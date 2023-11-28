Авдеевский фронт. Солдаты ВСУ сходят с ума в подвалах Коксохима из-за круглосуточной работы авиации РФ
© AFP2023 / YASUYOSHI CHIBA
© AFP2023 / YASUYOSHI CHIBA
После того, как в прошедшую субботу Авдеевская промзона ("промка"), важный украинский оборонительный рубеж на юге Авдеевки, полностью перешла под контроль донецких подразделений, российская армия взяла оперативную паузу. Сейчас ее бойцы там окапываются и успешно отражают контратаки ВСУ
Сил, даже несмотря на постоянную переброску резервов с других участков фронта, у украинцев нет.
Донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о том, чем важен контроль над Авдеевской промкой в дальнейшем освобождении города, и как ее удалось сравнительно быстро взять (бои продолжались менее, чем две недели) несмотря на то, что это было самое мощное украинское оборонительное сооружение в Новороссии – настоящая крепость:
25 ноября, 19:14Авдеевский фронт. Третья волна наступления: кассетные авиабомбы изгоняют ВСУ из Авдеевской промкиРоссийская армия третий день давит на противника со всех сторон, не давая ему, перевести дух. Украинцы начали массово оставлять позиции на юге и уходить в город, поняв, что кассетные боеприпасы, которыми активно бьют по ним, не дают никаких шансов на спасение
"Там всё было залито бетоном. Были достаточно большие и протяжённые подземные ходы, которые позволяли незаметно и безопасно перебрасывать резервы и б/к прямо на позиции.
Там можно было пережидать артобстрелы, применять тактику, когда наши подразделения проходят вглубь украинских позиций, а потом укропы, вылезая на поверхность, бьют нашим в спину. Можно было безопасно покидать укрепы, когда становилось понятно, что шансов на успешную оборону больше нет – наша арта и авиация позицию разнесут.
И это не говоря о том, что большинство подземных сооружений было построено еще в советскую эпоху. Там можно было пережидать наши авиаудары.
Поэтому промка была самым сложным местом на протяжении всего авдеевского фронта".
Главную роль в переходе промки под российский контроль сыграла новая тактика, которую стала применять российская армия. Был учтен опыт штурма городов, начиная еще со времен Мариуполя. Саму промзону обороняло несколько тысяч украинцев. Это достаточно большая численность, учитывая небольшие размеры этого укрепрайона. Плотность обороняющихся там была высокой.
"Без предварительной обработки укрепов артиллерией никто на штурм не шёл. При этом если штурмовая группа сталкивалась с ожесточенным сопротивлением противника, на помощь приходила тяжелая техника. Если и это не помогало, то наши уходили на безопасное расстояние, укреп разносился артиллерией, а если надо, то и авиацией. Только после этого наши шли дальше.
Очень большую роль сыграло применение ФАБов (фугасные авиабомбы) и кассетных авиабомб. После этого, все, кто из ВСУ оказывался там еще жив, быстро оставляли позиции. Все понимали, что о дальнейшем выживании думать было бы наивно.
Были преобразованы сами группы. Раньше в них был один сапер, а теперь добавили двух-трех. Это убыстрило наше продвижение", - рассказал Матюшин.
Теперь российская армия будет брать под полный контроль СНТ "Виноградники", где засели украинцы и пытаются там укрепляться. Но сделать это тяжело, потому что товарищество находится под постоянным артобстрелом.
Значение взятие промки заключается не только в улучшении позиций перед окончательным штурмом Авдеевки, но и в том, что под полный контроль перешла Ясиноватская развязка, что позволяет теперь российской армии быстро перебрасывать резервы с севера на юг и обратно. Не надо будет делать большой крюк.
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Что касается северного фланга, то там уже создан плацдарм для зачистки Авдеевского коксохима. Пока перенести боевые действия на сам Коксохим у российских подразделений не выходит.
"О том, что Авдеевка может скоро попасть в полное окружение недавно подтвердил и воюющий там режиссер-террорист Сенцов. Он подтверждает, что клещи вокруг города сжимаются, причем быстрее, чем это было в Бахмуте. Просто наши действуют при усиленной поддержке артиллерии", - сообщил Матюшин.