Володин посчитал, во сколько Финляндии обойдется закрытие КПП на границе с РФ - 28.11.2023 Украина.ру
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Володин посчитал, во сколько Финляндии обойдется закрытие КПП на границе с РФ
Володин посчитал, во сколько Финляндии обойдется закрытие КПП на границе с РФ - 28.11.2023 Украина.ру
Володин посчитал, во сколько Финляндии обойдется закрытие КПП на границе с РФ
Закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии порядка 3 миллиардов евро. Об этом заявил 28 ноября в своем телегарм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
2023-11-28T09:18
2023-11-28T09:18
финляндия
зарубежье
граница
новости
россия
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"Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка 3 миллиардов евро… Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться", - написал Володин.По его словам, на западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться.Он также указал на цифры, приведенные изданием Guardian, которые описывают экономическую ситуацию в Великобритании."Около 2 миллионов британских семей были вынуждены отключать свой холодильник или морозильную камеру, чтобы сэкономить деньги. Каждая шестая семья воспользовалась услугами общественных "тёплых помещений" - это места, где можно согреться в период холодов. 7,3 миллиона домохозяйств остались без продуктов питания и других предметов первой необходимости в последние шесть месяцев", - отметил Володин.Ранее финские власти приняли решение закрыть почти все КПП на границе с Россией. Работу продолжает лишь пункт "Райя-Йоосеппи" — "Лотта" в Мурманской области.
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финляндия, зарубежье, граница, новости, россия
Финляндия, Зарубежье, граница, Новости, Россия

Володин посчитал, во сколько Финляндии обойдется закрытие КПП на границе с РФ

09:18 28.11.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии порядка 3 миллиардов евро. Об этом заявил 28 ноября в своем телегарм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
"Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка 3 миллиардов евро… Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться", - написал Володин.
По его словам, на западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться.
"В девяти из них экономика в этом году уйдет в минус. В Германии - рецессия, потеря ВВП на уровне 0,5%, в Британии - стагнация", - отметил спикер ГД.
Он также указал на цифры, приведенные изданием Guardian, которые описывают экономическую ситуацию в Великобритании.
"Около 2 миллионов британских семей были вынуждены отключать свой холодильник или морозильную камеру, чтобы сэкономить деньги. Каждая шестая семья воспользовалась услугами общественных "тёплых помещений" - это места, где можно согреться в период холодов. 7,3 миллиона домохозяйств остались без продуктов питания и других предметов первой необходимости в последние шесть месяцев", - отметил Володин.
Ранее финские власти приняли решение закрыть почти все КПП на границе с Россией. Работу продолжает лишь пункт "Райя-Йоосеппи" — "Лотта" в Мурманской области.
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