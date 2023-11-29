Украинцы в тылу и на фронте смотрят российский сериал, ура-патриоты в ярости - 29.11.2023 Украина.ру
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Украинцы в тылу и на фронте смотрят российский сериал, ура-патриоты в ярости
Украинцы в тылу и на фронте смотрят российский сериал, ура-патриоты в ярости - 29.11.2023 Украина.ру
Украинцы в тылу и на фронте смотрят российский сериал, ура-патриоты в ярости
Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", показ которого начался в ноябре 2023 года, набирает популярность не только в России, но и на Украине, пишет 29 ноября издание "СтранаUA"
2023-11-29T15:21
2023-11-29T15:21
культура
новости
культура
сериал
кино
украина
россия
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Ностальгический сериал рассказывает о приключениях молодежных уличных группировок и повседневной жизни города в конце 80-х. Действие происходит в Казани, но украинские зрители пишут, что украинские города во время Перестройки жили и выглядели так же.Главные роли в сериале сыграли популярные российские актеры: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Анастасия Красовская.В России сериал вызвал неоднозначную реакцию: несмотря на позитивные рецензии и высокий рейтинг, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о множестве писем, в которых одни зрители высказывают против сериала из-за бандитской романтики и "нормализации" насилия, а другие волнуются, что сериал могут запретить, считая его поучительным."Я уже слышу, как "Слово пацана" начали критиковать за "поэтизацию насилия" и нескрываемую тоску по пресловутым лихим 1990-м (и 1980-м?). Но, кажется, все это не имеет ничего общего с тем, что, как говорят в таких случаях, хотел сказать автор.Достаточно посмотреть первую серию, чтобы все понять об этом времени: страна кончается или уже кончилась, на бытовом и идеологическом пепелище растет то, что только и может прорасти на пепелище (если вообще что-то может): сорняки районной удали и пассионарности. Но на то она и пассионарность: в рамках своих представлений о должном вы ее удержать не сможете — у нее свой образ будущего, а каким он оказался, это уже вопрос к историкам. А если слепок времени сделан талантливо — так то не про поэтизацию", - написал критик Вячеслав Козлов.Большинство профессиональных рецензий написаны именно в этом ключе.Украинские поклонники сериала столкнулись с другой проблемой: радикально настроенная часть общества пришла в бешенство от популярности российского кинопродукта безотносительно его содержания. Они записывают в TikTok с возмущениями:"Почти десять лет война, а украинцы чуть ли не боготворят российский сериал и его актеров. За что воюют парни?";"Вы з дуба рухнули? Когда вы докатились до такого рода унижения, как фанатеть по российскому сериалу, в котором "совок эстетик" является чем-то крутым?"Противоположный лагерь – украинцы, которым сериал понравился – пишут, что кино и военные действия не нужно ставить в один ряд.Большинство делают акцент на том, что произведение Крыжовникова вызывает у них ностальгию, а украинские города перестроечного периода ничем не отличались от Казани.
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новости, культура, сериал, кино, украина, россия
Культура, Новости, культура, сериал, кино, Украина, Россия

Украинцы в тылу и на фронте смотрят российский сериал, ура-патриоты в ярости

15:21 29.11.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Премьера сериала Слово пацана. Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", показ которого начался в ноябре 2023 года, набирает популярность не только в России, но и на Украине, пишет 29 ноября издание "СтранаUA"
Ностальгический сериал рассказывает о приключениях молодежных уличных группировок и повседневной жизни города в конце 80-х. Действие происходит в Казани, но украинские зрители пишут, что украинские города во время Перестройки жили и выглядели так же.
Главные роли в сериале сыграли популярные российские актеры: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Анастасия Красовская.
В России сериал вызвал неоднозначную реакцию: несмотря на позитивные рецензии и высокий рейтинг, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о множестве писем, в которых одни зрители высказывают против сериала из-за бандитской романтики и "нормализации" насилия, а другие волнуются, что сериал могут запретить, считая его поучительным.
"Я уже слышу, как "Слово пацана" начали критиковать за "поэтизацию насилия" и нескрываемую тоску по пресловутым лихим 1990-м (и 1980-м?). Но, кажется, все это не имеет ничего общего с тем, что, как говорят в таких случаях, хотел сказать автор.
Достаточно посмотреть первую серию, чтобы все понять об этом времени: страна кончается или уже кончилась, на бытовом и идеологическом пепелище растет то, что только и может прорасти на пепелище (если вообще что-то может): сорняки районной удали и пассионарности. Но на то она и пассионарность: в рамках своих представлений о должном вы ее удержать не сможете — у нее свой образ будущего, а каким он оказался, это уже вопрос к историкам. А если слепок времени сделан талантливо — так то не про поэтизацию", - написал критик Вячеслав Козлов.
Большинство профессиональных рецензий написаны именно в этом ключе.
Украинские поклонники сериала столкнулись с другой проблемой: радикально настроенная часть общества пришла в бешенство от популярности российского кинопродукта безотносительно его содержания. Они записывают в TikTok с возмущениями:
"Почти десять лет война, а украинцы чуть ли не боготворят российский сериал и его актеров. За что воюют парни?";
"Вы з дуба рухнули? Когда вы докатились до такого рода унижения, как фанатеть по российскому сериалу, в котором "совок эстетик" является чем-то крутым?"
Противоположный лагерь – украинцы, которым сериал понравился – пишут, что кино и военные действия не нужно ставить в один ряд.
"У меня есть знакомый военный, он смотрит этот сериал. Получается, он не патриот?", - написал один из комментаторов.
Большинство делают акцент на том, что произведение Крыжовникова вызывает у них ностальгию, а украинские города перестроечного периода ничем не отличались от Казани.
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