https://ukraina.ru/20231129/1051589993.html

Наргиз восхитилась Бандерой и попросила Зеленского бомбить Донбасс

Наргиз восхитилась Бандерой и попросила Зеленского бомбить Донбасс - 29.11.2023 Украина.ру

Наргиз восхитилась Бандерой и попросила Зеленского бомбить Донбасс

Певица Наргиз попросила "Зеленского" написать её имя на ракетах, которыми ВСУ бомбят Донецк. Видео пранкеры Вован и Лексус разметили 29 ноября в своём телеграм-канале

2023-11-29T15:23

2023-11-29T15:23

2023-11-29T15:23

новости

россия

вован и лексус

лысая певица

узбекистан

украина

владимир зеленский

пранкеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051582700_5:0:624:348_1920x0_80_0_0_fb51f5a39f2b23e3b186f8117e20192b.jpg.webp

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили певице Наргиз от лица президента Украины Владимира Зеленского. В этой роли выступил актер-пародист Макс Комикадзе."Зеленского" возмутила причастность певицы к российскому фильму "Крым". Наргиз, в свою очередь, начала всё отрицать. Песни без её согласия разрешил использовать продюсер Максим Фадеев, заявила она.В Узбекистане, считает она, очень мало людей поддерживает Украину. А тех, кто придерживается другого мнения, Наргиз назвала "идиотами".Псевдо-Зеленский поинтересовался отношением певицы к Бандере. В ответ она начала показывать руку, на которой набит трезубец. "А портрет Бандеры я собираюсь сделать ещё одну татуировку", похвасталась артистка.Певица обрадовалась и начала показывать пародисту многочисленные тату на своём теле.Собеседник поинтересовался ей отношением к Степану Бандере. "Я как чистокровный еврей ничего плохого в этом не вижу", начал он. Наргиз ответила, что сама наполовину еврейка."Зеленский" заявил, что ВСУ будут стрелять по Донецку, поэтому предложил певице передать привет российским коллегам и написать что-нибудь на ракетах. Также она подтвердила, что помогает ВСУ.После Наргиз рассыпалась в благодарностях перед президентом Украины, добавив, что восхищается им.Озвучила певица и людоедский лозунг националистов, дискриминирующий русских людей по национальному признаку. При этом, её "супруг-инопланетянин" ждёт получения российского паспорта. У супругов есть план сжечь его и "свалить из Узбекистана".Русофобка продолжила свои откровения перед пранкерами и призналась, что носит браслеты и майки с лозунгами украинских националистов.На родине Наргиз прикрывается связями своего дяди Фаруха – солиста ансамбля "Ялла".На откровения певицы уже отреагировал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить Закирову и призвал признать певицу иноагентом.Российские пранкеры Вован и Лексус ранее позвонили певице узбекского происхождения, получившей славу в России, под видом экс-министр культуры Украины Александра Ткаченко.Наргиз Закирова - уроженка Ташкента, имеет гражданство США. В 2017 году ей запретили въезд на Украину за гастроли в Крыму. Также киевский режим обвинил ее в поддержке политики президента РФ Владимира Путина.В 2019 году артистка заявила, что считает это решение оскорбительным, так как все ее трое детей - американцы, уверенные, что в России "по улицам ходят медведи и мафия", а сама она не чувствует себя в безопасности в РФ.В 2022 году певица осудила своих российских коллег, поддержавших спецоперацию.В мае прошлого года Наргиз был запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет за дискредитацию российских военных.

https://ukraina.ru/20231129/1051578159.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вован и лексус, лысая певица, узбекистан, украина, владимир зеленский, пранкеры