"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051569032.html
"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины
"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины - 29.11.2023 Украина.ру
"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 ноября в своем телеграм-канале рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины
2023-11-29T09:15
2023-11-29T09:15
новости
украина
сша
дмитрий медведев
страны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_1de79548396ce5e6bf9d16c18e0b7e16.jpg.webp
"А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счёт крови и тел своих соплеменников? Что будет с ним, с победителем? Если энтомологи поставят на него, конечно. Тоже понятно. Он всё равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог. Потом его неаппетитные останки с рефлекторно дёргающимися ножками безжалостно смоют в унитаз. Sic transit gloria mundi (с лат. "Так проходит мирская слава")", - написал он.Также Медведев назвал стравливание голодных пауков, то есть нескольких стран, любимым занятием "этномологов-американцев", за которым они следят с "нескрываемым удовольствием".Кроме того, он подчеркнул, что выживет лишь тот паук, который окажется жирнее, наглее и сильнее остальных.
https://ukraina.ru/20231124/1051268881.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_4b226b60dd8805f24146519557a2c997.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, дмитрий медведев, страны
Новости, Украина, США, Дмитрий Медведев, страны

"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины

09:15 29.11.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 ноября в своем телеграм-канале рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины
"А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счёт крови и тел своих соплеменников? Что будет с ним, с победителем? Если энтомологи поставят на него, конечно. Тоже понятно. Он всё равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог. Потом его неаппетитные останки с рефлекторно дёргающимися ножками безжалостно смоют в унитаз. Sic transit gloria mundi (с лат. "Так проходит мирская слава")", - написал он.
Также Медведев назвал стравливание голодных пауков, то есть нескольких стран, любимым занятием "этномологов-американцев", за которым они следят с "нескрываемым удовольствием".
Кроме того, он подчеркнул, что выживет лишь тот паук, который окажется жирнее, наглее и сильнее остальных.
24 ноября, 09:07
Дмитрий Медведев, биография Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший президент России (2008-2012)
 
НовостиУкраинаСШАДмитрий Медведевстраны
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:23Россия имеет законное право сбивать спутники Starlink, используемые ВСУ – эксперт ВВС США
09:54"Незаживающая рана Донбасса": в ЛНР открыли мемориал погибшим от украинской агрессии
09:30В Севастополе около двух тысяч человек остаются без света из-за неутихающего ветра
09:15"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины
09:07"Прошла эпоха": США придётся признать превосходство России в ядерной сфере - Риттер
09:00Бойкот Залужному, подрыв немецкого танка, крест на членстве в НАТО. Главное на Украине на утро 29 ноября
08:49Собянин рассказал о летевшем на Москву украинском беспилотнике
08:37Всемирный русский народный собор – взгляд в будущее России
08:36Сийярто тактично не назвал "невменяемого" главу МИД страны НАТО – Пушков
08:10Протесты было легко загасить, если бы не мягкотелость Януковича. Журналист Чаленко — к 10-летию Майдана
08:07Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире
07:56"Арестами делу не поможешь". Украинские эксперты констатируют раскол в верхах
07:48Подполковник ФСБ Сергей Храпач об отравлении жены главы ГУР Буданова: Факты говорят, что это фейк
07:39ВСУ потеряли первый танк Leopard 1A5 после пары недель его применения в бою – Forbes
07:24"От широкой реки военной помощи осталось несколько капель слёз": "Слуги народа" срочно вылетают в США
07:13Виталий Киселев: Россия ловит в тумане "Бабу-ягу", чтобы перейти в наступление и разбить ВСУ через год
07:08Анализы жены Буданова выявили мышьяк и ртуть - экс-глава СВР Украины
07:00Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригад
06:56"Ледяной ветер". России угрожают с севера и запада
06:51Главное из выступлений Путина и патриарха Кирилла на Всемирном русском народном соборе
Лента новостейМолния