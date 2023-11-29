https://ukraina.ru/20231129/1051569032.html

"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины

"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины - 29.11.2023 Украина.ру

"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 ноября в своем телеграм-канале рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины

2023-11-29T09:15

2023-11-29T09:15

2023-11-29T09:15

новости

украина

сша

дмитрий медведев

страны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_1de79548396ce5e6bf9d16c18e0b7e16.jpg.webp

"А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счёт крови и тел своих соплеменников? Что будет с ним, с победителем? Если энтомологи поставят на него, конечно. Тоже понятно. Он всё равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог. Потом его неаппетитные останки с рефлекторно дёргающимися ножками безжалостно смоют в унитаз. Sic transit gloria mundi (с лат. "Так проходит мирская слава")", - написал он.Также Медведев назвал стравливание голодных пауков, то есть нескольких стран, любимым занятием "этномологов-американцев", за которым они следят с "нескрываемым удовольствием".Кроме того, он подчеркнул, что выживет лишь тот паук, который окажется жирнее, наглее и сильнее остальных.

https://ukraina.ru/20231124/1051268881.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, дмитрий медведев, страны