стран НАТО в Брюсселе
На совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг призвал государства-членов НАТО поддерживать Киев не только на словах, но и в делах, причём не просто сохранять помощь, а наращивать её.
Однако, программа сотрудничества НАТО и Украины на следующий год не включает поставки летального оружия.
В заявлении глав МИД альянса по итогам встречи в формате "НАТО-Украина", в которой участвовал Кулеба, говорится: "НАТО продолжает предоставлять Украине срочно необходимую нелетальную помощь".
Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заверил, что на встрече глав МИД НАТО не увидел "признаков усталости" от поддержки Украины.
В целом позиция и Европы, и Соединённых Штатов, и НАТО относительно ситуации на Украине остаётся прежней – мы будем помогать столько, сколько потребуется, - но в то же время и ведущие СМИ, и политики начали открыто говорить о проблемах ВСУ на фронте и иссякающих возможностях Запада поддерживать Украину на том же уровне, что и прежде, а также они признают, что вооружение НАТОвских образцов не смогли переломить ход боевых действий в пользу украинских войск, и отмечают превосходства ВС РФ по целому ряду направлений, резюмировала в материале для издания Украина.ру обозреватель Евгения Кондакова по результатам совещания.
*современная организация с таким же названием запрещена в РФ
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
17:41
В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и ЗалужнымВ НАТО считают, что Россия старается максимально подчеркнуть разногласия между политическим и военным руководством Украины
 
ЭксклюзивХроникиВладимир ЗеленскийДонецкУкраинабеспилотникиНАТОДмитрий Кулеба
 
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