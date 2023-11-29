Прохода через закрытые турецкие проливы ждут почти полсотни судов - 29.11.2023 Украина.ру
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Прохода через закрытые турецкие проливы ждут почти полсотни судов
Прохода через закрытые турецкие проливы ждут почти полсотни судов - 29.11.2023 Украина.ру
Прохода через закрытые турецкие проливы ждут почти полсотни судов
Возможности пройти турецкими проливами Босфор и Дарданеллы, закрытыми 28 ноября для транзита из-за непогоды, в очереди ожидают не менее 48 грузовых судов. Об этом сообщает РИА Новости
2023-11-29T03:21
2023-11-29T03:21
новости
турция
босфор
шторм
штормовое предупреждение
суда
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По расчётам агентства на 23:30 по местному времени (совпадает с мск), в очереди на проход проливов в обоих направлениях находятся примерно 48 судов, в том числе не менее 12 нефтяных танкеров.Отмечается, что все эти суда уже прошли необходимые процедуры для прохода проливов. Полный же список генерального управления береговой охраны включает более 300 судов: танкеров, контейнеровозов, сухогрузов, ожидающих в Чёрном, Мраморном и Средиземном морях.На данный момент первым в очереди числится нефтяной танкер Arctic под флагом Либерии, следующий из Новороссийска в порт Триест в Италии, который вместе с другими судами ожидает улучшения погоды в Чёрном море.Напомним, что турецкие власти ранее приняли решение закрыть проливы Дарданеллы и Босфор для транзита судов из-за ураганного ветра. За последние десять дней в турецких водах из-за штормов сели на мель не менее пяти сухогрузов, один затонул, ещё один раскололся пополам.
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новости, турция, босфор, шторм, штормовое предупреждение, суда
Новости, Турция, Босфор, шторм, штормовое предупреждение, суда

Прохода через закрытые турецкие проливы ждут почти полсотни судов

03:21 29.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Возможности пройти турецкими проливами Босфор и Дарданеллы, закрытыми 28 ноября для транзита из-за непогоды, в очереди ожидают не менее 48 грузовых судов. Об этом сообщает РИА Новости
По расчётам агентства на 23:30 по местному времени (совпадает с мск), в очереди на проход проливов в обоих направлениях находятся примерно 48 судов, в том числе не менее 12 нефтяных танкеров.
Отмечается, что все эти суда уже прошли необходимые процедуры для прохода проливов. Полный же список генерального управления береговой охраны включает более 300 судов: танкеров, контейнеровозов, сухогрузов, ожидающих в Чёрном, Мраморном и Средиземном морях.
На данный момент первым в очереди числится нефтяной танкер Arctic под флагом Либерии, следующий из Новороссийска в порт Триест в Италии, который вместе с другими судами ожидает улучшения погоды в Чёрном море.
Напомним, что турецкие власти ранее приняли решение закрыть проливы Дарданеллы и Босфор для транзита судов из-за ураганного ветра. За последние десять дней в турецких водах из-за штормов сели на мель не менее пяти сухогрузов, один затонул, ещё один раскололся пополам.
Дмитрий Ефимов интервью
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Таких совпадений не бывает. Дмитрий Ефимов о причинах шторма в Крыму и землетрясении в ТурцииПочему в Крыму бушует ураган, а Турцию трясет, и при чем тут климатическое оружие США? Причины непогоды в разных точках мира в интервью изданию Украина.ру прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
 
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