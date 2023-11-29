https://ukraina.ru/20231129/1051592830.html
Знакомство с Китаем: к чему нужно быть готовым, отправляясь в эту страну? Спецрепортаж Украина.ру
Знакомство с Китаем: к чему нужно быть готовым, отправляясь в эту страну? Спецрепортаж Украина.ру - 29.11.2023 Украина.ру
Знакомство с Китаем: к чему нужно быть готовым, отправляясь в эту страну? Спецрепортаж Украина.ру
Делегация мультимедийного издания Украина.ру с ответным визитом в ноябре 2023 года посетила Пекин. Программа была насыщенной: мы побывали в гостях у корпораций... Украина.ру, 29.11.2023
2023-11-29T15:24
2023-11-29T15:24
2023-11-29T15:24
видео
китай
пекин
азия
путешествия
мао цзэдун
си цзиньпин
цензура
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Делегация мультимедийного издания Украина.ру с ответным визитом в ноябре 2023 года посетила Пекин. Программа была насыщенной: мы побывали в гостях у корпораций Weibo и Baidu, подписали Меморандум о сотрудничестве с компанией APRIL MEDIA, а также увидели главные достопримечательности столицы Китая. В этом сюжете журналист Украина.ру Кристина Маркович расскажет, что удалось узнать о КНР и о китайском народе за неделю.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, китай, пекин, азия, путешествия, мао цзэдун, си цзиньпин, цензура, видео
Видео, Китай, Пекин, Азия, путешествия, Мао Цзэдун, Си Цзиньпин, цензура
Знакомство с Китаем: к чему нужно быть готовым, отправляясь в эту страну? Спецрепортаж Украина.ру
Делегация мультимедийного издания Украина.ру с ответным визитом в ноябре 2023 года посетила Пекин. Программа была насыщенной: мы побывали в гостях у корпораций Weibo и Baidu, подписали Меморандум о сотрудничестве с компанией APRIL MEDIA, а также увидели главные достопримечательности столицы Китая.
В этом сюжете журналист Украина.ру Кристина Маркович расскажет, что удалось узнать о КНР и о китайском народе за неделю.