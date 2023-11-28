https://ukraina.ru/20231128/1051511141.html

В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались

В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались - 28.11.2023 Украина.ру

В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались

Преподавателя информатики забрали на беседу в полицию, сообщают в соцсетях

2023-11-28T15:19

2023-11-28T15:19

2023-11-28T15:19

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Учителя информатики элитной московской школы проверяют на дискредитацию ВС РФ за то, что он во время урока нарисовал свастику на доске. Об этом 28 ноября сообщил телеграм-канал Mash.По информации канала, во время урока 41-летний педагог неожиданно нарисовал на интерактивной доске свастику и написал "Слава Украине. Смерть русским полудуркам!".О случившемся ученики рассказали другим учителям. Мужчину забрала полиция на разговор.Инцидент произошел в гимназии №1619 им. Цветаевой в районе Строгино, утверждают авторы канала.Ранее за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя одного из крымских вузов. Он разместил на своей странице в соцсети видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, дискредитирующую Вооруженные Силы РФ.

https://ukraina.ru/20231109/1050900996.html

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новости, школа, москва, учитель, свастика, дискредитация вс рф