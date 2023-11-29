Депутат Верховной Рады Лабазюк откупился и вышел из СИЗО - 29.11.2023 Украина.ру
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Депутат Верховной Рады Лабазюк откупился и вышел из СИЗО
Депутат Верховной Рады Лабазюк откупился и вышел из СИЗО - 29.11.2023 Украина.ру
Депутат Верховной Рады Лабазюк откупился и вышел из СИЗО
В следственном изоляторе депутат провел меньше суток. Об освобождении депутата из-под ареста сообщило сегодня Телеграм-канал "УНИАН"
2023-11-29T10:43
2023-11-29T10:43
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новости украины
депутат
народные депутаты
сергей лабазюк
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Решение о заключении под стражу депутата Верховной Рады Сергея Лабазюка принял Верховный антикоррупционный суд Украины 28 ноября. Он мог провести 2 месяца в СИЗО, либо заплатить залог в 40,26 млн грн и выйти на свободу. Он предпочел откупиться.Сергей Лабазюк директор "Ю Ар Ди Украинские дороги" Денис Назимов подозреваются в подкупе вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема. Вознаграждение министр получил за то, что предоставил компании депутата подряд на восстановление разрушенного моста через реку Веревчина в Николаевской области. После выполнения работ "Ю Ар Ди Украинские дороги" должна была получить 1 млн евро, а министру от этой суммы причиталось до 5%.
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452
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новости, новости украины, депутат, народные депутаты, сергей лабазюк
Новости, Новости Украины, депутат, народные депутаты, Сергей Лабазюк

Депутат Верховной Рады Лабазюк откупился и вышел из СИЗО

10:43 29.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Прес-служба Хмельницької обласної державної адміністрації
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© commons.wikimedia.org / Прес-служба Хмельницької обласної державної адміністрації
Читать в
В следственном изоляторе депутат провел меньше суток. Об освобождении депутата из-под ареста сообщило сегодня Телеграм-канал "УНИАН"
Решение о заключении под стражу депутата Верховной Рады Сергея Лабазюка принял Верховный антикоррупционный суд Украины 28 ноября. Он мог провести 2 месяца в СИЗО, либо заплатить залог в 40,26 млн грн и выйти на свободу. Он предпочел откупиться.
"Сумму в размере 40,26 млн грн за него внесли еще вчера и тогда же выпустили из СИЗО. Лабазюка подозревают в попытке дать взятку топ-чиновнику Минвосстановления", – сообщает "УНИАН".
Сергей Лабазюк директор "Ю Ар Ди Украинские дороги" Денис Назимов подозреваются в подкупе вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема. Вознаграждение министр получил за то, что предоставил компании депутата подряд на восстановление разрушенного моста через реку Веревчина в Николаевской области. После выполнения работ "Ю Ар Ди Украинские дороги" должна была получить 1 млн евро, а министру от этой суммы причиталось до 5%.
Вчера, 11:45
На Украине арестовали депутата Рады за попытку дать взятку министруСергей Лабазюк – второй фигурант этого уголовного дела, которого арестовал суд. Первым был директор "Ю Ар Ди Украинские дороги"
 
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