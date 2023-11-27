Украинский БПЛА уничтожила ПВО в Рязанской области
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Около 21:30 операторы противовоздушной обороны обнаружили и сбили украинский беспилотник над Рязанской областью. Об этом 27 ноября сообщили в минобороны России
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", – сказано в сообщении ведомства.
Ранее в министерстве обороны заявляли, что за сутки силами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области.
Всего с начала Специальной военной операции поражено 9 тысяч 257 украинских беспилотных летательных аппаратов.