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Прохода через закрытые турецкие проливы ждут почти полсотни судов
Прохода через закрытые турецкие проливы ждут почти полсотни судов - 29.11.2023 Украина.ру
Прохода через закрытые турецкие проливы ждут почти полсотни судов
Возможности пройти турецкими проливами Босфор и Дарданеллы, закрытыми 28 ноября для транзита из-за непогоды, в очереди ожидают не менее 48 грузовых судов. Об этом сообщает РИА Новости
2023-11-29T03:21
2023-11-29T03:21
2023-11-29T03:21
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По расчётам агентства на 23:30 по местному времени (совпадает с мск), в очереди на проход проливов в обоих направлениях находятся примерно 48 судов, в том числе не менее 12 нефтяных танкеров.Отмечается, что все эти суда уже прошли необходимые процедуры для прохода проливов. Полный же список генерального управления береговой охраны включает более 300 судов: танкеров, контейнеровозов, сухогрузов, ожидающих в Чёрном, Мраморном и Средиземном морях.На данный момент первым в очереди числится нефтяной танкер Arctic под флагом Либерии, следующий из Новороссийска в порт Триест в Италии, который вместе с другими судами ожидает улучшения погоды в Чёрном море.Напомним, что турецкие власти ранее приняли решение закрыть проливы Дарданеллы и Босфор для транзита судов из-за ураганного ветра. За последние десять дней в турецких водах из-за штормов сели на мель не менее пяти сухогрузов, один затонул, ещё один раскололся пополам.
https://ukraina.ru/20231127/1051405411.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, босфор, шторм, штормовое предупреждение, суда
Новости, Турция, Босфор, шторм, штормовое предупреждение, суда
Прохода через закрытые турецкие проливы ждут почти полсотни судов
Возможности пройти турецкими проливами Босфор и Дарданеллы, закрытыми 28 ноября для транзита из-за непогоды, в очереди ожидают не менее 48 грузовых судов. Об этом сообщает РИА Новости
По расчётам агентства на 23:30 по местному времени (совпадает с мск), в очереди на проход проливов в обоих направлениях находятся примерно 48 судов, в том числе не менее 12 нефтяных танкеров.
Отмечается, что все эти суда уже прошли необходимые процедуры для прохода проливов. Полный же список генерального управления береговой охраны включает более 300 судов: танкеров, контейнеровозов, сухогрузов, ожидающих в Чёрном, Мраморном и Средиземном морях.
На данный момент первым в очереди числится нефтяной танкер Arctic под флагом Либерии, следующий из Новороссийска в порт Триест в Италии, который вместе с другими судами ожидает улучшения погоды в Чёрном море.
Напомним, что турецкие власти ранее приняли решение закрыть проливы Дарданеллы и Босфор для транзита судов из-за ураганного ветра. За последние десять дней в турецких водах из-за штормов сели на мель не менее пяти сухогрузов, один затонул, ещё один раскололся пополам.