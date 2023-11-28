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Глава ДНР рассказал, что происходит в Мариупольском госуниверситете

Глава ДНР рассказал, что происходит в Мариупольском госуниверситете - 28.11.2023 Украина.ру

Глава ДНР рассказал, что происходит в Мариупольском госуниверситете

В Приазовском государственном техническом университете и Мариупольском государственном университете с начала учебного года идут занятия. Одновременно с этим завершаются ремонтные работы, констатировал 28 ноября глава ДНР Денис Пушилин

2023-11-28T20:05

2023-11-28T20:05

2023-11-28T20:05

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"От разрушений не осталось и следа, корпуса вузов стали как новые", - сообщил Пушилин в своём ТГ-канале, рассказывая про ситуацию в Приазовском и Мариупольском государственных университетах.Посетив их вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко, Денис Пушилин поведал об оснащённости аудиторий и другие условия учёбы студентов. В ПГТУ их 3300, а в Мариупольском университете – 4458."Количество обучающихся будет расти, что ценно в условиях дефицита кадров, особенно технических и инженерных, - заявил Пушилин. - И преподаватели, и студенты благодарны за такие условия. Им есть с чем сравнить то, что было раньше и теперь, когда вернулись в Россию".Тем временем в Киеве продолжается распределение финансов на некие расходы в Донецкой области, давно ставшей Донецкой Народной Республикой с финансированием из Москвы. Киевская бюрократия также осваивает бюджетные средства на "Луганскую область", где пенсионеры не получали пенсий с 2014 года до начала СВО.

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новости, днр, денис пушилин, вуз, мариуполь, новости мариуполя, азовское море, образование, кадры, новые регионы рф