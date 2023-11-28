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Четырех ВСУшников осудили за убийства мирных жителей Мариуполя

Четырех ВСУшников осудили за убийства мирных жителей Мариуполя - 28.11.2023 Украина.ру

Четырех ВСУшников осудили за убийства мирных жителей Мариуполя

К длительным срокам лишения свободы приговорены военнослужащие ВСУ, убивавшие мирных жителей Мариуполя в феврале-мае 2022 года. Об этом сообщает Следственный комитет России

2023-11-28T15:26

2023-11-28T15:26

2023-11-28T15:26

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СКР собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора четверым военнослужащим 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, расстрелявшим восемь мирных жителей Мариуполя. Следователи установили, что эти убийства совершили с февраля по май 2022 года водитель пулеметного отделения Владимир Емельянов, старший механик Ростислав Исайкин, водитель Дмитрий Терханов и старший водитель Антон Бабич."С февраля по март 2022 года Емельянов допрашивал троих задержанных мирных граждан, после чего застрелил их. Также он застрелил мирного гражданина. Тогда же Исайкин обнаружил недалеко от боевой позиции гражданского мужчину, о чем доложил Емельянову, который отдал приказ убить задержанного и передал Исайкину ручную гранату. Исайкин бросил взведенную гранату в помещение котельной, где находился мужчина, в результате произошел взрыв. Затем он вошел в котельную и расстрелял потерпевшего", - сообщили следователи.Согласно собранным ими доказательствам, тогда же Емельянов и Терханов убили ещё одного мирного гражданина. Также Терханов застрелил ещё одного мужчину."Кроме того, Емельянов увидел мужчину и приказал ему лечь на землю, что он выполнил. Однако, несмотря на это, Емельянов отдал приказ Бабичу убить его. Последний выполнил приказ и выстрелил в мужчину, однако, увидев, что тот подает признаки жизни, Бабич произвел еще не менее двух выстрелов", - рассказали в СКР.По приговору суда всем убийцам назначено наказание: Емельянову – пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, Исайкину – 25 лет, Терханову – 27 лет, Бабичу – 25 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима.Ранее СКР информировал о вынесении подобных приговоров в отношении украинских военнослужащих, совершавших военные преступления в Мариуполе и других городах зоны СВО.

https://ukraina.ru/20231122/1051248245.html

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новости, всу, потери всу, мариуполь, военные преступления, мирные жители, сво, приговор, скр, уголовное наказание, уголовники, уголовное дело, уголовный кодекс, уголовная юстиция, убийство