Наргиз восхитилась Бандерой и попросила Зеленского бомбить Донбасс - 29.11.2023 Украина.ру
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Наргиз восхитилась Бандерой и попросила Зеленского бомбить Донбасс
Наргиз восхитилась Бандерой и попросила Зеленского бомбить Донбасс - 29.11.2023 Украина.ру
Наргиз восхитилась Бандерой и попросила Зеленского бомбить Донбасс
Певица Наргиз попросила "Зеленского" написать её имя на ракетах, которыми ВСУ бомбят Донецк. Видео пранкеры Вован и Лексус разметили 29 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-29T15:23
2023-11-29T15:23
новости
россия
вован и лексус
лысая певица
узбекистан
украина
владимир зеленский
пранкеры
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Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили певице Наргиз от лица президента Украины Владимира Зеленского. В этой роли выступил актер-пародист Макс Комикадзе."Зеленского" возмутила причастность певицы к российскому фильму "Крым". Наргиз, в свою очередь, начала всё отрицать. Песни без её согласия разрешил использовать продюсер Максим Фадеев, заявила она.В Узбекистане, считает она, очень мало людей поддерживает Украину. А тех, кто придерживается другого мнения, Наргиз назвала "идиотами".Псевдо-Зеленский поинтересовался отношением певицы к Бандере. В ответ она начала показывать руку, на которой набит трезубец. "А портрет Бандеры я собираюсь сделать ещё одну татуировку", похвасталась артистка.Певица обрадовалась и начала показывать пародисту многочисленные тату на своём теле.Собеседник поинтересовался ей отношением к Степану Бандере. "Я как чистокровный еврей ничего плохого в этом не вижу", начал он. Наргиз ответила, что сама наполовину еврейка."Зеленский" заявил, что ВСУ будут стрелять по Донецку, поэтому предложил певице передать привет российским коллегам и написать что-нибудь на ракетах. Также она подтвердила, что помогает ВСУ.После Наргиз рассыпалась в благодарностях перед президентом Украины, добавив, что восхищается им.Озвучила певица и людоедский лозунг националистов, дискриминирующий русских людей по национальному признаку. При этом, её "супруг-инопланетянин" ждёт получения российского паспорта. У супругов есть план сжечь его и "свалить из Узбекистана".Русофобка продолжила свои откровения перед пранкерами и призналась, что носит браслеты и майки с лозунгами украинских националистов.На родине Наргиз прикрывается связями своего дяди Фаруха – солиста ансамбля "Ялла".На откровения певицы уже отреагировал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить Закирову и призвал признать певицу иноагентом.Российские пранкеры Вован и Лексус ранее позвонили певице узбекского происхождения, получившей славу в России, под видом экс-министр культуры Украины Александра Ткаченко.Наргиз Закирова - уроженка Ташкента, имеет гражданство США. В 2017 году ей запретили въезд на Украину за гастроли в Крыму. Также киевский режим обвинил ее в поддержке политики президента РФ Владимира Путина.В 2019 году артистка заявила, что считает это решение оскорбительным, так как все ее трое детей - американцы, уверенные, что в России "по улицам ходят медведи и мафия", а сама она не чувствует себя в безопасности в РФ.В 2022 году певица осудила своих российских коллег, поддержавших спецоперацию.В мае прошлого года Наргиз был запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет за дискредитацию российских военных.
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новости, россия, вован и лексус, лысая певица, узбекистан, украина, владимир зеленский, пранкеры
Новости, Россия, Вован и Лексус, Лысая певица, Узбекистан, Украина, Владимир Зеленский, пранкеры

Наргиз восхитилась Бандерой и попросила Зеленского бомбить Донбасс

15:23 29.11.2023
 
© Вован и Лексус/Telegram
© Вован и Лексус/Telegram
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Певица Наргиз попросила "Зеленского" написать её имя на ракетах, которыми ВСУ бомбят Донецк. Видео пранкеры Вован и Лексус разметили 29 ноября в своём телеграм-канале
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили певице Наргиз от лица президента Украины Владимира Зеленского. В этой роли выступил актер-пародист Макс Комикадзе.
"Зеленского" возмутила причастность певицы к российскому фильму "Крым". Наргиз, в свою очередь, начала всё отрицать. Песни без её согласия разрешил использовать продюсер Максим Фадеев, заявила она.
В Узбекистане, считает она, очень мало людей поддерживает Украину. А тех, кто придерживается другого мнения, Наргиз назвала "идиотами".
Псевдо-Зеленский поинтересовался отношением певицы к Бандере. В ответ она начала показывать руку, на которой набит трезубец. "А портрет Бандеры я собираюсь сделать ещё одну татуировку", похвасталась артистка.
"Если набьёте меня, - предложил "Зеленский", - Я вам выдам гражданство Украины".
Певица обрадовалась и начала показывать пародисту многочисленные тату на своём теле.
© Вован и Лексус телеграм-канал
© Вован и Лексус телеграм-канал
Собеседник поинтересовался ей отношением к Степану Бандере. "Я как чистокровный еврей ничего плохого в этом не вижу", начал он. Наргиз ответила, что сама наполовину еврейка.

"Бандера такой very sexy, потрясающе, он мой герой", - восторженно заявила певица. Подытожила свою мысль Наргиз тем, что "гордится, тем что бандеровка".

"Зеленский" заявил, что ВСУ будут стрелять по Донецку, поэтому предложил певице передать привет российским коллегам и написать что-нибудь на ракетах. Также она подтвердила, что помогает ВСУ.
После Наргиз рассыпалась в благодарностях перед президентом Украины, добавив, что восхищается им.
Озвучила певица и людоедский лозунг националистов, дискриминирующий русских людей по национальному признаку. При этом, её "супруг-инопланетянин" ждёт получения российского паспорта. У супругов есть план сжечь его и "свалить из Узбекистана".
Русофобка продолжила свои откровения перед пранкерами и призналась, что носит браслеты и майки с лозунгами украинских националистов.
На родине Наргиз прикрывается связями своего дяди Фаруха – солиста ансамбля "Ялла".
На откровения певицы уже отреагировал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить Закирову и призвал признать певицу иноагентом.
Российские пранкеры Вован и Лексус ранее позвонили певице узбекского происхождения, получившей славу в России, под видом экс-министр культуры Украины Александра Ткаченко.
Наргиз Закирова - уроженка Ташкента, имеет гражданство США. В 2017 году ей запретили въезд на Украину за гастроли в Крыму. Также киевский режим обвинил ее в поддержке политики президента РФ Владимира Путина.
В 2019 году артистка заявила, что считает это решение оскорбительным, так как все ее трое детей - американцы, уверенные, что в России "по улицам ходят медведи и мафия", а сама она не чувствует себя в безопасности в РФ.
В 2022 году певица осудила своих российских коллег, поддержавших спецоперацию.
В мае прошлого года Наргиз был запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет за дискредитацию российских военных.
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
10:58
"Приболела психически": Наргиз финансирует ВСУ и мечтает набить тату БандерыПевица Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу, что мечтает набить тату Бандеры и выступить на Украине. Видео пранкеры разметили 29 ноября в своём телеграм-канале
 
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