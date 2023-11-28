Патриарх Кирилл раскрыл формулу Русского мира
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
Патриарх Московский и всея Руси убежден, что именно культура, а не язык определяет принадлежность к Русскому миру
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил сегодня на заседании Всемирного русского народного собора.
"Формула Русского мира – это культурное многообразие от Римского до Русского мира. <...> Россия призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ", – сказал патриарх Кирилл.
Патриарх отметил, что причастность к русской культуре позволяет даже не говорящим на русском языке называть себя таковыми:
"В случае с русским народом есть нюанс: русские мигранты во втором или третьем поколении не говорят по-русски, но считают себя русскими и могут говорить с тоской о Родине, если уезжают из России. Вопрос языка важен, но не имеет определяющего значения. А что имеет? Единство культуры".
Он добавил, что Русский мир – это общность святынь. Общность не столько религиозная, сколько общность мировоззренческих взглядов. Именно единство взглядов и мировоззрений и формирует Русский мир.