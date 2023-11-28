https://ukraina.ru/20231128/1051530767.html

"Чего ему грустить?". Советник Ермака ярко отметил Хэллоуин, украинцы возмутились

"Чего ему грустить?". Советник Ермака ярко отметил Хэллоуин, украинцы возмутились - 28.11.2023 Украина.ру

"Чего ему грустить?". Советник Ермака ярко отметил Хэллоуин, украинцы возмутились

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко поделился весёлым празднованием Хэллоуина. Видео распространил украинский телеграм-канал

2023-11-28T16:52

2023-11-28T16:52

2023-11-28T16:52

новости

украина

сергей лещенко

ирина верещук

хэллоуин

вечеринка

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На видео показан переполненный клуб. Сам же политик стоит в окружении девушек за диджейским пультом."А впереди ещё так много праздников, веселья и музыки", добавили авторы поста.Пользователи Сети не разделили радость советника руководителя Офиса президента."Вот пока одни в окопах и возвращаются без ног , а другим так весело - дела не будет"; "У пацана на железной дороге зарплата по 10к зелени. Чего ему грустить?!"; "Он диджеем работает?" - отреагировали пользователи.Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук ранее высказалась о том, что украинцам нужно "меньше кайфовать и больше работать", она возмущена поведением сограждан. Верещук задалась вопросом, имеют ли люди право "открыто наслаждаться жизнью", когда кто-то находится на передовой или в госпитале. Верещук "не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года".

https://ukraina.ru/20230804/1048482134.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сергей лещенко, ирина верещук, хэллоуин, вечеринка