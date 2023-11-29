Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051590225.html
Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО
Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО - 29.11.2023 Украина.ру
Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО
Украина сейчас не может стать членом НАТО по двум причинам, заявил 29 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто журналистам по итогам заседания Совета Украина-НАТО на министерском уровне
2023-11-29T15:18
2023-11-29T15:18
украина
нато
меньшинство
венгрия
зарубежье
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/95/1021979574_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_a0eb121b85afd3d3ac989e1db408b6f1.jpg
"Членство Украины в НАТО несвоевременно по двум причинам. Первая - Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность", - сказал Сийярто.По его словам, "сейчас очевидно, что воюющая страна не способствует безопасности региона", наоборот, прием Украины в альянс привел бы НАТО к угрозе прямого столкновения с Россией, что означало бы Третью Мировую войну.
https://ukraina.ru/20221007/1039480859.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/95/1021979574_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_4ddc0174de7ea091c26c1fd622fdd3c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, нато, меньшинство, венгрия, зарубежье, петер сийярто
Украина, НАТО, меньшинство, Венгрия, Зарубежье, Петер Сийярто

Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО

15:18 29.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина сейчас не может стать членом НАТО по двум причинам, заявил 29 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто журналистам по итогам заседания Совета Украина-НАТО на министерском уровне
"Членство Украины в НАТО несвоевременно по двум причинам. Первая - Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность", - сказал Сийярто.
По его словам, "сейчас очевидно, что воюющая страна не способствует безопасности региона", наоборот, прием Украины в альянс привел бы НАТО к угрозе прямого столкновения с Россией, что означало бы Третью Мировую войну.

"Вторая причина, по которой членство Украины в НАТО несвоевременно, заключается в том, что НАТО - это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств", - пояснил Сийярто.

7 октября 2022, 12:08
Украинское досье: Украина - наёмная армия НАТО Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Украина — наёмная армия НАТО" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
 
УкраинаНАТОменьшинствоВенгрияЗарубежьеПетер Сийярто
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36США склоняют Россию к перемирию для того, чтобы вооружить Украину - Деян Мирович
16:30Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ
16:29Владимир Мамонтов: Запад предлагает нам плохой вариант - давайте мириться, потом мы вас опять обманем
16:20Над Ростовской областью уничтожен украинский беспилотник
16:03Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто
15:57Соглашений "Минск-3"не будет, Украина зря мечтает – экс-помощник президента РФ
15:56В НАТО согласовали план реформ Украины для членства в Альянсе
15:48К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия
15:27Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты
15:26Покушение на жену главы ГУР Украины Марианну Буданову. Отравление или все же трафаретный пиар
15:24Знакомство с Китаем: к чему нужно быть готовым, отправляясь в эту страну? Спецрепортаж Украина.ру
15:24Венгрия проследит за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине - Сийярто
15:23Наргиз восхитилась Бандерой и попросила Зеленского бомбить Донбасс
15:21Украинцы в тылу и на фронте смотрят российский сериал, ура-патриоты в ярости
15:18Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО
14:56Кто виноват? Как Янукович вел Украину в Евросоюз, а привел к госперевороту и войне
14:50Населенный пункт Артемовское в ДНР перешел под контроль ВС РФ
14:37Депутатам Рады советуют включать мозги, чтобы The Economist не публиковал "дуже погані статті"
14:17Депутат Госдумы предложил переименовать Финский залив из-за закрытия КПП
14:17Украинская прокуратура потребовала 11 лет лишения свободы для сенатора Ковитиди
Лента новостейМолния