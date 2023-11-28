Штормовой ветер угрожает жизнеобеспечению 15 регионов России – ВНИИ ГОЧС - 28.11.2023 Украина.ру
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Штормовой ветер угрожает жизнеобеспечению 15 регионов России – ВНИИ ГОЧС
Штормовой ветер угрожает жизнеобеспечению 15 регионов России – ВНИИ ГОЧС - 28.11.2023 Украина.ру
Штормовой ветер угрожает жизнеобеспечению 15 регионов России – ВНИИ ГОЧС
Штормовой ветер скоростью до 30 метров в секунду и сильные осадки на этой неделе могут нарушить жизнеобеспечение населения на территории 15 регионов шести федеральных округов России. Об этом 28 ноября предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)
2023-11-28T08:16
2023-11-28T08:16
новости
россия
штормовое предупреждение
чп
энергоснабжение
транспортное сообщение
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"На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Уточняется, что такие последствия непогоды, в частности, ожидаются в Краснодарском, Красноярском, Камчатском, Ставропольском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, а также на севере островов большой Курильской гряды.
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новости, россия, штормовое предупреждение, чп, энергоснабжение, транспортное сообщение
Новости, Россия, штормовое предупреждение, ЧП, энергоснабжение, транспортное сообщение

Штормовой ветер угрожает жизнеобеспечению 15 регионов России – ВНИИ ГОЧС

08:16 28.11.2023
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Штормовой ветер скоростью до 30 метров в секунду и сильные осадки на этой неделе могут нарушить жизнеобеспечение населения на территории 15 регионов шести федеральных округов России. Об этом 28 ноября предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)
"На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Уточняется, что такие последствия непогоды, в частности, ожидаются в Краснодарском, Красноярском, Камчатском, Ставропольском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, а также на севере островов большой Курильской гряды.
Дмитрий Ефимов интервью
Вчера, 16:04
Таких совпадений не бывает. Дмитрий Ефимов о причинах шторма в Крыму и землетрясении в ТурцииПочему в Крыму бушует ураган, а Турцию трясет, и при чем тут климатическое оружие США? Причины непогоды в разных точках мира в интервью изданию Украина.ру прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
 
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