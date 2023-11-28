Патриарх Кирилл назвал острой миграционную проблему в России - 28.11.2023 Украина.ру
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Патриарх Кирилл назвал острой миграционную проблему в России
Патриарх Кирилл назвал острой миграционную проблему в России - 28.11.2023 Украина.ру
Патриарх Кирилл назвал острой миграционную проблему в России
Он подчеркнул, что ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского духовного мира и для России, как его ядра
2023-11-28T19:11
2023-11-28T19:11
новости
россия
патриарх кирилл
мигранты
трудовые мигранты
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Миграционная политика России нуждается в пересмотре. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном русском народном соборе.Он подчеркнул, что сегодня миграционная политика не ограничивает завоз в страну иностранной рабочей силы под предлогом конкуренции на рабочем рынке. Это создает условия для образования миграционных анклавов внутри России.Патриарх Кирилл акцентировал на том, что многие мигранты не знают языка, культуру, историю и обычаи, а значит не способны и не желают интегрироваться в российское общество.Также он указал на коррупционную практику договоров с национальными диаспорами и кланами, которые "готовы не только горой вступиться за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить всем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы, сообщая о преступлении"."В некоторых крупных городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции и организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо это замалчивать", – сказал Патриарх.
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новости, россия, патриарх кирилл, мигранты, трудовые мигранты
Новости, Россия, Патриарх Кирилл, мигранты, трудовые мигранты

Патриарх Кирилл назвал острой миграционную проблему в России

19:11 28.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Он подчеркнул, что ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского духовного мира и для России, как его ядра
Миграционная политика России нуждается в пересмотре. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном русском народном соборе.
"Современные миграционные процессы и их текущий характер представляют серьезный внешний вызов нашей культурной традиции, ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для Русского мира и для России", – считает Патриарх.
Он подчеркнул, что сегодня миграционная политика не ограничивает завоз в страну иностранной рабочей силы под предлогом конкуренции на рабочем рынке. Это создает условия для образования миграционных анклавов внутри России.
Патриарх Кирилл акцентировал на том, что многие мигранты не знают языка, культуру, историю и обычаи, а значит не способны и не желают интегрироваться в российское общество.
"Это меняет облик российских городов и приводит к деформации единого языкового, культурного и правового пространства страны, – подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.
Также он указал на коррупционную практику договоров с национальными диаспорами и кланами, которые "готовы не только горой вступиться за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить всем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы, сообщая о преступлении".
"В некоторых крупных городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции и организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо это замалчивать", – сказал Патриарх.
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