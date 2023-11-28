Киев готовит очередные материалы для СМИ по дискредитации российских военных - Марочко - 28.11.2023 Украина.ру
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Киев готовит очередные материалы для СМИ по дискредитации российских военных - Марочко
Киев готовит очередные материалы для СМИ по дискредитации российских военных - Марочко - 28.11.2023 Украина.ру
Киев готовит очередные материалы для СМИ по дискредитации российских военных - Марочко
Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ с целью дискредитации Вооружённых сил России. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 28 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-28T09:17
2023-11-28T09:29
новости
украина
сво
андрей марочко
ципсо
провокации
вс рф
дискредитация вс рф
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"На купянском направлении отмечена работа ЦИПсО вооружённых формирований Украины", - рассказал Марочко.По его словам, в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка зафиксирована работа специалистов по подготовке ряда информационных материалов, в том числе съёмке фальсифицированных сюжетов, дискредитирующих российских военнослужащих.Напомним, что в конце октября в Купянске также была зафиксирована работа ЦИПсО по подготовке фейкового видео - целенаправленного обстрела якобы российским танком трёх жилых домов, расположенных по улице Оливино.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявлял, что российская сторона так и не получила от Генсека ООН Антониу Гутерриша списка жертв произошедшей более года назад украинской провокации в Буче.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сво, андрей марочко, ципсо, провокации, вс рф, дискредитация вс рф
Новости, Украина, СВО, Андрей Марочко, ЦИПсО, провокации, ВС РФ, Дискредитация ВС РФ

Киев готовит очередные материалы для СМИ по дискредитации российских военных - Марочко

09:17 28.11.2023 (обновлено: 09:29 28.11.2023)
 
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© news-front.info
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Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ с целью дискредитации Вооружённых сил России. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 28 ноября сообщает РИА Новости
"На купянском направлении отмечена работа ЦИПсО вооружённых формирований Украины", - рассказал Марочко.
По его словам, в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка зафиксирована работа специалистов по подготовке ряда информационных материалов, в том числе съёмке фальсифицированных сюжетов, дискредитирующих российских военнослужащих.
Напомним, что в конце октября в Купянске также была зафиксирована работа ЦИПсО по подготовке фейкового видео - целенаправленного обстрела якобы российским танком трёх жилых домов, расположенных по улице Оливино.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявлял, что российская сторона так и не получила от Генсека ООН Антониу Гутерриша списка жертв произошедшей более года назад украинской провокации в Буче.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Главком ВСУ, русские шпионы и тотальная мобилизация. Украинские эксперты и политики о ситуацииУкраинские эксперты обсуждают заявление замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, которая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии "плана замысла" на 2024 год.
 
НовостиУкраинаСВОАндрей МарочкоЦИПсОпровокацииВС РФДискредитация ВС РФ
 
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