https://ukraina.ru/20231128/1051511141.html
В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались
В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались - 28.11.2023 Украина.ру
В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались
Преподавателя информатики забрали на беседу в полицию, сообщают в соцсетях
2023-11-28T15:19
2023-11-28T15:19
2023-11-28T15:19
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москва
учитель
свастика
дискредитация вс рф
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Учителя информатики элитной московской школы проверяют на дискредитацию ВС РФ за то, что он во время урока нарисовал свастику на доске. Об этом 28 ноября сообщил телеграм-канал Mash.По информации канала, во время урока 41-летний педагог неожиданно нарисовал на интерактивной доске свастику и написал "Слава Украине. Смерть русским полудуркам!".О случившемся ученики рассказали другим учителям. Мужчину забрала полиция на разговор.Инцидент произошел в гимназии №1619 им. Цветаевой в районе Строгино, утверждают авторы канала.Ранее за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя одного из крымских вузов. Он разместил на своей странице в соцсети видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, дискредитирующую Вооруженные Силы РФ.
https://ukraina.ru/20231109/1050900996.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, школа, москва, учитель, свастика, дискредитация вс рф
Новости, Школа, Москва, учитель, свастика, Дискредитация ВС РФ
В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались
Преподавателя информатики забрали на беседу в полицию, сообщают в соцсетях
Учителя информатики элитной московской школы проверяют на дискредитацию ВС РФ за то, что он во время урока нарисовал свастику на доске. Об этом 28 ноября сообщил телеграм-канал Mash.
По информации канала, во время урока 41-летний педагог неожиданно нарисовал на интерактивной доске свастику и написал "Слава Украине. Смерть русским полудуркам!".
О случившемся ученики рассказали другим учителям. Мужчину забрала полиция на разговор.
Инцидент произошел в гимназии №1619 им. Цветаевой в районе Строгино, утверждают авторы канала.
Ранее за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя одного из крымских вузов. Он разместил на своей странице в соцсети видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, дискредитирующую Вооруженные Силы РФ.