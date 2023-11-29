https://ukraina.ru/20231129/1051565261.html

Турция до конца года может ратифицировать заявку Швеции в НАТО – Reuters

Турция до конца года может ратифицировать заявку Швеции в НАТО – Reuters - 29.11.2023 Украина.ру

Турция до конца года может ратифицировать заявку Швеции в НАТО – Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 28 ноября заявил коллегам по НАТО, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс, которая может произойти ещё до конца года. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента сообщает агентство Reuters

2023-11-29T02:57

2023-11-29T02:57

2023-11-29T02:57

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После завершения в Брюсселе заседания глав МИД стран НАТО, неназванный чиновник, отвечая на вопрос, сможет ли Фидан уточнить сроки завершения процесса ратификации в турецком парламенте заявки Швеции в НАТО, ответил, что это может произойти "через несколько недель"."Основная суть встречи сводилось к тому, что это [ратификация] будет сделано до конца года", - подчеркнул чиновник.Комитет по иностранным делам парламента Турции ранее принял решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО.Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 23 октября сообщила, что президент предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш 25 октября подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО, после чего документ был передан на рассмотрение комитету по иностранным делам.Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала 31-м членом альянса 4 апреля. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции.

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новости, турция, мид, парламент, ратификация, нато, швеция