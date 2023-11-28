Украинские уклонисты заплатили тысячи евро, но не сбежали в Румынию - 28.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231128/1051562353.html
Украинские уклонисты заплатили тысячи евро, но не сбежали в Румынию
Украинские уклонисты заплатили тысячи евро, но не сбежали в Румынию - 28.11.2023 Украина.ру
Украинские уклонисты заплатили тысячи евро, но не сбежали в Румынию
Украинские силовики разоблачили 38-летнего жителя села Становцы, который пытался помочь двум соотечественникам сбежать в ЕС от мобилизации в ВСУ. Об этом сообщает Нацполиция Украины
2023-11-28T20:54
2023-11-28T20:54
новости
новости украины
уклонисты
мобилизация
всу
сбу
украина
украина-ес
украинские беженцы
нацполиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051173048_0:7:214:127_1920x0_80_0_0_d8de00ffd94d9765f4cf2e296655bc40.jpg
Задерживали жителя украинской Буковины 26 ноября объединёнными силами полиции Черновицкой области, СБУ и погранслужбы. По версии следствия, он помогал сбежать в Румынию двум жителям Николаевской и Запорожской областей.За возможность пересечения границы "вне пункта пропуска" потенциальные воины ВСУ пошли на большие (по украинским меркам) траты. Согласно сообщению полиции, "один из них заплатил организатору 4000 евро, другой – 5500 евро".Нацполиция Украины напомнила, что согласно постановлению Кабмина "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины", на период действия военного положения ограничен выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет.Тем временем советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в телеэфире заявил, что ВСУ не могут "воевать 54-летними штурмовиками". По словам Лещенко, средний возраст ВСУшников на фронте превышает 50 лет и мобилизованные в два раза моложе были бы очень кстати в зоне СВО.Ещё ранее Владимир Зеленский распорядился освободить от отбытия наказания с отправкой в Донбасс уголовников, совершивших жестокие убийства и другие особо тяжкие преступления. Армия России уже ликвидировала часть из них.
https://ukraina.ru/20220531/1034058672.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051173048_20:0:213:145_1920x0_80_0_0_7def4d90b03de283b1faefa318bd9046.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, уклонисты, мобилизация, всу, сбу, украина, украина-ес, украинские беженцы, нацполиция, буковина, румыния, западная украина
Новости, Новости Украины, уклонисты, мобилизация, ВСУ, СБУ, Украина, Украина-ЕС, украинские беженцы, Нацполиция, Буковина, Румыния, Западная Украина

Украинские уклонисты заплатили тысячи евро, но не сбежали в Румынию

20:54 28.11.2023
 
Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега из Украины
Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега из Украины
Читать в
Украинские силовики разоблачили 38-летнего жителя села Становцы, который пытался помочь двум соотечественникам сбежать в ЕС от мобилизации в ВСУ. Об этом сообщает Нацполиция Украины
Задерживали жителя украинской Буковины 26 ноября объединёнными силами полиции Черновицкой области, СБУ и погранслужбы. По версии следствия, он помогал сбежать в Румынию двум жителям Николаевской и Запорожской областей.
За возможность пересечения границы "вне пункта пропуска" потенциальные воины ВСУ пошли на большие (по украинским меркам) траты. Согласно сообщению полиции, "один из них заплатил организатору 4000 евро, другой – 5500 евро".
Нацполиция Украины напомнила, что согласно постановлению Кабмина "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины", на период действия военного положения ограничен выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет.
Тем временем советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в телеэфире заявил, что ВСУ не могут "воевать 54-летними штурмовиками". По словам Лещенко, средний возраст ВСУшников на фронте превышает 50 лет и мобилизованные в два раза моложе были бы очень кстати в зоне СВО.
Ещё ранее Владимир Зеленский распорядился освободить от отбытия наказания с отправкой в Донбасс уголовников, совершивших жестокие убийства и другие особо тяжкие преступления. Армия России уже ликвидировала часть из них.
Бойцы батальона “Азов” приняли присягу в Киеве перед отправкой на Донбасс
31 мая 2022, 09:46
Где воевал «Азов»? Как в Украине из неонацистов слепили «героев»Западная и украинская пресса с восторженным придыханием говорит о том, каким легендарным и героическим был батальон «Азов». Это «наши героические защитники», «цвет нации», «наш генофонд» (!)
 
НовостиНовости УкраиныуклонистымобилизацияВСУСБУУкраинаУкраина-ЕСукраинские беженцыНацполицияБуковинаРумынияЗападная Украина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ – глава МИД Венгрии
21:39В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ
21:15Мединский назвал условие при котором сотни тысяч солдат ВСУ остались бы живы
20:54Украинские уклонисты заплатили тысячи евро, но не сбежали в Румынию
20:47Госдолг Украины превысил 136 миллиардов долларов
20:27В Польше напомнили украинцам чей Львов
20:05Глава ДНР рассказал, что происходит в Мариупольском госуниверситете
20:02США дадут Израилю неограниченный доступ к своему оружию – СМИ
19:51Путин рассказал, что такое справедливость
19:37ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной
19:31Путин: Церковь неотделима от общества, расцвет культуры – залог суверенитета России
19:18Сальдо убеждён, что Херсон будет освобождён от ВСУ
19:11Патриарх Кирилл назвал острой миграционную проблему в России
19:11"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центр
19:05Экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров о том, кто отравил жену Буданова и офицеров ГУР на Украине
18:59ВСУ организовали крематорий на костесжигательном заводе в ДНР – СМИ
18:43Путин рассказал про "будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России"
18:36Стала известна сумма военной помощи Киеву от ЕС
18:19Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира
18:17ВСУ могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления
Лента новостейМолния