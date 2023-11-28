ВСУ организовали крематорий на костесжигательном заводе в ДНР – СМИ - 28.11.2023 Украина.ру
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ВСУ организовали крематорий на костесжигательном заводе в ДНР – СМИ
ВСУ организовали крематорий на костесжигательном заводе в ДНР – СМИ - 28.11.2023 Украина.ру
ВСУ организовали крематорий на костесжигательном заводе в ДНР – СМИ
Из-за больших потерь на донецком и артёмовском направлениях фронта, боевики украинской армии организовали крематорий на костесжигательном заводе в Константиновке (территория временно находится под контролем ВСУ) в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал "Военная хроника"
2023-11-28T18:59
2023-11-28T18:59
новости
сво
потери всу
донецкая народная республика
авдеевка
днр
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По данным источника, на завод свозят тела убитых украинских военных с нескольких направлений: из-под Артемовска, Соледара и Авдеевки. Для снабжения завода на железнодорожную станцию Кондратьевка в пяти километрах к северо-западу раз в 10-14 дней прибывает состав с горючим, добавляет СМИ. Уточняется, что трупы украинских боевиков доставляют в грузовиках без каких-либо пометок, чтобы не вызывать паники у местного населения, но из-за отсутствия исправных промышленных фильтров в печах завода в округе стоит сильный запах горелых тел. Напомним, в минувшую субботу Авдеевская промзона, важный украинский оборонительный рубеж на юге города, полностью перешла под контроль донецких подразделений. Официальный представитель Таврийской группы войск Украины заявил, что российские войска продолжают наземные атаки группами по 10-20 человек в каждой, добавив, что ВС РФ наступают на шести направлениях в районе Авдеевки. До этого сообщалось, что армия России ворвалась в Хромово и продвинулась у Клещеевки, выбивая ВСУ с позиций на флангах Артёмовска. Ожесточённые бои продолжаются на северном и южном флангах города, где ВС РФ проводят наступательные операции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, потери всу, донецкая народная республика, авдеевка, днр, вс рф
Новости, СВО, потери ВСУ, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, ДНР, ВС РФ

ВСУ организовали крематорий на костесжигательном заводе в ДНР – СМИ

18:59 28.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенная промзона в Рубежном
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Из-за больших потерь на донецком и артёмовском направлениях фронта, боевики украинской армии организовали крематорий на костесжигательном заводе в Константиновке (территория временно находится под контролем ВСУ) в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал "Военная хроника"
По данным источника, на завод свозят тела убитых украинских военных с нескольких направлений: из-под Артемовска, Соледара и Авдеевки.
"Весной этого года для бесперебойной работы костесжигательного завода в отдельном здании были установлены промышленные холодильники для хранения трупов, а также мощные многотопливные генераторы", – сказано в сообщении.
Для снабжения завода на железнодорожную станцию Кондратьевка в пяти километрах к северо-западу раз в 10-14 дней прибывает состав с горючим, добавляет СМИ.
Уточняется, что трупы украинских боевиков доставляют в грузовиках без каких-либо пометок, чтобы не вызывать паники у местного населения, но из-за отсутствия исправных промышленных фильтров в печах завода в округе стоит сильный запах горелых тел.
Напомним, в минувшую субботу Авдеевская промзона, важный украинский оборонительный рубеж на юге города, полностью перешла под контроль донецких подразделений. Официальный представитель Таврийской группы войск Украины заявил, что российские войска продолжают наземные атаки группами по 10-20 человек в каждой, добавив, что ВС РФ наступают на шести направлениях в районе Авдеевки.
До этого сообщалось, что армия России ворвалась в Хромово и продвинулась у Клещеевки, выбивая ВСУ с позиций на флангах Артёмовска. Ожесточённые бои продолжаются на северном и южном флангах города, где ВС РФ проводят наступательные операции.
 
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