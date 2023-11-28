В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались - 28.11.2023 Украина.ру
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В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались
В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались - 28.11.2023 Украина.ру
В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались
Преподавателя информатики забрали на беседу в полицию, сообщают в соцсетях
2023-11-28T15:19
2023-11-28T15:19
новости
школа
москва
учитель
свастика
дискредитация вс рф
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Учителя информатики элитной московской школы проверяют на дискредитацию ВС РФ за то, что он во время урока нарисовал свастику на доске. Об этом 28 ноября сообщил телеграм-канал Mash.По информации канала, во время урока 41-летний педагог неожиданно нарисовал на интерактивной доске свастику и написал "Слава Украине. Смерть русским полудуркам!".О случившемся ученики рассказали другим учителям. Мужчину забрала полиция на разговор.Инцидент произошел в гимназии №1619 им. Цветаевой в районе Строгино, утверждают авторы канала.Ранее за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя одного из крымских вузов. Он разместил на своей странице в соцсети видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, дискредитирующую Вооруженные Силы РФ.
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новости, школа, москва, учитель, свастика, дискредитация вс рф
Новости, Школа, Москва, учитель, свастика, Дискредитация ВС РФ

В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались

15:19 28.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Преподавателя информатики забрали на беседу в полицию, сообщают в соцсетях
Учителя информатики элитной московской школы проверяют на дискредитацию ВС РФ за то, что он во время урока нарисовал свастику на доске. Об этом 28 ноября сообщил телеграм-канал Mash.
По информации канала, во время урока 41-летний педагог неожиданно нарисовал на интерактивной доске свастику и написал "Слава Украине. Смерть русским полудуркам!".
О случившемся ученики рассказали другим учителям. Мужчину забрала полиция на разговор.
Инцидент произошел в гимназии №1619 им. Цветаевой в районе Строгино, утверждают авторы канала.
Ранее за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя одного из крымских вузов. Он разместил на своей странице в соцсети видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, дискредитирующую Вооруженные Силы РФ.
Суд правосудие уголовный кодекс молоток
9 ноября, 17:39
В Крыму за дискредитацию ВС РФ оштрафовали преподавателя вузаДоцент публиковал ролики с запрещенной символикой в соцсетях. Его действия попали в поле зрения полиции и регионального УФСБ, сообщает пресс-служба МВД Крыма
 
НовостиШколаМоскваучительсвастикаДискредитация ВС РФ
 
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