"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центр - 28.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231128/1051560213.html
"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центр
"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центр - 28.11.2023 Украина.ру
"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центр
Работы по реконструкции Донецкого протезно-ортопедического центра приближаются к финалу. Впечатлениями от осмотра объекта 28 ноября поделился глава ДНР Денис Пушилин
2023-11-28T19:11
2023-11-28T19:11
новости
днр
денис пушилин
новые регионы рф
медицина
медицинские центры
инвалиды
социальная инфраструктура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049143200_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_3831cdf131291104249f0af13e9c1176.jpg
Глава республики напомнил, что реконструкция центра началась сразу после того, как около миллиарда рублей было выделено из Резервного фонда Президента России. Сейчас в обновлённом здании устанавливается оборудование, близятся к завершению закончатся пусконаладочные работы."С первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрели центр: палаты, отделение реабилитации, оборудование, тренажеры. Увиденное впечатляет", - сообщил Пушилин в своём ТГ-канале. Директор ГУП ДНР "ДРПОЦ"Ирина Шуплецова рассказала об удобстве и технологичности реконструированного центра. Уникальность объекта в воплощении идеи комплексного оказания протезно-ортопедической помощи - от производства протезов до реабилитации и лазерной коррекции шрамов.Пушилин констатировал: "Теперь пациентам не придется за современным протезом и реабилитацией ездить в другие регионы, высокотехнологическую помощь могут оказать дома, в Республике!"В марте глава ДНР сообщал, что на реконструкцию протезно-ортопедического центра в Донецке из Резервного фонда Президента России выделено около миллиарда рублей. Средства направлялись на проведение комплексных строительно-монтажных работ и модернизацию оснащения. Были запланированы 3D-линии и оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации.В центре планировалось отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями на 60 мест. Обновлённый протезно-ортопедический центр рассчитан на помощь пациентам из ДНР и соседних регионов.
https://ukraina.ru/20221129/1041298870.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049143200_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64971eca4eaef5eafb03185bc6f5fb17.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, денис пушилин, новые регионы рф, медицина, медицинские центры, инвалиды, социальная инфраструктура
Новости, ДНР, Денис Пушилин, Новые регионы РФ, медицина, медицинские центры, инвалиды, социальная инфраструктура

"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центр

19:11 28.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Работы по реконструкции Донецкого протезно-ортопедического центра приближаются к финалу. Впечатлениями от осмотра объекта 28 ноября поделился глава ДНР Денис Пушилин
Глава республики напомнил, что реконструкция центра началась сразу после того, как около миллиарда рублей было выделено из Резервного фонда Президента России. Сейчас в обновлённом здании устанавливается оборудование, близятся к завершению закончатся пусконаладочные работы.
"С первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрели центр: палаты, отделение реабилитации, оборудование, тренажеры. Увиденное впечатляет", - сообщил Пушилин в своём ТГ-канале.

Директор ГУП ДНР "ДРПОЦ"Ирина Шуплецова рассказала об удобстве и технологичности реконструированного центра. Уникальность объекта в воплощении идеи комплексного оказания протезно-ортопедической помощи - от производства протезов до реабилитации и лазерной коррекции шрамов.

Пушилин констатировал: "Теперь пациентам не придется за современным протезом и реабилитацией ездить в другие регионы, высокотехнологическую помощь могут оказать дома, в Республике!"
В марте глава ДНР сообщал, что на реконструкцию протезно-ортопедического центра в Донецке из Резервного фонда Президента России выделено около миллиарда рублей. Средства направлялись на проведение комплексных строительно-монтажных работ и модернизацию оснащения. Были запланированы 3D-линии и оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации.

В центре планировалось отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями на 60 мест. Обновлённый протезно-ортопедический центр рассчитан на помощь пациентам из ДНР и соседних регионов.
Денис Пушилин интервью - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 12:00
Глава ДНР Денис Пушилин: Хотим вновь стать регионом, который не нуждается в помощи, а помогает другим
 
НовостиДНРДенис ПушилинНовые регионы РФмедицинамедицинские центрыинвалидысоциальная инфраструктура
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:27В Польше напомнили украинцам чей Львов
20:05Глава ДНР рассказал, что происходит в Мариупольском госуниверситете
20:02США дадут Израилю неограниченный доступ к своему оружию – СМИ
19:51Путин рассказал, что такое справедливость
19:37ЕС начал переговоры по обязательствам безопасности перед Украиной
19:31Путин: Церковь неотделима от общества, расцвет культуры – залог суверенитета России
19:18Сальдо убеждён, что Херсон будет освобождён от ВСУ
19:11Патриарх Кирилл назвал острой миграционную проблему в России
19:11"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центр
19:05Экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров о том, кто отравил жену Буданова и офицеров ГУР на Украине
18:59ВСУ организовали крематорий на костесжигательном заводе в ДНР – СМИ
18:43Путин рассказал про "будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России"
18:36Стала известна сумма военной помощи Киеву от ЕС
18:19Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира
18:17ВСУ могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления
18:14Зеленский подписал дефицитный бюджет Украины
18:10Жена Буданова после покушения, украинский театр "отменил" Зеленского, мир после войны. Итоги 28 ноября
18:00Слуцкого засняли уснувшим на заседании Всемирного русского народного собора
18:00Тегеранской конференции – 80 лет. Опыт сосуществования и сотрудничества
17:56Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов
Лента новостейМолния