https://ukraina.ru/20231129/1051569032.html
"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины
"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины - 29.11.2023 Украина.ру
"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 ноября в своем телеграм-канале рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины
2023-11-29T09:15
2023-11-29T09:15
2023-11-29T09:15
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украина
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дмитрий медведев
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"А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счёт крови и тел своих соплеменников? Что будет с ним, с победителем? Если энтомологи поставят на него, конечно. Тоже понятно. Он всё равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог. Потом его неаппетитные останки с рефлекторно дёргающимися ножками безжалостно смоют в унитаз. Sic transit gloria mundi (с лат. "Так проходит мирская слава")", - написал он.Также Медведев назвал стравливание голодных пауков, то есть нескольких стран, любимым занятием "этномологов-американцев", за которым они следят с "нескрываемым удовольствием".Кроме того, он подчеркнул, что выживет лишь тот паук, который окажется жирнее, наглее и сильнее остальных.
https://ukraina.ru/20231124/1051268881.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, дмитрий медведев, страны
"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 ноября в своем телеграм-канале рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины
"А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счёт крови и тел своих соплеменников? Что будет с ним, с победителем? Если энтомологи поставят на него, конечно. Тоже понятно. Он всё равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог. Потом его неаппетитные останки с рефлекторно дёргающимися ножками безжалостно смоют в унитаз. Sic transit gloria mundi (с лат. "Так проходит мирская слава")", - написал он.
Также Медведев назвал стравливание голодных пауков, то есть нескольких стран, любимым занятием "этномологов-американцев", за которым они следят с "нескрываемым удовольствием".
Кроме того, он подчеркнул, что выживет лишь тот паук, который окажется жирнее, наглее и сильнее остальных.