https://ukraina.ru/20231128/1051439235.html
Штормовой ветер угрожает жизнеобеспечению 15 регионов России – ВНИИ ГОЧС
Штормовой ветер угрожает жизнеобеспечению 15 регионов России – ВНИИ ГОЧС - 28.11.2023 Украина.ру
Штормовой ветер угрожает жизнеобеспечению 15 регионов России – ВНИИ ГОЧС
Штормовой ветер скоростью до 30 метров в секунду и сильные осадки на этой неделе могут нарушить жизнеобеспечение населения на территории 15 регионов шести федеральных округов России. Об этом 28 ноября предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)
2023-11-28T08:16
2023-11-28T08:16
2023-11-28T08:16
новости
россия
штормовое предупреждение
чп
энергоснабжение
транспортное сообщение
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"На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Уточняется, что такие последствия непогоды, в частности, ожидаются в Краснодарском, Красноярском, Камчатском, Ставропольском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, а также на севере островов большой Курильской гряды.
https://ukraina.ru/20231127/1051405411.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, штормовое предупреждение, чп, энергоснабжение, транспортное сообщение
Штормовой ветер угрожает жизнеобеспечению 15 регионов России – ВНИИ ГОЧС
Штормовой ветер скоростью до 30 метров в секунду и сильные осадки на этой неделе могут нарушить жизнеобеспечение населения на территории 15 регионов шести федеральных округов России. Об этом 28 ноября предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)
"На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Уточняется, что такие последствия непогоды, в частности, ожидаются в Краснодарском, Красноярском, Камчатском, Ставропольском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, а также на севере островов большой Курильской гряды.