Путин рассказал, что такое справедливость - 28.11.2023 Украина.ру
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Путин рассказал, что такое справедливость
Путин рассказал, что такое справедливость - 28.11.2023 Украина.ру
Путин рассказал, что такое справедливость
Свободный народ – единственный источник власти, а по-настоящему свободный человек – всегда созидатель. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
2023-11-28T19:51
2023-11-28T19:51
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Президент России рассказал про наращивание поддержки "суверенного национального предпринимательства", отметив: "Для этого у нас сейчас появляются принципиально новые инструменты".Путин отметил колоссальные задачи по обустройству громадных пространств России от Тихого океана до Балтики и Чёрного моря. По мнению президента, промышленность, сельское хозяйство, новые отрасли, творческие, креативные индустрии, национальный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал.Российский лидер уверен, что "суверенное развитие страны, экономики, бизнеса, социальной сферы должно нести благополучие всем гражданам, всем российским семьям, а значит, быть справедливым". При этом справедливость не означает уравниловки, подчеркнул он.Обращаясь к предпринимателям, президент России поблагодарил их за слаженную работу и сказал: "Именно объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада, его санкционный блицкриг провалился".
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новости, россия, владимир путин, развитие, социальная справедливость, российская экономика, стратегии, национальная экономическая стратегия, стратегия национальной безопасности, антироссийские санкции, суверенитет, политика, предприниматели
Новости, Россия, Владимир Путин, развитие, социальная справедливость, российская экономика, стратегии, Национальная экономическая стратегия, Стратегия национальной безопасности, антироссийские санкции, суверенитет, политика, предприниматели

Путин рассказал, что такое справедливость

19:51 28.11.2023
 
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Свободный народ – единственный источник власти, а по-настоящему свободный человек – всегда созидатель. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
Президент России рассказал про наращивание поддержки "суверенного национального предпринимательства", отметив: "Для этого у нас сейчас появляются принципиально новые инструменты".
Путин отметил колоссальные задачи по обустройству громадных пространств России от Тихого океана до Балтики и Чёрного моря. По мнению президента, промышленность, сельское хозяйство, новые отрасли, творческие, креативные индустрии, национальный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал.
Российский лидер уверен, что "суверенное развитие страны, экономики, бизнеса, социальной сферы должно нести благополучие всем гражданам, всем российским семьям, а значит, быть справедливым". При этом справедливость не означает уравниловки, подчеркнул он.
"Справедливость – это, прежде всего, достойные условия для жизни, современные объекты культуры, здравоохранения, спорта во всех регионах страны. Это квалифицированная, хорошо оплачиваемая работа. Высокий общественный престиж рабочего, инженера, учителя, врача, художника, деятеля культуры, предпринимателя, каждого добросовестного специалиста, мастера. Справедливость – это и равные, широкие возможности для учёбы, для жизненного старта, для самореализации молодёжи", - сказал Путин.
Обращаясь к предпринимателям, президент России поблагодарил их за слаженную работу и сказал: "Именно объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада, его санкционный блицкриг провалился".
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
19:31
Путин: Церковь неотделима от общества, расцвет культуры – залог суверенитета РоссииЗападному антикультурному примитивизму Россия противопоставляет самобытную культуру и систему просвещения с участием традиционных религий. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
 
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