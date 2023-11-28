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Электроснабжение в Крыму во вторник будет полностью восстановлено - Аксёнов

Электроснабжение в Крыму во вторник будет полностью восстановлено - Аксёнов - 28.11.2023 Украина.ру

Электроснабжение в Крыму во вторник будет полностью восстановлено - Аксёнов

Без света из-за прошедшего шторма пока остаются около 93 тысяч жителей Крыма, электроснабжение в регионе полностью будет восстановлено до конца дня 28 февраля. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил на видео, опубликованном в своём телеграм-канале

2023-11-28T11:44

2023-11-28T11:44

2023-11-28T11:44

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"На утро 93 тысячи абонентов пока находятся без электроэнергии, 245 сёл с нарушением водоснабжения, из 125 обесточенных вчера котельных восстановлено отопление на 52. Работы продолжаются, главное - сформированы бригады… темп, который мы набрали, позволяет сказать, что электроэнергия будет к концу дня сегодня восстановлена в полном объёме", - сказал Аксёнов.По его словам, восстановление электроснабжения параллельно позволит запустить в работу оставшиеся обесточенные котельные.Ранее Аксёнов сообщил о введении режима ЧС из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма - городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов. На территориях ещё трёх муниципальных образований - городских округов Алушта и Судак и Первомайского района - вводится режим угрозы ЧС.Средиземноморский циклон в конце недели обрушил на Крым штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром до 40 метров в секунду. Многие населённые пункты полуострова оказались обесточены, было повалено множество деревьев, несколько газопроводов получили повреждения. Сильнейший шторм обрушил на Черноморское побережье Крыма волны рекордной высоты, были залиты прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория.В Севастополе из-за непогоды понедельник объявили нерабочим днём для работников социальной сферы, в Крыму - выходным днём для всех.

https://ukraina.ru/20231127/1051382069.html

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новости, россия, крым, сергей аксенов, электроснабжение, непогода, шторм, режим чс