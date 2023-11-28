https://ukraina.ru/20231128/1051452006.html
"Они совсем одурели?" На Украине 86-летнюю бабушку обязали явиться в военкомат
"Они совсем одурели?" На Украине 86-летнюю бабушку обязали явиться в военкомат - 28.11.2023 Украина.ру
"Они совсем одурели?" На Украине 86-летнюю бабушку обязали явиться в военкомат
Уроженку Артёмовска 1937-го года рождения вызвали в военкомат Днепра (Днепропетровска). Видео распространилось в Сети 28 ноября
2023-11-28T11:46
2023-11-28T11:46
2023-11-28T11:46
новости
украина
днепр
днепропетровск
военкомат
артемовск
призыв
повестка
бабушка
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На видео, вероятно, внучка показывает повестку и паспорт своей бабушки. Повестку, как объясняет она, прислали из-за того, что у бабушки есть медицинское образование.Девушка объясняет, что вывезла свою бабушку в марте 2022 года из Артёмовска в Днепропетровск. Соответственно, в Днепропетровске бабушке и оформили временную регистрацию.Внучка предположила, что это может быть месть за то, что её бабушка из Донбасса.В паспорте и повестке чётко видна дата рождения "призывницы" - 1937 год рождения.
https://ukraina.ru/20231123/1051245465.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, днепр, днепропетровск, военкомат, артемовск, призыв, повестка, бабушка
Новости, Украина, Днепр, Днепропетровск, военкомат, Артемовск, призыв, повестка, бабушка
"Они совсем одурели?" На Украине 86-летнюю бабушку обязали явиться в военкомат
Уроженку Артёмовска 1937-го года рождения вызвали в военкомат Днепра (Днепропетровска). Видео распространилось в Сети 28 ноября
"От 86-летней женщины с медицинским образованием в Днепре требуют зарегистрироваться в военкомате", - подписали видео.
На видео, вероятно, внучка показывает повестку и паспорт своей бабушки. Повестку, как объясняет она, прислали из-за того, что у бабушки есть медицинское образование.
Девушка объясняет, что вывезла свою бабушку в марте 2022 года из Артёмовска в Днепропетровск. Соответственно, в Днепропетровске бабушке и оформили временную регистрацию.
"Но то, что меня возмущает в край, ей 86 лет! Они в своём ТЦК (военкомате. - Ред.) уже совсем одурели?" - задаётся вполне логичным вопросом девушка.
Внучка предположила, что это может быть месть за то, что её бабушка из Донбасса.
В паспорте и повестке чётко видна дата рождения "призывницы" - 1937 год рождения.