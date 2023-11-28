https://ukraina.ru/20231128/1051562353.html

Украинские уклонисты заплатили тысячи евро, но не сбежали в Румынию

Украинские уклонисты заплатили тысячи евро, но не сбежали в Румынию - 28.11.2023 Украина.ру

Украинские уклонисты заплатили тысячи евро, но не сбежали в Румынию

Украинские силовики разоблачили 38-летнего жителя села Становцы, который пытался помочь двум соотечественникам сбежать в ЕС от мобилизации в ВСУ. Об этом сообщает Нацполиция Украины

2023-11-28T20:54

2023-11-28T20:54

2023-11-28T20:54

новости

новости украины

уклонисты

мобилизация

всу

сбу

украина

украина-ес

украинские беженцы

нацполиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051173048_0:7:214:127_1920x0_80_0_0_d8de00ffd94d9765f4cf2e296655bc40.jpg

Задерживали жителя украинской Буковины 26 ноября объединёнными силами полиции Черновицкой области, СБУ и погранслужбы. По версии следствия, он помогал сбежать в Румынию двум жителям Николаевской и Запорожской областей.За возможность пересечения границы "вне пункта пропуска" потенциальные воины ВСУ пошли на большие (по украинским меркам) траты. Согласно сообщению полиции, "один из них заплатил организатору 4000 евро, другой – 5500 евро".Нацполиция Украины напомнила, что согласно постановлению Кабмина "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины", на период действия военного положения ограничен выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет.Тем временем советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в телеэфире заявил, что ВСУ не могут "воевать 54-летними штурмовиками". По словам Лещенко, средний возраст ВСУшников на фронте превышает 50 лет и мобилизованные в два раза моложе были бы очень кстати в зоне СВО.Ещё ранее Владимир Зеленский распорядился освободить от отбытия наказания с отправкой в Донбасс уголовников, совершивших жестокие убийства и другие особо тяжкие преступления. Армия России уже ликвидировала часть из них.

https://ukraina.ru/20220531/1034058672.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, уклонисты, мобилизация, всу, сбу, украина, украина-ес, украинские беженцы, нацполиция, буковина, румыния, западная украина