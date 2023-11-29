https://ukraina.ru/20231129/1051584582.html
Кремль отреагировал на обвинения в отравлении жены Буданова
Кремль отреагировал на обвинения в отравлении жены Буданова - 29.11.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на обвинения в отравлении жены Буданова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявления Киева о причастности РФ к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова
2023-11-29T13:32
2023-11-29T13:32
2023-11-29T13:32
кирилл буданов
новости
украина
кремль
отравление
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"Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании обвиняют Россию. Это привычное обвинение", - сказал официальный представитель Кремля.Накануне украинские СМИ сообщили, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил факт отравления Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк уточнил, что ее отравили мышьяком и ртутью. По информации украинских СМИ, у нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины также выявили признаки отравления, но сам Буданов, как утверждается, жив-здоров.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского: он может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
https://ukraina.ru/20231129/1051566773.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
кирилл буданов, новости, украина, кремль, отравление
Кирилл Буданов, Новости, Украина, Кремль, отравление
Кремль отреагировал на обвинения в отравлении жены Буданова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявления Киева о причастности РФ к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова
"Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании обвиняют Россию. Это привычное обвинение", - сказал официальный представитель Кремля.
Накануне украинские СМИ сообщили, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил факт отравления Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк уточнил, что ее отравили мышьяком и ртутью.
По информации украинских СМИ, у нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины также выявили признаки отравления, но сам Буданов, как утверждается, жив-здоров.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского: он может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.