Украинский БПЛА уничтожила ПВО в Рязанской области - 27.11.2023 Украина.ру
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Украинский БПЛА уничтожила ПВО в Рязанской области
Украинский БПЛА уничтожила ПВО в Рязанской области - 27.11.2023 Украина.ру
Украинский БПЛА уничтожила ПВО в Рязанской области
Около 21:30 операторы противовоздушной обороны обнаружили и сбили украинский беспилотник над Рязанской областью. Об этом 27 ноября сообщили в минобороны России
2023-11-27T22:13
2023-11-27T22:13
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Ранее в министерстве обороны заявляли, что за сутки силами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области. Всего с начала Специальной военной операции поражено 9 тысяч 257 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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новости, минобороны рф, пво, бпла, сво, спецоперация
Новости, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, СВО, Спецоперация

Украинский БПЛА уничтожила ПВО в Рязанской области

22:13 27.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Около 21:30 операторы противовоздушной обороны обнаружили и сбили украинский беспилотник над Рязанской областью. Об этом 27 ноября сообщили в минобороны России

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее в министерстве обороны заявляли, что за сутки силами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области.
Всего с начала Специальной военной операции поражено 9 тысяч 257 украинских беспилотных летательных аппаратов.
 
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