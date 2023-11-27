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В Пентагоне обсудят стратегию США в отношении России

В Пентагоне обсудят стратегию США в отношении России - 27.11.2023 Украина.ру

В Пентагоне обсудят стратегию США в отношении России

На следующей неделе в Пентагоне состоятся закрытые заседания на которых обсудят стратегию американского минобороны в отношении России. Об этом стало известно из документа, опубликованного в журнале американского правительства

2023-11-27T22:04

2023-11-27T22:04

2023-11-27T22:04

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Так, 5-6 декабря, представители Пентагона на секретных брифингах проанализируют какую "угрозу представляет и будет представлять Россия сегодня и до 2050-го года". Указано, что совещания будут посвящены "сбору, анализу и оценке секретной информации", результатом которых должна стать выработка практических рекомендаций Пентагону по стратегическому планированию и реализации текущей оборонной стратегии на глобальном и региональном уровнях. Кроме того, в Пентагоне обсудят "конфиденциальные данные о действиях России, полученные" во время проведения Спецоперации РФ на Украине. Среди спикеров на брифингах заявлены исполняющая обязанности заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Саша Бейкер, помощница министра обороны США по вопросам стратегического планирования Мара Карлин, а также помощница главы ведомства по вопросам международной безопасности Селеста Валландер. Помимо них, на планированы выступления председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Чарльза Брауна и главы Европейского командования американских войск генерала Кристофера Каволи. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину заявил, что у США "нет никакой волшебной палочки, которая могла бы остановить Россию и быстро закончить украинский конфликт". Америка намерена "просто поставлять оружие и снабжать ВСУ в надежде, что со временем это переломит ситуацию".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, пентагон, россия, сво, спецоперация, украина