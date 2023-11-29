Кремль отреагировал на обвинения в отравлении жены Буданова - 29.11.2023 Украина.ру
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Кремль отреагировал на обвинения в отравлении жены Буданова
Кремль отреагировал на обвинения в отравлении жены Буданова - 29.11.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на обвинения в отравлении жены Буданова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявления Киева о причастности РФ к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова
2023-11-29T13:32
2023-11-29T13:32
кирилл буданов
новости
украина
кремль
отравление
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"Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании обвиняют Россию. Это привычное обвинение", - сказал официальный представитель Кремля.Накануне украинские СМИ сообщили, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил факт отравления Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк уточнил, что ее отравили мышьяком и ртутью. По информации украинских СМИ, у нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины также выявили признаки отравления, но сам Буданов, как утверждается, жив-здоров.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского: он может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
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кирилл буданов, новости, украина, кремль, отравление
Кирилл Буданов, Новости, Украина, Кремль, отравление

Кремль отреагировал на обвинения в отравлении жены Буданова

13:32 29.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявления Киева о причастности РФ к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова
"Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании обвиняют Россию. Это привычное обвинение", - сказал официальный представитель Кремля.
Накануне украинские СМИ сообщили, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил факт отравления Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк уточнил, что ее отравили мышьяком и ртутью.
По информации украинских СМИ, у нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины также выявили признаки отравления, но сам Буданов, как утверждается, жив-здоров.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского: он может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
07:08
Анализы жены Буданова выявили мышьяк и ртуть - экс-глава СВР УкраиныЖена начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова могла быть отравлена препаратом с мышьяком и ртутью. Об этом в эфире радио "НВ" заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк
 
Кирилл БудановНовостиУкраинаКремльотравление
 
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