Финляндия закроет последний работающий КПП на границе в Россией 30 ноября - 28.11.2023 Украина.ру
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Финляндия закроет последний работающий КПП на границе в Россией 30 ноября
Финляндия закроет последний работающий КПП на границе в Россией 30 ноября - 28.11.2023 Украина.ру
Финляндия закроет последний работающий КПП на границе в Россией 30 ноября
Решение будет действовать до 13 декабря
2023-11-28T17:41
2023-11-28T17:41
новости
финляндия
граница
россия
закрытие
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Финляндия закроет последний работающий контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Об этом правительство страны сообщило 28 ноября.Решение вступит в силу в полночь 30 ноября и будет действовать до 13 декабря. Въезд в страну оставят только для грузовых транспортных средств.После вступления в силу новых ограничений, заявления на предоставление убежища в Финляндии будут принимать лишь в аэропортах и морских портах.Ранее финские власти приняли решение закрыть почти все КПП на границе с Россией. Последним работающим КПП был "Райя-Йоосеппи" — "Лотта" в Мурманской области. Власти Финляндии заявляют, что на такой шаг они решились из-за наплыва беженцев через российско-финскую границу.
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новости, финляндия, граница, россия, закрытие
Новости, Финляндия, граница, Россия, закрытие

Финляндия закроет последний работающий КПП на границе в Россией 30 ноября

17:41 28.11.2023
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP / Sergei Grits
Читать в
Решение будет действовать до 13 декабря
Финляндия закроет последний работающий контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Об этом правительство страны сообщило 28 ноября.
Решение вступит в силу в полночь 30 ноября и будет действовать до 13 декабря. Въезд в страну оставят только для грузовых транспортных средств.
После вступления в силу новых ограничений, заявления на предоставление убежища в Финляндии будут принимать лишь в аэропортах и морских портах.
Ранее финские власти приняли решение закрыть почти все КПП на границе с Россией. Последним работающим КПП был "Райя-Йоосеппи" — "Лотта" в Мурманской области. Власти Финляндии заявляют, что на такой шаг они решились из-за наплыва беженцев через российско-финскую границу.
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
09:18
Володин посчитал, во сколько Финляндии обойдется закрытие КПП на границе с РФЗакрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии порядка 3 миллиардов евро. Об этом заявил 28 ноября в своем телегарм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
 
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