https://ukraina.ru/20231129/1051592830.html

Знакомство с Китаем: к чему нужно быть готовым, отправляясь в эту страну? Спецрепортаж Украина.ру

Знакомство с Китаем: к чему нужно быть готовым, отправляясь в эту страну? Спецрепортаж Украина.ру - 29.11.2023 Украина.ру

Знакомство с Китаем: к чему нужно быть готовым, отправляясь в эту страну? Спецрепортаж Украина.ру

Делегация мультимедийного издания Украина.ру с ответным визитом в ноябре 2023 года посетила Пекин. Программа была насыщенной: мы побывали в гостях у корпораций... Украина.ру, 29.11.2023

2023-11-29T15:24

2023-11-29T15:24

2023-11-29T15:24

видео

китай

пекин

азия

путешествия

мао цзэдун

си цзиньпин

цензура

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Делегация мультимедийного издания Украина.ру с ответным визитом в ноябре 2023 года посетила Пекин. Программа была насыщенной: мы побывали в гостях у корпораций Weibo и Baidu, подписали Меморандум о сотрудничестве с компанией APRIL MEDIA, а также увидели главные достопримечательности столицы Китая. В этом сюжете журналист Украина.ру Кристина Маркович расскажет, что удалось узнать о КНР и о китайском народе за неделю.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, китай, пекин, азия, путешествия, мао цзэдун, си цзиньпин, цензура, видео