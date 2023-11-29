https://ukraina.ru/20231129/1051601024.html

Призывы певицы Наргиз бомбить Донецк, беспилотники, Кулеба в Брюсселе. Итоги 29 ноября

Призывы певицы Наргиз бомбить Донецк, беспилотники, Кулеба в Брюсселе. Итоги 29 ноября - 29.11.2023 Украина.ру

Призывы певицы Наргиз бомбить Донецк, беспилотники, Кулеба в Брюсселе. Итоги 29 ноября

Певица Наргиз рассказала пранкерам о любви к Бандере и бомбардировках Донбасс; над российскими регионами сбиты беспилотники; в Брюсселе прошло совещание глав МИД стран НАТО

2023-11-29T18:18

2023-11-29T18:18

2023-11-29T18:19

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

донецк

украина

беспилотники

нато

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051572978_0:184:2962:1850_1920x0_80_0_0_170d8e2bcc7b90291af9ce2c0a2107ae.jpg

Признания "бандеровки" Наргиз "Зеленскому"В среду, 29 ноября, российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с певицей Наргиз (Закировой), которая думала, что говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским."Зеленский" сказал ей: "Мы сегодня будем стрелять по Донецку. Мы можем на ракетах написать ваше имя, если хотите".В ответ Наргиз предложила ему написать на ракетах свое имя:"Я, конечно, в хороших русских очень мало верю. Хороший русский – это мёртвый русский, скажем так. Но мой супруг, он вообще инопланетянин у меня. Сейчас мы ждём, пока он получит паспорт. Мы его сожжём, российский паспорт, прилюдно, а потом мы отсюда [из Узбекистана] уже свалим. То есть у нас есть определённые такие планы поэтапно. Пока мы просто так притаились и потихонечку мочим. А потом мы просто свалим.""Зеленского" возмутила причастность певицы к российскому фильму "Крым". Наргиз, в свою очередь, начала всё отрицать. Песни, по ее словам, без её согласия разрешил использовать продюсер Максим Фадеев.Людей, поддерживающих российские власти, Наргиз назвала "идиотами", а лидера Украинской повстанческой армии* Степана Бандеру – сексуальным и "своим героем". Певица показала свою татуировку на руке с украинским гербом:"Зеленский" в благодарность за это пообещал ей гражданство Украины."Горжусь, что я бандеровка", - призналась Наргиз.На откровения певицы уже отреагировал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить Закирову и призвал признать певицу иноагентом.По информации Бородина, публикации артистки в соцсетях также проверят на фейки о российских военнослужащих.Фадеев назвал слова бывшей коллеги экстремизмом:"Она просит, чтобы её имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк и которыми будут убивать наших людей. Одно дело, что эту красную черту она давно перешла в отношениях со мной, но в данном случае это уже слишком серьёзно. Я это расцениваю как экстремизм и призывы к массовым убийствам."Обстрелы и беспилотникиВ результате обстрела Пологов Запорожской области пострадала женщина, сообщил во вторник в своем телеграм-канале председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.Женщина, получившая ранение, находится в тяжелом состоянии, уточнил Рогов.Один дом разрушен, еще 11 жилых объектов были повреждены.Губернатор Ростовской области Василий Голубев днем сообщил о сбитом над регионом беспилотнике:"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", – подтвердили в Минобороны РФ."Цель уничтожена. Последствия на земле уточняются. Прошу сохранять спокойствие", – добавил Голубев.В сводке военного ведомства также сказано о 38 уничтоженных за сутки беспилотниках в зоне боевых действий:"Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новооленовка Донецкой Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Белогоровка, Новоникольское, Верхнекаменка, Кременная Луганской Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области, Ульяновка и Романовское Запорожской области."Главы МИД стран НАТО в БрюсселеНа совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг призвал государства-членов НАТО поддерживать Киев не только на словах, но и в делах, причём не просто сохранять помощь, а наращивать её.Однако, программа сотрудничества НАТО и Украины на следующий год не включает поставки летального оружия.В заявлении глав МИД альянса по итогам встречи в формате "НАТО-Украина", в которой участвовал Кулеба, говорится: "НАТО продолжает предоставлять Украине срочно необходимую нелетальную помощь".Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заверил, что на встрече глав МИД НАТО не увидел "признаков усталости" от поддержки Украины.В целом позиция и Европы, и Соединённых Штатов, и НАТО относительно ситуации на Украине остаётся прежней – мы будем помогать столько, сколько потребуется, - но в то же время и ведущие СМИ, и политики начали открыто говорить о проблемах ВСУ на фронте и иссякающих возможностях Запада поддерживать Украину на том же уровне, что и прежде, а также они признают, что вооружение НАТОвских образцов не смогли переломить ход боевых действий в пользу украинских войск, и отмечают превосходства ВС РФ по целому ряду направлений, резюмировала в материале для издания Украина.ру обозреватель Евгения Кондакова по результатам совещания.*современная организация с таким же названием запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220811/1037571194.html

https://ukraina.ru/20231129/1051599818.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, донецк, украина, беспилотники, нато, дмитрий кулеба