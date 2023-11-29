https://ukraina.ru/20231129/1051590225.html

Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО

Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО - 29.11.2023 Украина.ру

Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО

Украина сейчас не может стать членом НАТО по двум причинам, заявил 29 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто журналистам по итогам заседания Совета Украина-НАТО на министерском уровне

2023-11-29T15:18

2023-11-29T15:18

2023-11-29T15:18

украина

нато

меньшинство

венгрия

зарубежье

петер сийярто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/95/1021979574_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_a0eb121b85afd3d3ac989e1db408b6f1.jpg

"Членство Украины в НАТО несвоевременно по двум причинам. Первая - Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность", - сказал Сийярто.По его словам, "сейчас очевидно, что воюющая страна не способствует безопасности региона", наоборот, прием Украины в альянс привел бы НАТО к угрозе прямого столкновения с Россией, что означало бы Третью Мировую войну.

https://ukraina.ru/20221007/1039480859.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, нато, меньшинство, венгрия, зарубежье, петер сийярто