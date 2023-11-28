https://ukraina.ru/20231128/1051545675.html

Финляндия закроет последний работающий КПП на границе в Россией 30 ноября

Финляндия закроет последний работающий КПП на границе в Россией 30 ноября - 28.11.2023 Украина.ру

Финляндия закроет последний работающий КПП на границе в Россией 30 ноября

Решение будет действовать до 13 декабря

2023-11-28T17:41

2023-11-28T17:41

2023-11-28T17:41

новости

финляндия

граница

россия

закрытие

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Финляндия закроет последний работающий контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Об этом правительство страны сообщило 28 ноября.Решение вступит в силу в полночь 30 ноября и будет действовать до 13 декабря. Въезд в страну оставят только для грузовых транспортных средств.После вступления в силу новых ограничений, заявления на предоставление убежища в Финляндии будут принимать лишь в аэропортах и морских портах.Ранее финские власти приняли решение закрыть почти все КПП на границе с Россией. Последним работающим КПП был "Райя-Йоосеппи" — "Лотта" в Мурманской области. Власти Финляндии заявляют, что на такой шаг они решились из-за наплыва беженцев через российско-финскую границу.

https://ukraina.ru/20231128/1051440881.html

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2023

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новости, финляндия, граница, россия, закрытие