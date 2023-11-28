Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов - 28.11.2023 Украина.ру
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Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов
Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов - 28.11.2023 Украина.ру
Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам США не убирают Зеленского, что стоит за заявлением о банкротстве Биржи СПБ, а также рассказал, будет ли замедляться инфляция в России в краткосрочной перспективе
2023-11-28T17:56
2023-11-28T17:56
видео
колташов
владимир зеленский
россия
украина
сво
сша
запад
переговоры
инфляция
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00:45 - Что не так с заявлением о банкротстве СПБ Биржи? 06:01 – Зачем на Западе начали склонять Украину к переговорам? 13:15 – О хитром плане Украины и её союзниках; 21:50 – Что будет с инфляцией в России к концу 2023 года?
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видео, колташов, владимир зеленский, россия, украина, сво, сша, запад, переговоры, инфляция, биржа, акции, экономика, капитал, нато, мид, мид рф, видео
Видео, Колташов, Владимир Зеленский, Россия, Украина, СВО, США, Запад, переговоры, инфляция, биржа, акции, экономика, капитал, НАТО, МИД, МИД РФ

Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов

17:56 28.11.2023
 
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам США не убирают Зеленского, что стоит за заявлением о банкротстве Биржи СПБ, а также рассказал, будет ли замедляться инфляция в России в краткосрочной перспективе
00:45 - Что не так с заявлением о банкротстве СПБ Биржи?
06:01 – Зачем на Западе начали склонять Украину к переговорам?
13:15 – О хитром плане Украины и её союзниках;
21:50 – Что будет с инфляцией в России к концу 2023 года?
 
ВидеоКолташовВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСВОСШАЗападпереговорыинфляциябиржаакцииэкономикакапиталНАТОМИДМИД РФ
 
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