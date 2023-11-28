Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира - 28.11.2023 Украина.ру
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Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира
Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира - 28.11.2023 Украина.ру
Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира
Патриарх Московский и всея Руси убежден, что именно культура, а не язык определяет принадлежность к Русскому миру
2023-11-28T18:19
2023-11-28T18:19
новости
патриарх кирилл
россия
русский мир
русский язык
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил сегодня на заседании Всемирного русского народного собора.Патриарх отметил, что причастность к русской культуре позволяет даже не говорящим на русском языке называть себя таковыми:Он добавил, что Русский мир – это общность святынь. Общность не столько религиозная, сколько общность мировоззренческих взглядов. Именно единство взглядов и мировоззрений и формирует Русский мир.
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новости, патриарх кирилл, россия, русский мир, русский язык
Новости, Патриарх Кирилл, Россия, Русский мир, Русский язык

Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира

18:19 28.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Патриарх Московский и всея Руси убежден, что именно культура, а не язык определяет принадлежность к Русскому миру
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил сегодня на заседании Всемирного русского народного собора.

"Формула Русского мира – это культурное многообразие от Римского до Русского мира. <...> Россия призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ", – сказал патриарх Кирилл.

Патриарх отметил, что причастность к русской культуре позволяет даже не говорящим на русском языке называть себя таковыми:
"В случае с русским народом есть нюанс: русские мигранты во втором или третьем поколении не говорят по-русски, но считают себя русскими и могут говорить с тоской о Родине, если уезжают из России. Вопрос языка важен, но не имеет определяющего значения. А что имеет? Единство культуры".
Он добавил, что Русский мир – это общность святынь. Общность не столько религиозная, сколько общность мировоззренческих взглядов. Именно единство взглядов и мировоззрений и формирует Русский мир.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 20:19
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