https://ukraina.ru/20231128/1051452006.html

"Они совсем одурели?" На Украине 86-летнюю бабушку обязали явиться в военкомат

"Они совсем одурели?" На Украине 86-летнюю бабушку обязали явиться в военкомат - 28.11.2023 Украина.ру

"Они совсем одурели?" На Украине 86-летнюю бабушку обязали явиться в военкомат

Уроженку Артёмовска 1937-го года рождения вызвали в военкомат Днепра (Днепропетровска). Видео распространилось в Сети 28 ноября

2023-11-28T11:46

2023-11-28T11:46

2023-11-28T11:46

новости

украина

днепр

днепропетровск

военкомат

артемовск

призыв

повестка

бабушка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101469/83/1014698311_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_f4e97a494b2e08ccd4638d20c992764a.jpg

На видео, вероятно, внучка показывает повестку и паспорт своей бабушки. Повестку, как объясняет она, прислали из-за того, что у бабушки есть медицинское образование.Девушка объясняет, что вывезла свою бабушку в марте 2022 года из Артёмовска в Днепропетровск. Соответственно, в Днепропетровске бабушке и оформили временную регистрацию.Внучка предположила, что это может быть месть за то, что её бабушка из Донбасса.В паспорте и повестке чётко видна дата рождения "призывницы" - 1937 год рождения.

https://ukraina.ru/20231123/1051245465.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, днепр, днепропетровск, военкомат, артемовск, призыв, повестка, бабушка