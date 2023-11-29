https://ukraina.ru/20231129/1051582547.html

Наргиз проверит Генпрокуратура РФ на предмет финансирования ВСУ

Наргиз проверит Генпрокуратура РФ на предмет финансирования ВСУ - 29.11.2023 Украина.ру

Наргиз проверит Генпрокуратура РФ на предмет финансирования ВСУ

Генпрокуратура РФ проверит певицу Наргиз Закирову на предмет финансирования ВСУ. С такой просьбой в органы обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщил телеграм-канал Mash

2023-11-29T13:04

2023-11-29T13:04

2023-11-29T13:04

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россия

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всу

вован и лексус

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По его словам, Наргиз, которая с начала СВО живёт в США, активно дискредитирует Россию и её граждан в соцсетях. Включая своих поклонников, которые ходили на её концерты и обеспечивали доход в РФ, пишет источник.Сообщается, что певица ведёт телеграм-канал, где репостит фейковые новости о деятельности Вооружённых сил РФ на Украине и сопровождает их циничными комментариями.Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили певице узбекского происхождения, получившей славу в России, под видом экс-министр культуры Украины Александра Ткаченко.Во время разговора Наргиз призналась, что всячески помогает ВСУ. Она показала татуировку в виде трезубца и добавила, что мечтает набить тату с Бандерой.

https://ukraina.ru/20231129/1051578159.html

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2023

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новости, россия, лысая певица, генпрокуратура, финансирование, всу, вован и лексус