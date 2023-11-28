https://ukraina.ru/20231128/1051440778.html

Киев готовит очередные материалы для СМИ по дискредитации российских военных - Марочко

Киев готовит очередные материалы для СМИ по дискредитации российских военных - Марочко - 28.11.2023 Украина.ру

Киев готовит очередные материалы для СМИ по дискредитации российских военных - Марочко

Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ с целью дискредитации Вооружённых сил России. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 28 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-28T09:17

2023-11-28T09:17

2023-11-28T09:29

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"На купянском направлении отмечена работа ЦИПсО вооружённых формирований Украины", - рассказал Марочко.По его словам, в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка зафиксирована работа специалистов по подготовке ряда информационных материалов, в том числе съёмке фальсифицированных сюжетов, дискредитирующих российских военнослужащих.Напомним, что в конце октября в Купянске также была зафиксирована работа ЦИПсО по подготовке фейкового видео - целенаправленного обстрела якобы российским танком трёх жилых домов, расположенных по улице Оливино.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявлял, что российская сторона так и не получила от Генсека ООН Антониу Гутерриша списка жертв произошедшей более года назад украинской провокации в Буче.

https://ukraina.ru/20231128/1051421628.html

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новости, украина, сво, андрей марочко, ципсо, провокации, вс рф, дискредитация вс рф