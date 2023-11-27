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ВСУ обстреляли центр Горловки – повреждены линии электропередач
ВСУ обстреляли центр Горловки – повреждены линии электропередач - 27.11.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли центр Горловки – повреждены линии электропередач
Ночью, 27 ноября, украинская армия нанесла удар по центру Горловки в результате чего были повреждены линии электропередач. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько
2023-11-27T23:22
2023-11-27T23:22
2023-11-27T23:22
новости
горловка
обстрелы
всу
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В сети появились фото с места обстрела по которым видно, что на месте разгорелся пожар. По состоянию на 23:00 в Горловке из-за перепадов электроэнергии вследствие аварий на сетях не удалось запустить 14 котельных. Всего 85 трансформаторных подстанций не запущено в работу, добавил глава местной администрации. По его словам, сейчас работы по восстановлению продолжаются, а котельные и ТП будут запущены при стабилизации ситуации с электроэнергией. До этого Приходько сообщал, что украинские каратели подвергли обстрелу посёлок Победы (Центрально-Городской район), а в результате прямого попадания снаряда ВСУ повреждён один из домов по улице Столетова (Никитовский район). За прошедшие сутки украинская армия 21 раз обстреляла территорию Горловки, повредив три многоквартирных дома, один газопровод и социальный объект.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, горловка, обстрелы, всу, сво
Новости, Горловка, обстрелы, ВСУ, СВО
ВСУ обстреляли центр Горловки – повреждены линии электропередач
Ночью, 27 ноября, украинская армия нанесла удар по центру Горловки в результате чего были повреждены линии электропередач. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько
В сети появились фото
с места обстрела по которым видно, что на месте разгорелся пожар.
"В результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ перебиты линии электропередач на пересечении проспекта Ленина и улицы Беспощадного", – написал Приходько в сети.
По состоянию на 23:00 в Горловке из-за перепадов электроэнергии вследствие аварий на сетях не удалось запустить 14 котельных. Всего 85 трансформаторных подстанций не запущено в работу, добавил глава местной администрации.
По его словам, сейчас работы по восстановлению продолжаются, а котельные и ТП будут запущены при стабилизации ситуации с электроэнергией.
До этого Приходько сообщал, что украинские каратели подвергли обстрелу посёлок Победы (Центрально-Городской район), а в результате прямого попадания снаряда ВСУ повреждён один из домов по улице Столетова (Никитовский район).
За прошедшие сутки украинская армия 21 раз обстреляла территорию Горловки, повредив три многоквартирных дома, один газопровод и социальный объект.