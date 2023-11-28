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Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов

Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов - 28.11.2023 Украина.ру

Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов

В результате шторма в Одесской области погибло пять человек, ещё 19-ть пострадали. Непогода обесточила 1500 населённых пунктов в 17-ти областях страны. Об этом 27 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении

2023-11-28T00:37

2023-11-28T00:37

2023-11-28T00:37

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По данным СМИ, из-за шквалистого ветра в областях Украины срывает крыши с домов и с корнем вырывает деревья. Трасса Одесса – Киев закрыта в обе стороны. В Одессе штормовой ветер обрушил трубу котельной на улице. Сейчас эпицентр циклона перемещается в Северные области страны. В воскресенье в ряде регионов Украины прошли сильные снегопады. В стране работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. По состоянию на утро 27 ноября сотрудники ГСЧС Украины больше всего привлекались для ликвидации последствий непогоды в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях. Самая сложная ситуация сейчас в Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской и Кировоградской областях. Население Украины призвали беречь электроэнергию.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, шторм, погибшие, погода