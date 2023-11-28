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Глава ДНР рассказал, что происходит в Мариупольском госуниверситете
Глава ДНР рассказал, что происходит в Мариупольском госуниверситете - 28.11.2023 Украина.ру
Глава ДНР рассказал, что происходит в Мариупольском госуниверситете
В Приазовском государственном техническом университете и Мариупольском государственном университете с начала учебного года идут занятия. Одновременно с этим завершаются ремонтные работы, констатировал 28 ноября глава ДНР Денис Пушилин
2023-11-28T20:05
2023-11-28T20:05
2023-11-28T20:05
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денис пушилин
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"От разрушений не осталось и следа, корпуса вузов стали как новые", - сообщил Пушилин в своём ТГ-канале, рассказывая про ситуацию в Приазовском и Мариупольском государственных университетах.Посетив их вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко, Денис Пушилин поведал об оснащённости аудиторий и другие условия учёбы студентов. В ПГТУ их 3300, а в Мариупольском университете – 4458."Количество обучающихся будет расти, что ценно в условиях дефицита кадров, особенно технических и инженерных, - заявил Пушилин. - И преподаватели, и студенты благодарны за такие условия. Им есть с чем сравнить то, что было раньше и теперь, когда вернулись в Россию".Тем временем в Киеве продолжается распределение финансов на некие расходы в Донецкой области, давно ставшей Донецкой Народной Республикой с финансированием из Москвы. Киевская бюрократия также осваивает бюджетные средства на "Луганскую область", где пенсионеры не получали пенсий с 2014 года до начала СВО.
https://ukraina.ru/20231128/1051560213.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, днр, денис пушилин, вуз, мариуполь, новости мариуполя, азовское море, образование, кадры, новые регионы рф
Новости, ДНР, Денис Пушилин, вуз, Мариуполь, Новости Мариуполя, Азовское море, образование, кадры, Новые регионы РФ
Глава ДНР рассказал, что происходит в Мариупольском госуниверситете
В Приазовском государственном техническом университете и Мариупольском государственном университете с начала учебного года идут занятия. Одновременно с этим завершаются ремонтные работы, констатировал 28 ноября глава ДНР Денис Пушилин