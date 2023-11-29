https://ukraina.ru/20231129/1051599818.html
В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным
В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным - 29.11.2023 Украина.ру
В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным
В НАТО считают, что Россия старается максимально подчеркнуть разногласия между политическим и военным руководством Украины
2023-11-29T17:41
2023-11-29T17:41
2023-11-29T17:41
новости
нато
владимир зеленский
валерий залужный
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НАТО не считает, что различия в публичных оценках ситуации на фронте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным имеют большое значение. Об этом 29 ноября на брифинге в Брюсселе на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник альянса, передает РБК-Украина."Я бы не преувеличивал эти разногласия - они (Зеленский и Залужный - Ред.) просто подходят к ситуации с разной перспективы. Когда Залужный, говоря о ситуации на поле боя, говорит о том, что война превратилась в войну на истощение - он прав. Нельзя сказать, что это описание неточное. А Зеленский говорит о достигнутом прогрессе, но он медленнее, чем хотелось бы. Оба этих утверждения могут быть верными одновременно", - рассказал чиновник.Залужный в своих высказываниях исходит из военной перспективы, а Зеленский - из политической, считает источник.Он добавил, что максимально подчеркивать разногласия между украинским политическим и военным руководством старается Россия. По словам чиновника НАТО, если речь идет о „тупике“ на фронте, по версии России это означает, что Украина проигрывает, а Москва выигрывает войну.Напомним, что ранее главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал статью в издании The Economist, в которой он рассказал, что боевые действия в Украине заходят в тупик. Эту статью критиковал президент Украины Владимир Зеленский.
https://ukraina.ru/20231128/1051435408.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, владимир зеленский, валерий залужный
В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным
В НАТО считают, что Россия старается максимально подчеркнуть разногласия между политическим и военным руководством Украины
НАТО не считает, что различия в публичных оценках ситуации на фронте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным имеют большое значение. Об этом 29 ноября на брифинге в Брюсселе на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник альянса, передает РБК-Украина.
"Я бы не преувеличивал эти разногласия - они (Зеленский и Залужный - Ред.) просто подходят к ситуации с разной перспективы. Когда Залужный, говоря о ситуации на поле боя, говорит о том, что война превратилась в войну на истощение - он прав. Нельзя сказать, что это описание неточное. А Зеленский говорит о достигнутом прогрессе, но он медленнее, чем хотелось бы. Оба этих утверждения могут быть верными одновременно", - рассказал чиновник.
Залужный в своих высказываниях исходит из военной перспективы, а Зеленский - из политической, считает источник.
Он добавил, что максимально подчеркивать разногласия между украинским политическим и военным руководством старается Россия. По словам чиновника НАТО, если речь идет о „тупике“ на фронте, по версии России это означает, что Украина проигрывает, а Москва выигрывает войну.
Напомним, что ранее главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал статью в издании The Economist, в которой он рассказал, что боевые действия в Украине заходят в тупик. Эту статью критиковал президент Украины Владимир Зеленский.