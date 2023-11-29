https://ukraina.ru/20231129/1051569889.html

В Севастополе около двух тысяч человек остаются без света из-за неутихающего ветра

В Севастополе около двух тысяч человек остаются без света из-за неутихающего ветра - 29.11.2023 Украина.ру

В Севастополе около двух тысяч человек остаются без света из-за неутихающего ветра

Вновь поднявшийся ветер оставил без света около двух тысяч человек в 540 домовладениях, восстановить электроснабжение домов ориентировочно планируется до полуночи. Об этом 29 ноября правительство города сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-29T09:30

2023-11-29T09:30

2023-11-29T09:30

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россия

севастополь

шторм

электроснабжение

михаил развожаев

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"По данным на 06:00 29.11.23 в результате стихии в электрических сетях 0,4-6/10кВ ООО "Севастопольэнерго" произошло более 300 аварийных отключений. Без электроснабжения остаются 1850 человек населения и 540 домов. Ориентировочное время устранения – 23:00 29.11.23" , - говорится в сообщении правительства.Губернатор региона Михаил Развожаев днём 28 ноября сообщил, что в Севастополе из-за удара стихии без света ещё остаётся более тысячи домов, аварийно-восстановительные работы должны были завершить к ночи. Из-за сильного ветра и осадков на вечер вторника и среду МЧС объявило по Крыму и Севастополю новое штормовое предупреждение.Средиземноморский циклон в конце недели обрушил на Крым штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром до 40 метров в секунду. Многие населённые пункты полуострова оказались обесточены, было повалено множество деревьев, несколько газопроводов получили повреждения. Сильнейший шторм обрушил на Черноморское побережье Крыма волны рекордной высоты, были залиты прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория.В Севастополе из-за непогоды понедельник объявили нерабочим днём для работников социальной сферы, в Крыму - выходным днём для всех.

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новости, россия, севастополь, шторм, электроснабжение, михаил развожаев