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Украинский БПЛА уничтожила ПВО в Рязанской области

Украинский БПЛА уничтожила ПВО в Рязанской области - 27.11.2023 Украина.ру

Украинский БПЛА уничтожила ПВО в Рязанской области

Около 21:30 операторы противовоздушной обороны обнаружили и сбили украинский беспилотник над Рязанской областью. Об этом 27 ноября сообщили в минобороны России

2023-11-27T22:13

2023-11-27T22:13

2023-11-27T22:13

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Ранее в министерстве обороны заявляли, что за сутки силами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области. Всего с начала Специальной военной операции поражено 9 тысяч 257 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, минобороны рф, пво, бпла, сво, спецоперация