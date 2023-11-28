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"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центр

"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центр - 28.11.2023 Украина.ру

"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центр

Работы по реконструкции Донецкого протезно-ортопедического центра приближаются к финалу. Впечатлениями от осмотра объекта 28 ноября поделился глава ДНР Денис Пушилин

2023-11-28T19:11

2023-11-28T19:11

2023-11-28T19:11

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Глава республики напомнил, что реконструкция центра началась сразу после того, как около миллиарда рублей было выделено из Резервного фонда Президента России. Сейчас в обновлённом здании устанавливается оборудование, близятся к завершению закончатся пусконаладочные работы."С первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрели центр: палаты, отделение реабилитации, оборудование, тренажеры. Увиденное впечатляет", - сообщил Пушилин в своём ТГ-канале. Директор ГУП ДНР "ДРПОЦ"Ирина Шуплецова рассказала об удобстве и технологичности реконструированного центра. Уникальность объекта в воплощении идеи комплексного оказания протезно-ортопедической помощи - от производства протезов до реабилитации и лазерной коррекции шрамов.Пушилин констатировал: "Теперь пациентам не придется за современным протезом и реабилитацией ездить в другие регионы, высокотехнологическую помощь могут оказать дома, в Республике!"В марте глава ДНР сообщал, что на реконструкцию протезно-ортопедического центра в Донецке из Резервного фонда Президента России выделено около миллиарда рублей. Средства направлялись на проведение комплексных строительно-монтажных работ и модернизацию оснащения. Были запланированы 3D-линии и оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации.В центре планировалось отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями на 60 мест. Обновлённый протезно-ортопедический центр рассчитан на помощь пациентам из ДНР и соседних регионов.

https://ukraina.ru/20221129/1041298870.html

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новости, днр, денис пушилин, новые регионы рф, медицина, медицинские центры, инвалиды, социальная инфраструктура