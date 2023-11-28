Ростовская и Воронежская области, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса - 28.11.2023 Украина.ру
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Ростовская и Воронежская области, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса
Ростовская и Воронежская области, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса - 28.11.2023 Украина.ру
Ростовская и Воронежская области, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса
Содружество станет продолжением созданного ранее еврорегиона Донбасс. Предполагается сотрудничество областей и республик в различных секторах экономики, сообщает РИА Новости.
2023-11-28T16:42
2023-11-28T16:42
новости
донбасс
ростовская область
воронежская область
лнр
народная милиция лднр
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Соглашение о создании Содружества главы регионов подписали 28 ноября. Церемония состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.Документ предполагает, что содружество будет способствовать развитию сотрудничества сторон, в том числе, в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной сферах, а также сферах АПК, науки, образования, здравоохранения.В 2011 году был образован еврорегион Донбасс, в который вошли те же самые регионы: Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. Его целью было развитие социально-экономического сотрудничества. В 2014 году еврорегион Донбасс приостановил свою деятельность.
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новости, донбасс, ростовская область, воронежская область, лнр, народная милиция лднр
Новости, Донбасс, Ростовская область, Воронежская область, ЛНР, Народная милиция ЛДНР

Ростовская и Воронежская области, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса

16:42 28.11.2023
 
© Гусев/Telegram
© Гусев/Telegram
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Содружество станет продолжением созданного ранее еврорегиона Донбасс. Предполагается сотрудничество областей и республик в различных секторах экономики, сообщает РИА Новости.
Соглашение о создании Содружества главы регионов подписали 28 ноября. Церемония состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.
Документ предполагает, что содружество будет способствовать развитию сотрудничества сторон, в том числе, в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной сферах, а также сферах АПК, науки, образования, здравоохранения.
"Участие в содружестве не лишает стороны права устанавливать двухсторонние и многостоонние связи с другими субъектами РФ, не входящими в объединение. Предполагается, что стороны будут являться равноправными участниками содружества независимо от размера территории и количества населения. Высшим органом управления содружества станет совет содружества "Донбасс". Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать в течение пяти лет", – уточняет РИА Новости.
В 2011 году был образован еврорегион Донбасс, в который вошли те же самые регионы: Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. Его целью было развитие социально-экономического сотрудничества. В 2014 году еврорегион Донбасс приостановил свою деятельность.
Донецк
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