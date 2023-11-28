https://ukraina.ru/20231128/1051560082.html

Патриарх Кирилл назвал острой миграционную проблему в России

Патриарх Кирилл назвал острой миграционную проблему в России - 28.11.2023 Украина.ру

Патриарх Кирилл назвал острой миграционную проблему в России

Он подчеркнул, что ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского духовного мира и для России, как его ядра

2023-11-28T19:11

2023-11-28T19:11

2023-11-28T19:11

новости

россия

патриарх кирилл

мигранты

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102200/58/1022005889_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_379e4ddbfc23d5734c9ee659f432e350.jpg

Миграционная политика России нуждается в пересмотре. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном русском народном соборе.Он подчеркнул, что сегодня миграционная политика не ограничивает завоз в страну иностранной рабочей силы под предлогом конкуренции на рабочем рынке. Это создает условия для образования миграционных анклавов внутри России.Патриарх Кирилл акцентировал на том, что многие мигранты не знают языка, культуру, историю и обычаи, а значит не способны и не желают интегрироваться в российское общество.Также он указал на коррупционную практику договоров с национальными диаспорами и кланами, которые "готовы не только горой вступиться за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить всем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы, сообщая о преступлении"."В некоторых крупных городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции и организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо это замалчивать", – сказал Патриарх.

https://ukraina.ru/20231104/1050769523.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, патриарх кирилл, мигранты, трудовые мигранты