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Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов
Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов - 28.11.2023 Украина.ру
Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов
В результате шторма в Одесской области погибло пять человек, ещё 19-ть пострадали. Непогода обесточила 1500 населённых пунктов в 17-ти областях страны. Об этом 27 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении
2023-11-28T00:37
2023-11-28T00:37
2023-11-28T00:37
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украина
шторм
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погода
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По данным СМИ, из-за шквалистого ветра в областях Украины срывает крыши с домов и с корнем вырывает деревья. Трасса Одесса – Киев закрыта в обе стороны. В Одессе штормовой ветер обрушил трубу котельной на улице. Сейчас эпицентр циклона перемещается в Северные области страны. В воскресенье в ряде регионов Украины прошли сильные снегопады. В стране работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. По состоянию на утро 27 ноября сотрудники ГСЧС Украины больше всего привлекались для ликвидации последствий непогоды в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях. Самая сложная ситуация сейчас в Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской и Кировоградской областях. Население Украины призвали беречь электроэнергию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, шторм, погибшие, погода
Новости, Украина, шторм, погибшие, погода
Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов
В результате шторма в Одесской области погибло пять человек, ещё 19-ть пострадали. Непогода обесточила 1500 населённых пунктов в 17-ти областях страны. Об этом 27 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении
"В каждой громаде сейчас важно сделать максимум, чтобы мы не теряли человеческие жизни из-за непогоды. К сожалению, уже есть погибшие. Больше всего в Одесской области — пять человек и как минимум 19 пострадавших", — сказал он.
По данным СМИ, из-за шквалистого ветра в областях Украины срывает крыши с домов и с корнем вырывает деревья. Трасса Одесса – Киев закрыта в обе стороны. В Одессе штормовой ветер обрушил трубу котельной на улице.
Сейчас эпицентр циклона перемещается в Северные области страны.
В воскресенье в ряде регионов Украины прошли сильные снегопады. В стране работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. По состоянию на утро 27 ноября сотрудники ГСЧС Украины больше всего привлекались для ликвидации последствий непогоды в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях. Самая сложная ситуация сейчас в Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской и Кировоградской областях. Население Украины призвали беречь электроэнергию.