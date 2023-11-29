В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051599818.html
В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным
В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным - 29.11.2023 Украина.ру
В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным
В НАТО считают, что Россия старается максимально подчеркнуть разногласия между политическим и военным руководством Украины
2023-11-29T17:41
2023-11-29T17:41
новости
нато
владимир зеленский
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/21/1033752116_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_21a7a8f09c5a794d6bb80b5ca6251d65.jpg
НАТО не считает, что различия в публичных оценках ситуации на фронте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным имеют большое значение. Об этом 29 ноября на брифинге в Брюсселе на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник альянса, передает РБК-Украина."Я бы не преувеличивал эти разногласия - они (Зеленский и Залужный - Ред.) просто подходят к ситуации с разной перспективы. Когда Залужный, говоря о ситуации на поле боя, говорит о том, что война превратилась в войну на истощение - он прав. Нельзя сказать, что это описание неточное. А Зеленский говорит о достигнутом прогрессе, но он медленнее, чем хотелось бы. Оба этих утверждения могут быть верными одновременно", - рассказал чиновник.Залужный в своих высказываниях исходит из военной перспективы, а Зеленский - из политической, считает источник.Он добавил, что максимально подчеркивать разногласия между украинским политическим и военным руководством старается Россия. По словам чиновника НАТО, если речь идет о „тупике“ на фронте, по версии России это означает, что Украина проигрывает, а Москва выигрывает войну.Напомним, что ранее главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал статью в издании The Economist, в которой он рассказал, что боевые действия в Украине заходят в тупик. Эту статью критиковал президент Украины Владимир Зеленский.
https://ukraina.ru/20231128/1051435408.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/21/1033752116_56:0:983:695_1920x0_80_0_0_7cd46fdafd56168c0121c965408d0237.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, владимир зеленский, валерий залужный
Новости, НАТО, Владимир Зеленский, Валерий Залужный

В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным

17:41 29.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
В НАТО считают, что Россия старается максимально подчеркнуть разногласия между политическим и военным руководством Украины
НАТО не считает, что различия в публичных оценках ситуации на фронте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным имеют большое значение. Об этом 29 ноября на брифинге в Брюсселе на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник альянса, передает РБК-Украина.
"Я бы не преувеличивал эти разногласия - они (Зеленский и Залужный - Ред.) просто подходят к ситуации с разной перспективы. Когда Залужный, говоря о ситуации на поле боя, говорит о том, что война превратилась в войну на истощение - он прав. Нельзя сказать, что это описание неточное. А Зеленский говорит о достигнутом прогрессе, но он медленнее, чем хотелось бы. Оба этих утверждения могут быть верными одновременно", - рассказал чиновник.
Залужный в своих высказываниях исходит из военной перспективы, а Зеленский - из политической, считает источник.
Он добавил, что максимально подчеркивать разногласия между украинским политическим и военным руководством старается Россия. По словам чиновника НАТО, если речь идет о „тупике“ на фронте, по версии России это означает, что Украина проигрывает, а Москва выигрывает войну.
Напомним, что ранее главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал статью в издании The Economist, в которой он рассказал, что боевые действия в Украине заходят в тупик. Эту статью критиковал президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский
Вчера, 06:10
Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, Залужного и компромата о кокаинеТеоретически выборы президента Украины (по плану, 31 марта 2024 года) могут состояться в отличие от парламентских выборов, которые запрещены Конституцией во время боевых действий
 
НовостиНАТОВладимир ЗеленскийВалерий Залужный
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Мёд и мука под запретом: Словакия расширила эмбарго на сельхозпродукцию Украины
18:00350 лет "полудержавному властелину": Александр Меншиков и Украина
17:45Инструктор в зоне СВО "Сэнсэй": Штурм окопов ВСУ идет на рефлексах, если начать думать – погибнешь
17:43"Заказные статьи в Economist": Безуглая обвинила Залужного в погоне за рейтингом
17:42Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове
17:41В НАТО не видят причин беспокоится из-за конфликта между Зеленским и Залужным
17:10Украинские беженцы в Дрездене пожаловались на гуманитарку из консервов с жаренными тараканами
17:09При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина
17:07Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим, несуществующим донбасским народом"
16:58Кто виноват в украинском тупике? Как Запад умело массирует политическое тело Зеленского
16:36США склоняют Россию к перемирию для того, чтобы вооружить Украину - Деян Мирович
16:30Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ
16:29Владимир Мамонтов: Запад предлагает России плохой вариант — давайте мириться, потом мы вас опять обманем
16:20Над Ростовской областью уничтожен украинский беспилотник
16:03Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто
15:57Соглашений "Минск-3"не будет, Украина зря мечтает – экс-помощник президента РФ
15:56В НАТО согласовали план реформ Украины для членства в Альянсе
15:48К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия
15:27Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты
15:26Покушение на жену главы ГУР Украины Марианну Буданову. Отравление или все же трафаретный пиар
Лента новостейМолния