https://ukraina.ru/20231129/1051590892.html

"Истинный финн". Спикер финского парламента выступил в Верховной Раде на украинском

"Истинный финн". Спикер финского парламента выступил в Верховной Раде на украинском - 29.11.2023 Украина.ру

"Истинный финн". Спикер финского парламента выступил в Верховной Раде на украинском

Спикер финского парламента Юсси Халла-ахо выступил 25 ноября в Верховной Раде Украины, пообещав, что Хельсинки по-прежнему будет оказывать Киеву военную помощь.

2023-11-29T18:38

2023-11-29T18:38

2023-11-29T18:38

эксклюзив

украина

финляндия

ксенофобия

нацизм

мигранты

верховная рада

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Финский политик озвучил эти обещания в максимально агрессивной форме. Он демонстративно напомнил о советско-финской войне, когда финская армия потерпела поражение, сражаясь на стороне нацистской Германии. И фактически призывал финнов к силовому реваншу в борьбе с восточным соседном."Ментальность и характер российского государства не изменились. Как тогда, так и сегодня, оно не уважает ни международное право, ни свои обязательства. Оно не ценит жизнь – ни своих, ни чужих.Россия считает, что имеет право вето на выборы своих соседей, право вето даже на их существование. Россия уважает и понимает силу. На российский империализм нужно ответить силой", – заявил в Киеве Халла-Ахо.Спикер финского парламента сообщил, что на днях его страна признала голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и обвинила в этом советскую власть.Финские депутаты одобрили такое решение невзирая на то, что, с юридической точки зрения, они не должны принимать подобные резолюции – как раз во избежание политических спекуляций на болезненных вопросах истории."Наш парламент, в отличие от многих других, никогда не выдавал декларации об исторических событиях. У нас даже нет процедуры для этого.Но на прошлой неделе главы всех девяти парламентских фракций вместе с подавляющим большинством депутатов подписали совместное заявление, в котором констатируется, что есть основания считать голодомор геноцидом украинского народа, совершенным советской властью, и его следует называть таким – то есть геноцидом. Я передал этот документ спикеру Верховной Рады Украины, господину Стефанчуку. Слава Украине!", – заявил спикер парламента Финляндии.Особенностью этого выступления было то, что Юсси Халла-ахо произнес свою речь на украинском языке и говорил почти без акцента. А это является хорошим поводом для того, чтобы рассказать о биографии финского спикера, которая поясняет причины агрессивной антироссийской политики финской власти.Халла-ахо является одним из лидеров ультраправой партии "Истинные финны" и сделал политическую карьеру благодаря популярному блогу, в котором годами разжигалась ненависть к приехавшим в Финляндию мигрантам.Этот европейский политик неоднократно позволял себе высказывания, которым аплодировали нацисты со всей Европы. Он называл ислам "педофильской религией", а также заявил, что грабеж и тунеядство присущи африканским беженцам едва ли не на генетическом уровне.Финский суд осудил будущего спикера парламента за "разжигание этнической ненависти", присудив ему не слишком большие штрафы. А Верховный суд Финляндии потребовал, чтобы Халла-ахо убрал из своего блога ксенофобские заявления.Однако это усилило популярность блогера-людоеда, который умело пиарился на оскорблениях мигрантов и мусульман. Юсси стал одним из вождей ультраправой партии "Истинные финны", где приветствовались самые крайние националистические взгляды – вплоть до заигрывания с идеологией и эстетикой Третьего рейха.Видный "истинный финн" Вильгельм Юннила прославился использованием нацистского приветствия и шутками на тему немецких газовых камер.Еще одна известная партайгеноссе – Риикку Пурра писала в своем блоге призывы "дубасить нигеров" и отстреливать мигрантов в пригородных поездах. А также прославилась оскорбительной фразой "турецкие обезьяны", которую разыскали в ее постах дотошные журналисты.Впрочем, в партийной карьере Юсси Халла-ахо однажды случился сбой, когда его пришлось "выгнать из гестапо за жестокость". Несколько лет назад однопартийцы временно исключили его из парламентской фракции партии "Истинные финны", – после того, как этот политик написал пост с призывом давить танками бастующих рабочих в Греции.Греческие профсоюзы не сделали финскому ксенофобу ничего плохого, однако Халла-ахо всегда отличался крайними антикоммунистическими взглядами, и ненавидел любых, даже самых умеренных левых.Этому способствовали его активные контакты с украинскими ультраправыми. Будущий спикер финского парламента устроился на работу в финское посольство на Украине, чтобы находиться в центре европейского правого интернационала, сформировавшегося в Киеве после майдана. Что и позволило ему успешно выучить украинский.Сам факт того, что такие люди руководят направляют сейчас финскую политику, исчерпывающе объясняет причины кризиса на российско-финской границе.Официальный Хельсинки перекрыл ее, чтобы не допустить притока мигрантов из Ближнего Востока и Африки, потому что они вызывают у "истинных финнов" ничем не прикрытую ненависть.Сторонники этой ультраправой партии, которая сформировала в этом году финское правительство, мечтают нанести России военный реванш за историческое поражение во Второй мировой войне.В ноябре 2018 года участники съезда молодежного крыла "Истинных финнов" прямо выдвинули к России территориальные претензии. Они заявили, что передача территорий после окончания советско-финской войны являлась "несправедливостью, которую необходимо исправить".Финский МИД сделал по этому поводу заявление, отметив, что Хельсинки не хочет отобрать у Москвы Карелию. Но времена изменились – Финляндия вступила в НАТО, и теперь ее возглавляют радикальные реваншисты, которые пытаются спровоцировать военный конфликт с Россией. Не особо переживая о его возможных последствиях.Спикер финского парламента Юсси Халла-ахо является ярким представителем этого поколения. "Истинный финн", который произносит речи на украинском и признается в любви к украинской водке, изо всех сил разжигает пламя новой войны.В прошлом году он публично перевел пожертвование вооруженным силам Украины и распорядился нанести на украинском снаряде надпись: "За свободу Финляндии". Причем, комментируя свои провокационные действия в социальных сетях, Халла-ахо прямо призвал к убийствам:"Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат – правильно и необходимо, также является правильным и необходимым всё, что способствует этому", – заявил этот политик.Причем, это циничное признание только усилило его популярность.Нужно помнить: именно такие люди руководят сегодня Финляндией, которую по инерции все-еще продолжают считать правовым и демократическим государством.

https://ukraina.ru/20231124/1051311202.html

https://ukraina.ru/20231124/1051324786.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, финляндия, ксенофобия, нацизм, мигранты, верховная рада