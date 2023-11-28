https://ukraina.ru/20231128/1051559266.html

Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира

Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира - 28.11.2023 Украина.ру

Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира

Патриарх Московский и всея Руси убежден, что именно культура, а не язык определяет принадлежность к Русскому миру

2023-11-28T18:19

2023-11-28T18:19

2023-11-28T18:19

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил сегодня на заседании Всемирного русского народного собора.Патриарх отметил, что причастность к русской культуре позволяет даже не говорящим на русском языке называть себя таковыми:Он добавил, что Русский мир – это общность святынь. Общность не столько религиозная, сколько общность мировоззренческих взглядов. Именно единство взглядов и мировоззрений и формирует Русский мир.

https://ukraina.ru/20231123/1051294675.html

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новости, патриарх кирилл, россия, русский мир, русский язык