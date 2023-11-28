"Чего ему грустить?". Советник Ермака ярко отметил Хэллоуин, украинцы возмутились - 28.11.2023 Украина.ру
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"Чего ему грустить?". Советник Ермака ярко отметил Хэллоуин, украинцы возмутились
"Чего ему грустить?". Советник Ермака ярко отметил Хэллоуин, украинцы возмутились - 28.11.2023 Украина.ру
"Чего ему грустить?". Советник Ермака ярко отметил Хэллоуин, украинцы возмутились
Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко поделился весёлым празднованием Хэллоуина. Видео распространил украинский телеграм-канал
2023-11-28T16:52
2023-11-28T16:52
новости
украина
сергей лещенко
ирина верещук
хэллоуин
вечеринка
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На видео показан переполненный клуб. Сам же политик стоит в окружении девушек за диджейским пультом."А впереди ещё так много праздников, веселья и музыки", добавили авторы поста.Пользователи Сети не разделили радость советника руководителя Офиса президента."Вот пока одни в окопах и возвращаются без ног , а другим так весело - дела не будет"; "У пацана на железной дороге зарплата по 10к зелени. Чего ему грустить?!"; "Он диджеем работает?" - отреагировали пользователи.Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук ранее высказалась о том, что украинцам нужно "меньше кайфовать и больше работать", она возмущена поведением сограждан. Верещук задалась вопросом, имеют ли люди право "открыто наслаждаться жизнью", когда кто-то находится на передовой или в госпитале. Верещук "не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сергей лещенко, ирина верещук, хэллоуин, вечеринка
Новости, Украина, Сергей Лещенко, Ирина Верещук, Хэллоуин, вечеринка

"Чего ему грустить?". Советник Ермака ярко отметил Хэллоуин, украинцы возмутились

16:52 28.11.2023
 
© Фото : ru.telekritika.ua Лещенко
 Лещенко - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : ru.telekritika.ua
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Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко поделился весёлым празднованием Хэллоуина. Видео распространил украинский телеграм-канал
"Извините, что с опозданием показываем, как советник главы ОП Лещенко Сергей Анатольевич отпраздновал Halloween party (вечеринку в честь Хэллоуина. – перевод англ.)", - подписал видео источник.
На видео показан переполненный клуб. Сам же политик стоит в окружении девушек за диджейским пультом.
"А впереди ещё так много праздников, веселья и музыки", добавили авторы поста.
Пользователи Сети не разделили радость советника руководителя Офиса президента.
"Вот пока одни в окопах и возвращаются без ног , а другим так весело - дела не будет"; "У пацана на железной дороге зарплата по 10к зелени. Чего ему грустить?!"; "Он диджеем работает?" - отреагировали пользователи.
© Сниданок Химеры телеграм-канал скриншот
© Сниданок Химеры телеграм-канал скриншот
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук ранее высказалась о том, что украинцам нужно "меньше кайфовать и больше работать", она возмущена поведением сограждан. Верещук задалась вопросом, имеют ли люди право "открыто наслаждаться жизнью", когда кто-то находится на передовой или в госпитале. Верещук "не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года".
Съезд партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 14:33
"Надо меньше кайфовать!" Вице-премьер Украины недовольна поведением украинцевУкраинцам нужно меньше кайфовать и больше работать, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в своём телеграм-канале 4 августа
 
НовостиУкраинаСергей ЛещенкоИрина ВерещукХэллоуинвечеринка
 
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