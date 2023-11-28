https://ukraina.ru/20231128/1051503672.html
Украина захотела переименовать города в российском Крыму
Украина захотела переименовать города в российском Крыму - 28.11.2023 Украина.ру
Украина захотела переименовать города в российском Крыму
В Минреинтеграции Украины предложили переименовать географические названия в российском Крыму на топонимы на крымско-татарском языке. Об этом шла речь на заседании Нацкомиссии по вопросам крымскотатарского языка, передало 28 ноября ведомство в своем телеграм-канале
2023-11-28T14:42
2023-11-28T14:42
2023-11-28T14:42
крым
новости
топонимы
язык
комиссия
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"Согласуются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах. А также на дорожных указателях и при изготовлении карт. Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими такие указатели", - говорится в материале. По результатам заседания, комиссия поручила разработать соответствующее решение правительства. Этим вопросом будет заниматься Мининфраструктуры вместе с Минреинтеграции, постоянным представителем президента Украины в так называемой АР Крым, Меджлисом* крымскотатарского народа и Институтом национальной памяти.Во вторник премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал смириться с тем, что Киеву не удастся вернуть территории "при жизни этого поколения", и заморозить конфликт.* Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.
https://ukraina.ru/20231128/1051446373.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, новости, топонимы, язык, комиссия
Крым, Новости, топонимы, язык, комиссия
Украина захотела переименовать города в российском Крыму
В Минреинтеграции Украины предложили переименовать географические названия в российском Крыму на топонимы на крымско-татарском языке. Об этом шла речь на заседании Нацкомиссии по вопросам крымскотатарского языка, передало 28 ноября ведомство в своем телеграм-канале
"Согласуются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах. А также на дорожных указателях и при изготовлении карт. Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими такие указатели", - говорится в материале.
По результатам заседания, комиссия поручила разработать соответствующее решение правительства. Этим вопросом будет заниматься Мининфраструктуры вместе с Минреинтеграции, постоянным представителем президента Украины в так называемой АР Крым, Меджлисом* крымскотатарского народа и Институтом национальной памяти.
Во вторник премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал смириться с тем, что Киеву не удастся вернуть территории "при жизни этого поколения", и заморозить конфликт.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.