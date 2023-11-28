Финляндия закроет последний работающий КПП на границе в Россией 30 ноября
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Решение будет действовать до 13 декабря
Финляндия закроет последний работающий контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Об этом правительство страны сообщило 28 ноября.
Решение вступит в силу в полночь 30 ноября и будет действовать до 13 декабря. Въезд в страну оставят только для грузовых транспортных средств.
После вступления в силу новых ограничений, заявления на предоставление убежища в Финляндии будут принимать лишь в аэропортах и морских портах.
Ранее финские власти приняли решение закрыть почти все КПП на границе с Россией. Последним работающим КПП был "Райя-Йоосеппи" — "Лотта" в Мурманской области. Власти Финляндии заявляют, что на такой шаг они решились из-за наплыва беженцев через российско-финскую границу.