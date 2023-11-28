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Ростовская и Воронежская области, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса

Ростовская и Воронежская области, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса - 28.11.2023 Украина.ру

Ростовская и Воронежская области, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса

Содружество станет продолжением созданного ранее еврорегиона Донбасс. Предполагается сотрудничество областей и республик в различных секторах экономики, сообщает РИА Новости.

2023-11-28T16:42

2023-11-28T16:42

2023-11-28T16:42

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Соглашение о создании Содружества главы регионов подписали 28 ноября. Церемония состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.Документ предполагает, что содружество будет способствовать развитию сотрудничества сторон, в том числе, в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной сферах, а также сферах АПК, науки, образования, здравоохранения.В 2011 году был образован еврорегион Донбасс, в который вошли те же самые регионы: Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. Его целью было развитие социально-экономического сотрудничества. В 2014 году еврорегион Донбасс приостановил свою деятельность.

https://ukraina.ru/20231120/1051152454.html

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новости, донбасс, ростовская область, воронежская область, лнр, народная милиция лднр