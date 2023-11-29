Наргиз проверит Генпрокуратура РФ на предмет финансирования ВСУ - 29.11.2023 Украина.ру
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Наргиз проверит Генпрокуратура РФ на предмет финансирования ВСУ
Наргиз проверит Генпрокуратура РФ на предмет финансирования ВСУ - 29.11.2023 Украина.ру
Наргиз проверит Генпрокуратура РФ на предмет финансирования ВСУ
Генпрокуратура РФ проверит певицу Наргиз Закирову на предмет финансирования ВСУ. С такой просьбой в органы обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщил телеграм-канал Mash
2023-11-29T13:04
2023-11-29T13:04
новости
россия
лысая певица
генпрокуратура
финансирование
всу
вован и лексус
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По его словам, Наргиз, которая с начала СВО живёт в США, активно дискредитирует Россию и её граждан в соцсетях. Включая своих поклонников, которые ходили на её концерты и обеспечивали доход в РФ, пишет источник.Сообщается, что певица ведёт телеграм-канал, где репостит фейковые новости о деятельности Вооружённых сил РФ на Украине и сопровождает их циничными комментариями.Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили певице узбекского происхождения, получившей славу в России, под видом экс-министр культуры Украины Александра Ткаченко.Во время разговора Наргиз призналась, что всячески помогает ВСУ. Она показала татуировку в виде трезубца и добавила, что мечтает набить тату с Бандерой.
https://ukraina.ru/20231129/1051578159.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, лысая певица, генпрокуратура, финансирование, всу, вован и лексус
Новости, Россия, Лысая певица, генпрокуратура, финансирование, ВСУ, Вован и Лексус

Наргиз проверит Генпрокуратура РФ на предмет финансирования ВСУ

13:04 29.11.2023
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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Генпрокуратура РФ проверит певицу Наргиз Закирову на предмет финансирования ВСУ. С такой просьбой в органы обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщил телеграм-канал Mash
По его словам, Наргиз, которая с начала СВО живёт в США, активно дискредитирует Россию и её граждан в соцсетях. Включая своих поклонников, которые ходили на её концерты и обеспечивали доход в РФ, пишет источник.
Сообщается, что певица ведёт телеграм-канал, где репостит фейковые новости о деятельности Вооружённых сил РФ на Украине и сопровождает их циничными комментариями.
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили певице узбекского происхождения, получившей славу в России, под видом экс-министр культуры Украины Александра Ткаченко.
Во время разговора Наргиз призналась, что всячески помогает ВСУ. Она показала татуировку в виде трезубца и добавила, что мечтает набить тату с Бандерой.
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
10:58
"Приболела психически": Наргиз финансирует ВСУ и мечтает набить тату БандерыПевица Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу, что мечтает набить тату Бандеры и выступить на Украине. Видео пранкеры разметили 29 ноября в своём телеграм-канале
 
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