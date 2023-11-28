https://ukraina.ru/20231128/1051559720.html
Путин рассказал про "будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России"
Путин рассказал про "будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России" - 28.11.2023 Украина.ру
Путин рассказал про "будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России"
Решение проблем демографии лежит в основе хорошего будущего России и Русского мира. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
2023-11-28T18:43
2023-11-28T18:43
2023-11-28T18:43
новости
владимир путин
демография
русский
русский мир
русская традиция
россия
рождаемость
материнство
семья
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Президент России сообщил о подписании указа, которым 2024 год объявлен Годом семьи. В своём докладе Путин рассмотрел ключевые проблемы сбережения и приумножения народа."Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которым мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных "демографических" расходов крайне значимы, но это далеко не всё. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребёнка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора. Мы ни в коем случае и никогда не должны об этом забывать", - сказал Путин.Он также отметил, что многие народы России сохраняют традицию крепкой многопоколенной семьи. Пару поколений назад и в русских семьях детей было по семь и более, напомнил президент.Путин предложил такие традиции сберегать и возрождать, сказав: "Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. А семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, источник нравственности".На заседании ВРНС выступили также глава РПЦ, депутат российского парламента и мать 10 детей. Они тоже обратили внимание на проблемы демографии, предложив меры по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей.
https://ukraina.ru/20231128/1051537645.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, демография, русский, русский мир, русская традиция, россия, рождаемость, материнство, семья, русская культура
Новости, Владимир Путин, демография, русский, Русский мир, русская традиция, Россия, рождаемость, материнство, Семья, русская культура
Путин рассказал про "будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России"
Решение проблем демографии лежит в основе хорошего будущего России и Русского мира. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
Президент России сообщил о подписании указа, которым 2024 год объявлен Годом семьи. В своём докладе Путин рассмотрел ключевые проблемы сбережения и приумножения народа.
"Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которым мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных "демографических" расходов крайне значимы, но это далеко не всё. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребёнка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора. Мы ни в коем случае и никогда не должны об этом забывать", - сказал Путин.
Он также отметил, что многие народы России сохраняют традицию крепкой многопоколенной семьи. Пару поколений назад и в русских семьях детей было по семь и более, напомнил президент.
Путин предложил такие традиции сберегать и возрождать, сказав: "Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. А семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, источник нравственности".
"Поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение, конечно. Деятельность всех общественных объединений, наших традиционных религий тоже необходима именно для укрепления семьи, - заявил
Путин. - Сбережение и приумножение народа России – наша задача на предстоящие десятилетия, и сразу скажу больше – на поколения вперёд. Это будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России".
На заседании ВРНС
выступили также глава РПЦ, депутат российского парламента и мать 10 детей. Они тоже обратили внимание на проблемы демографии, предложив меры по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей.