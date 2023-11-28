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Зеленский заявил, что на Украине готовят "хорошие дальнобойные вещи"

Зеленский заявил, что на Украине готовят "хорошие дальнобойные вещи" - 28.11.2023 Украина.ру

Зеленский заявил, что на Украине готовят "хорошие дальнобойные вещи"

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что в стране готовят "хорошие дальнобойные вещи", очевидно имея ввиду ракеты, способные преодолевать бóльшие расстояния

2023-11-28T22:29

2023-11-28T22:29

2023-11-28T22:30

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Глава киевского режима сообщил, что провёл отдельное совещание с министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Александром Камышиным, которое Зеленский охарактеризовал как "оптимистичное". В ходе Ставки верховного главнокомандующего, особое внимание было уделено тем направлениям, где продолжаются наиболее интенсивные боевые действия: Авдеевка, Марьинка, Артёмовск. Кроме этого, Зеленский заявил о необходимости ускорения возведения фортификационных сооружений в районах линии фронта. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Вооружённые силы РФ будут вынуждены отодвигать угрозу от своих границ. В апреле этого года сообщалось, что Россия значительно нарастила число комплексов противовоздушной обороны у границ с Украиной. Для обнаружения воздушных целей, действующих с территории Незалежной, было дополнительно привлечено более 50 мобильных радиолокационных станций и организовано круглосуточное дежурство в воздухе самолётов радиолокационного дозора и наведения А-50У.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, вооружение, вооруженные силы украины, сво, спецоперация