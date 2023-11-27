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ВСУ обстреляли центр Горловки – повреждены линии электропередач

ВСУ обстреляли центр Горловки – повреждены линии электропередач - 27.11.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли центр Горловки – повреждены линии электропередач

Ночью, 27 ноября, украинская армия нанесла удар по центру Горловки в результате чего были повреждены линии электропередач. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько

2023-11-27T23:22

2023-11-27T23:22

2023-11-27T23:22

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В сети появились фото с места обстрела по которым видно, что на месте разгорелся пожар. По состоянию на 23:00 в Горловке из-за перепадов электроэнергии вследствие аварий на сетях не удалось запустить 14 котельных. Всего 85 трансформаторных подстанций не запущено в работу, добавил глава местной администрации. По его словам, сейчас работы по восстановлению продолжаются, а котельные и ТП будут запущены при стабилизации ситуации с электроэнергией. До этого Приходько сообщал, что украинские каратели подвергли обстрелу посёлок Победы (Центрально-Городской район), а в результате прямого попадания снаряда ВСУ повреждён один из домов по улице Столетова (Никитовский район). За прошедшие сутки украинская армия 21 раз обстреляла территорию Горловки, повредив три многоквартирных дома, один газопровод и социальный объект.

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новости, горловка, обстрелы, всу, сво