https://ukraina.ru/20231128/1051559720.html

Путин рассказал про "будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России"

Путин рассказал про "будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России" - 28.11.2023 Украина.ру

Путин рассказал про "будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России"

Решение проблем демографии лежит в основе хорошего будущего России и Русского мира. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин

2023-11-28T18:43

2023-11-28T18:43

2023-11-28T18:43

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Президент России сообщил о подписании указа, которым 2024 год объявлен Годом семьи. В своём докладе Путин рассмотрел ключевые проблемы сбережения и приумножения народа."Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которым мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных "демографических" расходов крайне значимы, но это далеко не всё. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребёнка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора. Мы ни в коем случае и никогда не должны об этом забывать", - сказал Путин.Он также отметил, что многие народы России сохраняют традицию крепкой многопоколенной семьи. Пару поколений назад и в русских семьях детей было по семь и более, напомнил президент.Путин предложил такие традиции сберегать и возрождать, сказав: "Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. А семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, источник нравственности".На заседании ВРНС выступили также глава РПЦ, депутат российского парламента и мать 10 детей. Они тоже обратили внимание на проблемы демографии, предложив меры по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей.

https://ukraina.ru/20231128/1051537645.html

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новости, владимир путин, демография, русский, русский мир, русская традиция, россия, рождаемость, материнство, семья, русская культура