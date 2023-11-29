https://ukraina.ru/20231129/1051590225.html
Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО
Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО - 29.11.2023 Украина.ру
Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО
Украина сейчас не может стать членом НАТО по двум причинам, заявил 29 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто журналистам по итогам заседания Совета Украина-НАТО на министерском уровне
2023-11-29T15:18
2023-11-29T15:18
2023-11-29T15:18
украина
нато
меньшинство
венгрия
зарубежье
петер сийярто
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"Членство Украины в НАТО несвоевременно по двум причинам. Первая - Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность", - сказал Сийярто.По его словам, "сейчас очевидно, что воюющая страна не способствует безопасности региона", наоборот, прием Украины в альянс привел бы НАТО к угрозе прямого столкновения с Россией, что означало бы Третью Мировую войну.
https://ukraina.ru/20221007/1039480859.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, нато, меньшинство, венгрия, зарубежье, петер сийярто
Украина, НАТО, меньшинство, Венгрия, Зарубежье, Петер Сийярто
Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО
Украина сейчас не может стать членом НАТО по двум причинам, заявил 29 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто журналистам по итогам заседания Совета Украина-НАТО на министерском уровне
"Членство Украины в НАТО несвоевременно по двум причинам. Первая - Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность", - сказал Сийярто.
По его словам, "сейчас очевидно, что воюющая страна не способствует безопасности региона", наоборот, прием Украины в альянс привел бы НАТО к угрозе прямого столкновения с Россией, что означало бы Третью Мировую войну.
"Вторая причина, по которой членство Украины в НАТО несвоевременно, заключается в том, что НАТО - это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств", - пояснил Сийярто.