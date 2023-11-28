Киев готовит очередные материалы для СМИ по дискредитации российских военных - Марочко
09:17 28.11.2023 (обновлено: 09:29 28.11.2023)
Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ с целью дискредитации Вооружённых сил России. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 28 ноября сообщает РИА Новости
"На купянском направлении отмечена работа ЦИПсО вооружённых формирований Украины", - рассказал Марочко.
По его словам, в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка зафиксирована работа специалистов по подготовке ряда информационных материалов, в том числе съёмке фальсифицированных сюжетов, дискредитирующих российских военнослужащих.
Напомним, что в конце октября в Купянске также была зафиксирована работа ЦИПсО по подготовке фейкового видео - целенаправленного обстрела якобы российским танком трёх жилых домов, расположенных по улице Оливино.
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