https://ukraina.ru/20231128/1051555374.html

Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов

Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов - 28.11.2023 Украина.ру

Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - Колташов

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам США не убирают Зеленского, что стоит за заявлением о банкротстве Биржи СПБ, а также рассказал, будет ли замедляться инфляция в России в краткосрочной перспективе

2023-11-28T17:56

2023-11-28T17:56

2023-11-28T17:56

видео

колташов

владимир зеленский

россия

украина

сво

сша

запад

переговоры

инфляция

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00:45 - Что не так с заявлением о банкротстве СПБ Биржи? 06:01 – Зачем на Западе начали склонять Украину к переговорам? 13:15 – О хитром плане Украины и её союзниках; 21:50 – Что будет с инфляцией в России к концу 2023 года?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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