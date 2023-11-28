https://ukraina.ru/20231128/1051555374.html
Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов
Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов - 28.11.2023 Украина.ру
Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам США не убирают Зеленского, что стоит за заявлением о банкротстве Биржи СПБ, а также рассказал, будет ли замедляться инфляция в России в краткосрочной перспективе
2023-11-28T17:56
2023-11-28T17:56
2023-11-28T17:56
видео
колташов
владимир зеленский
россия
украина
сво
сша
запад
переговоры
инфляция
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00:45 - Что не так с заявлением о банкротстве СПБ Биржи? 06:01 – Зачем на Западе начали склонять Украину к переговорам? 13:15 – О хитром плане Украины и её союзниках; 21:50 – Что будет с инфляцией в России к концу 2023 года?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам США не убирают Зеленского, что стоит за заявлением о банкротстве Биржи СПБ, а также рассказал, будет ли замедляться инфляция в России в краткосрочной перспективе
00:45 - Что не так с заявлением о банкротстве СПБ Биржи?
06:01 – Зачем на Западе начали склонять Украину к переговорам?
13:15 – О хитром плане Украины и её союзниках;
21:50 – Что будет с инфляцией в России к концу 2023 года?