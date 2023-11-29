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Депутат Верховной Рады Лабазюк откупился и вышел из СИЗО

Депутат Верховной Рады Лабазюк откупился и вышел из СИЗО - 29.11.2023 Украина.ру

Депутат Верховной Рады Лабазюк откупился и вышел из СИЗО

В следственном изоляторе депутат провел меньше суток. Об освобождении депутата из-под ареста сообщило сегодня Телеграм-канал "УНИАН"

2023-11-29T10:43

2023-11-29T10:43

2023-11-29T10:43

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Решение о заключении под стражу депутата Верховной Рады Сергея Лабазюка принял Верховный антикоррупционный суд Украины 28 ноября. Он мог провести 2 месяца в СИЗО, либо заплатить залог в 40,26 млн грн и выйти на свободу. Он предпочел откупиться.Сергей Лабазюк директор "Ю Ар Ди Украинские дороги" Денис Назимов подозреваются в подкупе вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема. Вознаграждение министр получил за то, что предоставил компании депутата подряд на восстановление разрушенного моста через реку Веревчина в Николаевской области. После выполнения работ "Ю Ар Ди Украинские дороги" должна была получить 1 млн евро, а министру от этой суммы причиталось до 5%.

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