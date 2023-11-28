"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центр
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Работы по реконструкции Донецкого протезно-ортопедического центра приближаются к финалу. Впечатлениями от осмотра объекта 28 ноября поделился глава ДНР Денис Пушилин
Глава республики напомнил, что реконструкция центра началась сразу после того, как около миллиарда рублей было выделено из Резервного фонда Президента России. Сейчас в обновлённом здании устанавливается оборудование, близятся к завершению закончатся пусконаладочные работы.
"С первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрели центр: палаты, отделение реабилитации, оборудование, тренажеры. Увиденное впечатляет", - сообщил Пушилин в своём ТГ-канале.
Директор ГУП ДНР "ДРПОЦ"Ирина Шуплецова рассказала об удобстве и технологичности реконструированного центра. Уникальность объекта в воплощении идеи комплексного оказания протезно-ортопедической помощи - от производства протезов до реабилитации и лазерной коррекции шрамов.
Пушилин констатировал: "Теперь пациентам не придется за современным протезом и реабилитацией ездить в другие регионы, высокотехнологическую помощь могут оказать дома, в Республике!"
Директор ГУП ДНР "ДРПОЦ"Ирина Шуплецова рассказала об удобстве и технологичности реконструированного центра. Уникальность объекта в воплощении идеи комплексного оказания протезно-ортопедической помощи - от производства протезов до реабилитации и лазерной коррекции шрамов.
Пушилин констатировал: "Теперь пациентам не придется за современным протезом и реабилитацией ездить в другие регионы, высокотехнологическую помощь могут оказать дома, в Республике!"
В марте глава ДНР сообщал, что на реконструкцию протезно-ортопедического центра в Донецке из Резервного фонда Президента России выделено около миллиарда рублей. Средства направлялись на проведение комплексных строительно-монтажных работ и модернизацию оснащения. Были запланированы 3D-линии и оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации.
В центре планировалось отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями на 60 мест. Обновлённый протезно-ортопедический центр рассчитан на помощь пациентам из ДНР и соседних регионов.
В центре планировалось отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями на 60 мест. Обновлённый протезно-ортопедический центр рассчитан на помощь пациентам из ДНР и соседних регионов.